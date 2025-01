Bitcoin hat eine spannende Handelswoche hinter sich, beginnend bereits am Montag. Ich schrieb in der Bitcoin Betrachtung am vergangenen Wochenende, dass das Schlüssellevel auf der Unterseite weiter auf der $92.000 Marke sein dürfte, ein Bruch darunter könnte einen kleinen „Bitcoin Mini-Sell Off“ provozieren, der die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung in Gefilde um $80.000 führen könnte.

Bitcoin Bullen stecken nicht auf 🔴 Zeitnahe Attacke auf Allzeithochs weiter ein Thema

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Nach einigen Momenten des Nachdenkens am Samstag und Sonntag, schrieb ich in meiner Betrachtung zu Bitcoin und Coinbase am Montag, dass ich kurzfristig für Bitcoin zunehmend bearish werde, nach dem zaghaften Bounce gegen die $91.000/92.000 Region zeitnah einen Bruch tiefer vorstellen kann – der dann auch am Montag zunächst tatsächlich erfolgte. Doch statt aggressiven bearishen Momentums kam es zu einem scharfen Reversal zurück über die $95.000 Marke.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Und als dann am Mittwoch noch die US Kern-Inflation mit 3.4% unter der Erwartung veröffentlicht wurde und Spekulationen um eine eventuell dann doch geldpolitisch expansivere US Notenbank FED über das Jahr 2025 befeuerten, lief Bitcoin in den Wochenschluss zurück über die $100.000 Marke und am Freitag zeitweise über die $105.000 Marke.

Während ich den Modus technisch nun kurzfristig etwas überdehnt erachte, würde ich die weitere Price Action sehr genau beobachten. In der Tat kann ich mir nun in den folgenden Tagen eine enge Konsolidierung oberhalb von $102.000 vorstellen, gefolgt von einem Ausbruch über $104.000 und einem dann dynamischen Drive mit Ziel in Gefilden um die Allzeithochs um $108.000/109.000 (roter Kasten).

Sollten wir hingegen ein ähnliches Szenario zu jenem vergangenen Montag zu sehen bekommen mit einem kurzen Spike über $105.000 und anschließendem Drive zurück in die Range zwischen, rund gesprochen $90.000 und $102.000 bliebe der kurzfristig technische Modus neutral.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Nach dem Fehlausbruch aus der seit Mitte/Ende etablierten Trading Range zwischen (rund) $90.000 auf der Unterseite und $102.000 auf der Oberseite, dem erfolgten Re-Test der oberen Range-Begrenzung nach dem potenziellen Fehlausbruch am Montag könnte Bitcoin zeitnah für ein bullishes Momentum Play Long mit Bruch über $104.000 interessant werden, Ziel im Bereich der aktuellen Allzeithochs um rund $108.000.

Long-Setup:

Wie weiter oben thematisiert, ist Bitcoin nach einer nun erfolgenden Konsolidierung oberhalb von $102.000 für ein Momentum Long Trade in Bitcoin in Betracht zu ziehen, wobei ich dynamische Aufschläge bei Bruch über die $104.000 Marke sehen wollte mit einem dann zunächst anzuvisierenden Ziel in Gefilden um die aktuellen Allzeithochs um $108.000.

Short-Setup:

Short Trades sind nach dem fehlgeschlagenen Breakdown Versuch unter die $92.000 Marke früher in der Handelswoche zunächst kein Thema mehr.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 18.01.25:

Quelle: xStation5 von XTB

