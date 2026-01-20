Das Wichtigste in Kürze DAX Aktuell deutlich schwächer

DAX Prognose kurzfristig kritisch

Makro-Risiken belasten Europa

DAX Aktuell zeigt sich der deutsche Leitindex deutlich schwächer: Der DAX-Future (DE40) verliert heute mehr als 1,5%. Damit wird das technische Chartbild zunehmend herausfordernd für die Käuferseite. Vom bisherigen Allzeithoch aus gerechnet ist der Index bereits um nahezu 1.000 Punkte zurückgekommen. ► DAX (Future): WKN: 846959 | ISIN: DE0008469594 | Ticker: FDAX | CFD: DE40 DAX Prognose: EMA50 als zentrale Unterstützung im Fokus Für die kurzfristige DAX Prognose rückt nun eine wichtige Marke in den Mittelpunkt: Der DE40 nähert sich einem Test der 50-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnittslinie (EMA50). Diese Zone wirkt aktuell wie eine entscheidende Momentum-Unterstützung. Gleichzeitig schwächen sich die technischen Indikatoren weiter ab: Der RSI ist unter 47 gefallen und signalisiert nachlassende Dynamik.

Der MACD zeigt ein bearishes Crossover seiner gleitenden Durchschnitte. Sollte die EMA50 nachhaltig unterschritten werden, könnte sich aus technischer Sicht der Weg in Richtung eines Tests der 24.000-Punkte-Zone öffnen. Schwäche in Europa: Frankreich und UK ebenfalls unter Druck Nicht nur der DAX Aktuell zeigt Abwärtsdruck – auch andere europäische Märkte geraten heute ins Minus. Besonders in Frankreich und im Vereinigten Königreich sind ebenfalls spürbare Rückgänge zu beobachten. Zusätzlich trübt sich das Sentiment rund um US-Anlagen ein, was den Verkaufsdruck weiter verstärken kann. Belastungsfaktor: Unsicherheit über US–Europa-Handelsabkommen Ein zentraler Belastungsfaktor bleibt die Unsicherheit rund um das US–Europa-Handelsabkommen. Ab dem 1. Februar könnten die Zölle für acht von Trump benannte Länder – darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien – um 10 Prozentpunkte steigen: von derzeit 15% auf 25%. Europa dürfte darauf mit Gegenmaßnahmen reagieren. Dabei könnten insbesondere US-Technologiekonzerne („Big Tech“) ins Visier geraten, was die Nervosität an den Märkten zusätzlich erhöht. Rheinmetall schwächer: Defensive Stärke bleibt nicht unangetastet Bemerkenswert ist, dass sich die aktuelle Marktschwäche sogar bei Rheinmetall (RHM.DE) zeigt. Die Aktie hatte zuvor indirekt von den steigenden Spannungen zwischen Washington sowie Brüssel und London profitiert – dennoch bleibt auch der Verteidigungssektor heute nicht vollständig von der risk-off Bewegung verschont. DAX im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

