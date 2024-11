Auch in den vergangenen Handelstagen hat sich Bitcoin auf neue Allzeithochs gehangelt und am Freitag war es dann fast soweit: Bitcoin wurde auf einem neuen Allzeithoch auf 99.532 USD und somit knapp unter der 100.000 US-Dollar Marke gehandelt.

Bitcoin Optionen sehen große Wetten auf dynamischen Bruch über $100.000

Aktuelle Nachrichten zum Bitcoin Trading 🔴 Bitcoin Handelsideen 🔴 Bitcoin Prognose & Ausblick

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

Wie in der vergangenen Bitcoin Analyse am letzten Samstag thematisiert, war eine Drift, eventuell auch ein kurzer, bullisher Spike auf der Oberseite eine ernstzunehmende Option, auch wenn das wahrscheinlichste Szenario eine Konsolidierung zwischen $85.000 und $94.000 für die kommenden Tage war.

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Für die kommenden Tage geht meine Erwartung nun am ehesten in Richtung eines ruhigen, aufwärts-driftenden Handels. Ein Grund hierfür darf mit Sicherheit in dem am Donnerstag, den 28.11. stattfindenden US-Feiertag „Thanksgiving“ gesehen werden bzw. dem „Black Friday“ am 29.11., infolgedessen es zu einem verkürzten bzw. sehr dünnen US-Handel kommen dürfte.

Grundsätzlich bleiben die Vorgaben für Bitcoin somit klar bullish.

Ein Grund hierfür ist meiner Einschätzung nach die enorme Nachfrage nach Bitcoin-ETF-Optionen: am Dienstag wurden erstmals Optionen auf den Bitcoin ETF Blackrocks, IBIT, gehandelt – und das Volumen sprengte alles bis jetzt da Gewesene. Demnach wurden am ersten Handelstag fast 2 Milliarden US-Dollar umgesetzt, es wurden rund 354.000 Kontrakte gehandelt, 289.000 Calls und 65.000 Puts.

Zum einen sorgt dieser deutliche Überhang von Calls zu Puts in einem Verhältnis von mehr als 4 zu 1 zu einem enormen Absicherungsbedarf, sollte Bitcoin weitere Aufschläge sehen, wobei eine solche Absicherung durch den Kauf physischer Bitcoins erfolgen würde, was die Notierungen weitertreiben würde.

Zum anderen lässt sich die höchste Aktivität bei IBIT Calls mit einem Basispreis von $65 und Verfall am 20.12.2024 ausmachen. IBIT schloss am Dienstag bei $52.70, ein Strike von $65 suggeriert eine Wette von mehr als 20% Aufschlägen in den kommenden vier Wochen, was für den Basiswert Bitcoin Notierungen um $110.000 implizieren würde.

Rein technisch bleibt der Modus meiner Einschätzung nach oberhalb von $85.000 bullish, eventuell sogar noch etwas tiefer um $84.000, wo der auf die US-Präsidentschaftswahl am 05./06.11. Volumen-gewichteten Durchschnittspreis verläuft. Sollten wir diesen unterschreiten bzw. unterhalb diesen fallen und halten, würden die Bitcoin Bullen meiner Einschätzung nach das Ruder zunächst aus der Hand geben.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch bleibt der Modus in Bitcoin bullish und das oberhalb der $84./85.000 Marke. Wie weiter oben ausgeführt, ist oberhalb von $85.000 ein Push in Gefilde um $100.000 denkbar, unter $85.000 kommt bereits um $84.000 ein potenzielles „Level of Interest“ als mögliche Unterstützung ins Spiel.

Long-Setup:

In Bezug auf Long-Engagements wäre ich kurzfristig vorsichtig, würde allenfalls mit reduzierter Positionsgröße agieren, wenn überhaupt. Ein eventuelles Setup fände sich bei einem Bruch über $100.000 für ein kurzes „Momentum Play Long“, wo ich allerdings Gewinne realisieren würde, sobald sich das bullishe Momentum abschwächt.

Short-Setup:

Short Trades sind weiterhin kein Thema, vor allem vor dem Hintergrund oben thematisierten, unattraktiven Chance-Risiko-Verhältnis-Gesichtspunktes.

