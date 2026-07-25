Bitcoin & Krypto News: Bitcoin hält sich trotz Nahost-Spannungen stabil - FED im Fokus

Die geopolitische Lage bleibt angespannt: Anhaltende militärische Konflikte im Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran treiben die Ölpreise nach oben und setzen US-Aktien spürbar unter Druck. Überraschenderweise schlagen diese Turbulenzen derzeit jedoch nicht negativ auf den Kryptomarkt durch. Während traditionelle Märkte nachgeben, hält sich die Kryptowährung Nummer eins vergleichsweise stabil. Für alle, die täglich nach den aktuellsten Krypto News suchen und wissen wollen, wie es um Bitcoin aktuell steht, richtet sich der Blick der Marktteilnehmer nun voll und ganz auf die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zu Krypto News & Bitcoin Aktuell

1. 🛡️ Unerwartete Stabilität trotz Nahost-Eskalation

Entkopplung von Aktien: Während US-Aktien und der Ölpreis stark auf die militärische Eskalation zwischen den USA und dem Iran reagieren, zeigt sich Bitcoin unbeeindruckt.

Kein Ausbruch nach oben: Dennoch wäre es verfrüht, bereits von einer ausgeprägten „relativen Stärke“ zu sprechen. Bitcoin handelt weiterhin unter der Schlüsselmarke von 67.000 US-Dollar sowie der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar.

2. 🏛️ Fed-Zinsentscheidung als Hauptkatalysator der Woche

Zins-Erwartungen: Laut dem FedWatch-Tool zeichnet sich trotz potenziell inflationstreibender Ölpreise eine Wahrscheinlichkeit von über 40 % ab, dass die US-Notenbank das aktuelle Zinsniveau von 350 bis 375 Basispunkten beibehält.

Rhetorik entscheidet: Zwar werden von der Zinsentscheidung am Mittwoch keine dramatischen Impulse erwartet, jedoch könnten die rhetorischen Hinweise des Fed-Chairmans Kevin Warsh entscheidende Volatilität in den Markt bringen.

3. 🗺️ Die wichtigsten Kursmarken für Trader

Das technische Bild bleibt auf Tagesbasis vorerst bearish, bis die Oberseite nachhaltig durchbrochen wird:

Auf der Oberseite (Bullishe Szenarien): Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über 70.000 US-Dollar dreht der Modus auf neutral. Die nächsten Kursziele liegen in diesem Fall bei 72.000 bis 73.000 US-Dollar und folgend bei 75.000 US-Dollar.

Auf der Unterseite (Bearishe Szenarien): Sollte der Kurs unter die Unterstützung von 62.000 US-Dollar fallen, droht nach einem Zwischenstopp bei 60.000 US-Dollar ein zügiger Test der Jahrestiefs um 58.000 US-Dollar.

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🔍 Fazit: Wie geht es jetzt weiter?

Der Kryptomarkt zeigt sich angesichts der geopolitischen Krisen erstaunlich widerstandsfähig, befindet sich aber weiterhin in einer richtungsweisenden Konsolidierungsphase. Wer Bitcoin aktuell handelt und die wichtigsten Krypto News verfolgt, sollte den kommenden Mittwoch rot im Kalender anstreichen. Die Worte der US-Notenbank werden darüber entscheiden, ob Bitcoin die Hürde bei 70.000 USD angreift oder noch einmal die Jahrestiefs bei 58.000 USD testen muss.

Bitcoin Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ – Krypto News & Bitcoin News

Warum zeigt sich Bitcoin aktuell unbeeindruckt von den Nahost-Spannungen?

Während US-Aktien und der Ölpreis stark auf die geopolitischen Konflikte im Nahen Osten reagieren, konnte sich Bitcoin bisher oberhalb kritischer Unterstützungen halten und zeigt eine gewisse Entkopplung von traditionellen Aktienmärkten. Dennoch befindet sich die Kryptowährung weiterhin in einem bearishen Modus unterhalb der Marke von 70.000 US-Dollar.

Welchen Einfluss hat die anstehende Fed-Zinsentscheidung auf Bitcoin?

Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank gilt am Markt als der zentrale Auslöser für die Kursrichtung der kommenden Wochen. Laut dem FedWatch-Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für gleichbleibende Zinsen (350–375 Basispunkte) bei über 40 %. Vor allem die Äußerungen des Fed-Chairmans Kevin Warsh könnten entscheidende Impulse für den Kurs liefern.

Welche Kursziele sind bei Bitcoin aktuell wichtig?

Gelingt Bitcoin der Sprung über die psychologisch wichtige Hürde von 70.000 US-Dollar, wechseln die technischen Signale auf neutral und machen den Weg frei in Richtung 72.000 bis 75.000 US-Dollar. Fällt der Kurs hingegen unter 62.000 US-Dollar, droht nach einem Zwischenstopp bei 60.000 US-Dollar ein erneuter Test der Jahrestiefs bei rund 58.000 US-Dollar.