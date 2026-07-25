🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 31/2026
Der Goldpreis zeigt aktuell nach zwei Verlustwochen erste Stabilisierungszeichen und ging bei 4.052,60 US-Dollar aus dem Handel. Für die neue, kommende Handelswoche deutet die Gold Prognose auf eine leicht bullische bis seitwärtige Tendenz hin: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für das Bull-Szenario liegt der Fokus der Anleger auf einem möglichen Ausbruch über die SMA20-Linie. Erst ein Tagesschlusskurs über der Marke von 4.068,00 US-Dollar würde den Weg für weitere Erholungsbewegungen freimachen.
📌 Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways)
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Status Quo beim Goldpreis: Nach einer Schwächephase konnte sich das Edelmetall knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar fangen und schloss mit einem Wochenplus von rund 1%.
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Prognose & Wahrscheinlichkeiten: Die technische Analyse signalisiert eine Seitwärts-/Aufwärtstendenz (55 % Bull vs. 45 % Bear). Das übergeordnete Chartbild im Tageschart bleibt vorerst jedoch vorsichtig-bärisch.
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Entscheidende Trendmarke: Die SMA20 (4.068,00 USD) fungiert als Schlüsselwiderstand. Gelingt hier kein Ausbruch, drohen erneut Abgaben in Richtung des 61,8 % Retracements bei ca. 3.880,00 US-Dollar.
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► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD
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Aktuelle Gold Analyse am 25.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
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Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis
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geschrieben von Jens Chrzanowski
🔙 Goldpreis Rückblick: So entwickelte sich der Goldpreis (20.07. – 24.07.2026)
Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.008,40 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall 45,00 US-Dollar unter dem Niveau des Vorwochenmontags und 7,60 US-Dollar unter dem letzten Wochenschluss.
Nach einer anfänglichen Seitwärtskonsolidierung löste sich der Markt nach oben auf. Das Kaufinteresse hielt übergeordnet bis zur Wochenmitte an; Rücksetzer wurden von Anlegern konsequent zur Neueindeckung genutzt. Nach dem Ausbilden des Wochenhochs am Mittwoch gaben die Notierungen jedoch wieder nach und gaben bis Freitagmorgen nahezu die gesamten Gewinne ab. Erst ab der 4.020-US-Dollar-Marke setzte eine Erholung ein.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
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Wochenschlusskurs: 4.052,60 US-Dollar (kleiner Wochengewinn nach zwei Verlustwochen).
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Handelsspanne: Sowohl Hoch- als auch Tiefpunkt lagen über den Niveaus der Vorwoche (Tief knapp unter der 4.000-US-Dollar-Marke). Die Range lag unter dem Jahresdurchschnitt.
Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 4.163,0 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser maximales Anlaufziel bei 4.166,4 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde knapp verpasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 4.001,9 US-Dollar-Marke nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel bei 3.997,8 US-Dollar. Auch diese Marke wurde knapp verpasst.
Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr
Gold Prognose & Chartcheck: Betrachtung im Daily & 4h-Chart
Daily (Tageschart): Blick auf den übergeordneten Trend
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart lässt sich erkennen, dass sich Gold aktuell erneut im Bereich des 61,8 % Retracements stabilisieren konnte. Ein kurzes Überschreiten der SMA20 (aktuell bei 4.068,00 US-Dollar) war nicht von Dauer – der Wochenschluss erfolgte unterhalb dieser Linie.
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Bärisches Risiko: Solange sich Gold nicht nachhaltig über der SMA20 festsetzt, überwiegen die Abwärtsrisiken. Ein Bruch des 61,8 % Retracements per Tagesschluss könnte dynamische Abgaben auslösen.
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Bullisches Potenzial: Ein Ausbruch über die SMA20 eröffnet Erholungspotenzial bis zur SMA50 (aktuell bei 4.230,20 US-Dollar). Erst über dem 50,0 % Retracement entspannt sich das Chartbild nachhaltig.
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Einordnung Tageschart: Bärisch
4-Stunden-Chart: Kurzfristige Implikationen
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf 4-Stunden-Basis diente das 61,8 % Retracement als verlässliche Unterstützung. Die Erholungsbewegung führte über die SMA20 (4.085,60 US-Dollar) und SMA50 (4.048,00 US-Dollar) bis an die SMA200 (4.114,50 US-Dollar), an der die Bewegung stoppte.
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Hält die SMA50 als Support, sind erneut Anläufe Richtung SMA20 und SMA200 möglich.
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Bricht die SMA50, droht ein erneuter Test des 61,8 % Retracements mit Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 3.880 US-Dollar.
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Einordnung 4h-Chart: Bärisch
📊 Wichtige Level: Goldpreis Widerstände & Unterstützungen
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🔼 Gold Widerstände
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🔽 Gold Unterstützungen
|4.068,0 (SMA20 Daily)
|4.050,9
|4.074,5
|4.048,3
|4.085,6 (SMA20 4h)
|4.048,0 (SMA50 4h)
|4.114,5 (SMA200 4h)
|3.996,8
|4.230,2 (SMA50 Daily)
|3.995,3
|4.382,3
|3.942,3
|4.475,7
|3.932,9
|4.501,6
|3.886,5
Wichtigste Kennzahlen aus dem Goldpreis Setup:
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Intraday-Marken: 4.222 USD / 3.913 USD
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Tagesschlussmarken: 4.396 USD / 3.803 USD
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Break1 Bull (Wo-Schluss): 2.491 USD | Break2 Bull (Mo-Schluss): 1.977 USD
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Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD | Range: 5.777 USD bis 2.491 USD
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Zyklische Bewegung (2020–2033): 11.222 USD bis 1.045 USD
Experteneinschätzung & Setups für die neue Handelswoche
Fazit von Jens Chrzanowski:
"Gold muss versuchen, sich per bestätigtem Tagesschluss über der SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, wären weitere Erholungen bis in den Bereich der SMA50 möglich. Aufhellen würde sich das Chartbild erst über dem 50,0 % Retracement. Etabliert sich der Goldpreis hingegen unter dem 61,8 % Retracement, erhöhen sich die Abwärtsrisiken deutlich."
🚀 Trading-Szenarien für den Goldpreis
🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)
Hält sich Gold aktuell über der Marke von 4.052,60 US-Dollar, ergeben sich schrittweise Anlaufziele auf der Oberseite:
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Erste Zielzone: 4.055,3 bis 4.085,7 US-Dollar
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Zweite Zielzone: 4.088,3 bis 4.113,3 US-Dollar
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Erweiterte Zielzone: 4.116,7 bis 4.149,9 US-Dollar
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Maximaler Zielbereich: 4.153,1 bis 4.180,9 US-Dollar
🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)
Fällt der Kurs unter 4.052,60 US-Dollar, stehen folgende Unterstützungsmarken im Fokus:
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Erste Zielzone: 4.049,7 bis 4.019,7 US-Dollar
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Test der Psychologiemarke: 4.017,6 bis 3.994,5 US-Dollar
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Erweiterte Abwärtsziele: 3.991,6 bis 3.954,4 US-Dollar
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Maximaler Zielbereich: 3.951,1 bis 3.928,0 US-Dollar
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Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)
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❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ) – Goldpreis & Analyse KW 31/2026
Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 31/2026?
Die Gold Prognose für die KW 31/2026 deutet auf eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung hin. Auf Basis der technischen Chartanalyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55 %, während das Bären-Szenario mit 45 % bewertet wird. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist die Schließung des Goldpreises über der Tages-SMA20.
Wo steht der Goldpreis aktuell und wie war die jüngste Entwicklung?
Der Goldpreis aktuell ging bei 4.052,60 US-Dollar aus dem Handel der KW 30/2026. Nach zwei Verlustwochen in Folge verzeichnete das Edelmetall damit wieder einen leichten Wochengewinn. Der Handelsstart lag bei 4.008,40 US-Dollar, wobei der Kurs im Wochenverlauf zwischen einem Tief knapp unter 4.000 US-Dollar und Versuchen einer Kurserholung schwankte.
Welche Widerstände und Unterstützungen sind aktuell beim Goldpreis wichtig?
Für den Handel der KW 31/2026 gelten folgende zentrale Hürden und Haltemarken:
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Wichtige Widerstände: 4.068,0 USD (SMA20 Daily), 4.085,6 USD (SMA20 4h), 4.114,5 USD (SMA200 4h) und 4.230,2 USD (SMA50 Daily).
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Wichtige Unterstützungen: 4.050,9 USD, 4.048,0 USD (SMA50 4h), 3.996,8 USD und 3.886,5 USD.
Wann hellt sich das Chartbild für Gold nachhaltig auf?
Ein nachhaltig bullisches Signal entsteht erst, wenn sich Gold aktuell per bestätigtem Tagesschlusskurs über der SMA20 (4.068,0 US-Dollar) festsetzen und das 50,0 % Retracement durchbrechen kann. In diesem Fall sind Erholungsziele bis im Bereich der SMA50 (4.230,20 US-Dollar) und darüber hinaus denkbar.
Welche Risiken bestehen für einen fallenden Goldpreis?
Sollte der Goldpreis unter die Marke von 4.052,60 US-Dollar abrutschen und das 61,8 % Retracement per Tagesschluss aufgeben, erhöht sich das Abwärtsrisiko deutlich. In diesem bärischen Szenario drohen dynamische Kursverluste, die bis in den Bereich von 3.880,00 US-Dollar führen können.
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