Bayer Aktie: Wichtiger Etappensieg im Glyphosat-Rechtsstreit, Bayer Aktie springt um fast 5 % nach oben – Jetzt die Aktie kaufen?

Der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat im milliardenschweren US-Rechtsstreit um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup eine bedeutende juristische Hürde genommen. Ein US-Bundesrichter lehnte den Antrag von Kritikern ab, das Verfahren an ein Bundesgericht nach Kalifornien zu verlegen, und verwies den Fall zurück nach Missouri. Diese Nachricht sorgte für spürbare Erleichterung an der Börse und ließ die Bayer Aktie mit einem kräftigen Plus von knapp fünf Prozent aus dem Handel gehen. Für Investoren, die auf einen fundamentalen Befreiungsschlag setzen und tief korrigierte DAX-Aktien kaufen möchten, liefert dieses Urteil neuen Zündstoff für eine potenzielle Trendwende.

► Bayer WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker: BAYN.DE

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Rückverweisung nach Missouri sichert Zeitplan: US-Bundesrichter Henry Edward Autrey gab den Anträgen von Bayer statt und schob der drohenden Verlegung des 7,25-Milliarden-Dollar-Sammelvergleichs nach Kalifornien einen Riegel vor. Damit bleibt die entscheidende Anhörung für den 9. Juli in St. Louis angesetzt.

Gefahr durch kritischen Bundesrichter gebannt: Ein Transfer nach San Francisco hätte das Verfahren vor den US-Bezirksrichter Vince Chhabria gebracht, der den Vergleich zuvor stark kritisiert hatte und an dem bereits 2021 ein erster Vergleichsversuch gescheitert war.

Supreme Court bringt die finale Entscheidung: Trotz des aktuellen Etappensiegs bleibt der wahre Dreh- und Angelpunkt für die Aktie das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das noch bis Ende Juni erwartet wird.

⚖️ Das Urteil aus Missouri: Erleichterung im Milliarden-Vergleich 📑

Der jüngste Beschluss des Richters Henry Edward Autrey schafft laut Bayer die dringend benötigte Klarheit für alle Beteiligten. Kritiker und Anwälte einiger Krebspatienten hatten versucht, den ausgehandelten Sammelvergleich ins kalifornische San Francisco zu ziehen, da sie die Vereinbarung als Ergebnis einer geheimen Absprache anprangerten. Autrey begründete seine Ablehnung damit, dass nach US-Recht ausschließlich die tatsächlich beklagte Partei – in diesem Fall Bayer – eine solche Verlegung beantragen darf.

Für den Konzern und seine Tochter Monsanto ist dies ein massiver Erfolg, da in St. Louis (Missouri) die allermeisten Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken von Roundup anhängig sind. Der im Februar angekündigte Sammelvergleich sieht Zahlungen von bis zu 7,25 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren vor, um aktuelle und zukünftige Klagen beizulegen. Die Sorge vor einer erneuten juristischen Hängepartie in Kalifornien hatte die Bayer Aktie zuvor im Juni schwer belastet.

🔮 Analysten-Blick: Der Supreme Court entscheidet über den Befreiungsschlag 🏛️

Trotz der Erleichterung im aktuellen Verfahren mahnen Experten zur Vorsicht, wenn Anleger nun voreilig die Bayer Aktie kaufen wollen. Jefferies-Analyst Michael Leuchten warnte, dass der Weg zu einer endgültigen Einigung weiterhin steinig bleibt. Bis zur Anhörung im Juli ist beispielsweise völlig unklar, wie viele Kläger den vorgeschlagenen Vergleich letztlich ablehnen werden.

Das alles entscheidende Event für den langfristigen Aktienkurs steht ohnehin noch im Juni bevor: Die Entscheidung des Supreme Court. Der Ausgang des Verfahrens vor dem Obersten Gerichtshof gilt laut Leuchten als völlig offen, da sich die Richter bei einer ersten Anhörung im April uneins gezeigt hatten. Ein Urteil zugunsten von Bayer wäre jedoch der ultimative Befreiungsschlag aus einer Klagewelle, die sich das Unternehmen im Jahr 2018 durch die 63 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Glyphosat-Entwicklers Monsanto eingebrockt hat.

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🏁 Experten Fazit von Jens Klatt: Eine hochspekulative Value-Chance für mutige Anleger

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bayer mit der Abwehr der Verfahrensverlegung ein wichtiges Störfeuer gelöscht und den Zeitplan für den Milliarden-Vergleich gerettet hat. Die charttechnische Reaktion von plus fünf Prozent zeigt, wie viel Risiko aktuell in dem Titel eingepreist ist. Wer jetzt die Pharma- und Agrar-Aktien kaufen möchte, begibt sich in ein hochspekulatives Umfeld: Schlägt das Urteil des Supreme Court bis Ende Juni positiv an, steht der Bayer Aktie eine massive Erleichterungsrallye bevor – fällt das Urteil negativ aus, droht der nächste herbe Rückschlag im Monsanto-Drama.

Wie bewerten Sie das Chance-Risiko-Verhältnis der Bayer-Aktie unmittelbar vor der anstehenden Entscheidung des Supreme Court?

Bayer Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Bayer Aktie

Warum ist die Bayer Aktie nach dem Glyphosat-Urteil gestiegen?

Die Bayer Aktie legte um knapp fünf Prozent zu, nachdem ein US-Bundesrichter den Versuch von Kritikern abblockte, den vorgeschlagenen 7,25-Milliarden-Dollar-Sammelvergleich nach Kalifornien zu verlegen. Das Verfahren bleibt in Missouri, was den Zeitplan von Bayer schützt.

Wie hoch ist der vorgeschlagene Glyphosat-Sammelvergleich von Bayer?

Der im Februar angekündigte Sammelvergleich sieht Zahlungen von bis zu 7,25 Milliarden US-Dollar vor. Die Summe soll über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren ausgezahlt werden, um aktuelle und zukünftige Roundup-Klagen beizulegen.

Wann findet die finale Anhörung zum Bayer-Vergleich statt?

Die abschließende Anhörung zur Genehmigung des Milliarden-Vergleichs ist für den 9. Juli vor dem zuständigen Gericht in St. Louis (Missouri) angesetzt.

Welches Ereignis entscheidet Ende Juni über die Bayer Aktie?

Der entscheidende Meilenstein ist das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA (Supreme Court), welches bis Ende Juni erwartet wird. Ein Urteil zugunsten von Bayer könnte den endgültigen Befreiungsschlag in der jahrelangen Klagewelle bedeuten.