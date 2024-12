Während in den Wochenschluss die Volatilität am Kryptomarkt und somit auch in Bitcoin deutlich abnahm, geschuldet dem US-Feiertag Thanksgiving, bleibt dennoch festzuhalten, dass die Bitcoin Bullen den Kampf um die $100.000 Marke scheinbar noch nicht aufgegeben haben.

Bitcoin konsolidiert zwischen $90.000 und $100.000 – die Ruhe vor dem bullishen Sturm?

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Zeigten sich am Montag und Dienstag noch deutlichere Verkäufe und Bitcoin setzte zurück in Gefilde um $90.000, handelte die Kryptowährung Nummer 1 ausgehend von der Marktkapitalisierung in den Wochenschluss bereits zurück in Gefilden um $98.000.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Nicht auszuschließen ist, dass es in den kommenden Tagen noch einmal zu einem „Flush“ auf der Unterseite und in Gefilde um $88.000 kommt, wo sich derzeit der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis auf die US-Präsidentschaftswahl vom 05. auf den 06.11. findet.

Für einen solchen „Flush“ könnten die diversen Wirtschaftsindikationen aus den USA in der kommenden Woche sorgen, wo am Montag Zahlen zum ISM Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe am Montag und nicht-verarbeitenden Gewerbe am Mittwoch anstehen, zudem Zahlen vom US-Arbeitsmarkt am Dienstag mit den JOLTs, Mittwoch den ADP-Zahlen und am Freitag mit den Non-Farm Payrolls.

All diese Veröffentlichungen sind potenziell in der Lage zu Verschiebungen in den Erwartungen der Terminmarktteilnehmer hinsichtlich des FED’schen Leitzinsniveaus in 2025 nach sich zu ziehen und während derzeit mit recht hoher Wahrscheinlichkeit (64%) mit einer weiteren 25 Basispunktzinssenkung im Dezember gerechnet werden darf, könnte jegliche „schwache“ Veröffentlichung mehr als die in der Mehrzahl erwarteten 50 Basispunkte Zinssenkungen über 2025 nach sich ziehen, was meiner Einschätzung nach dann bullish für Bitcoin wäre und die $100.000 Marke erneut in den Fokus rücken könnte – und natürlich umgekehrt…

Grundsätzlich bleibt der Ausblick für Bitcoin oberhalb der $88.000 Marke bullish, wie bereits in der Bitcoin Analyse vergangene Woche geschrieben, besteht nach der Einführung von Bitcoin Optionen und dem deutlichen Überhang von Calls zu Puts auf bspw. den Blackrock Bitcoin ETF IBIT eine erhöhte Chance auf eine sogenannte „Gamma Squeeze“, wo ganz besonders nach Überschreiten der psychologisch relevanten $100.000 Marke ein Absicherungsbedarf seitens der Stillhalter kontinuierlich und immer dynamischer zunehmen könnte, was auf der Oberseite zügig Kursziele um $110.000 und höher denkbar werden ließe.

Bei einem Fall unter die $88.000 Marke könnte auf der Kehrseite zügig ein Test der $80.000 Marke anstehen, Zwischenziel im Bereich um $85.000.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Wie bereits geschrieben, bleibt der Modus in Bitcoin bullish und das oberhalb der $88.000 Marke. Sollte es zu einer erneuten Attacke auf und vor allem Bruch über $100.000 kommen, wäre eine kleine „Squeeze“ realistisch, wobei ich mich dann in $5.000 Schritten Kursziel-technisch auf der der Oberseite bewegen würde.

Long-Setup:

In Bezug auf Long-Engagements wäre ich kurzfristig etwas vorsichtig, erachte den Modus zwischen $90.000 und $100.000 kurzfristig neutral bzw. bullish konsolidierend, würde auf ein mögliches Breakout-Setup knapp unterhalb von $100.000 warten und dieses dann handeln wollen.

Short-Setup:

Short Trades sind weiterhin kein Thema, könnten eventuell ein Thema werden, sollten wir unter die $88.000 Marke rutschen und unterhalb dieser halten.

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 30.11.24:

Quelle: xStation5 von XTB

2024 KENNT EINEN SIEGER!