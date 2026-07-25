🟡 Goldpreis aktuell: Gold Prognose & Analyse – Wochenausblick KW 31/2026

Der Goldpreis zeigt aktuell nach zwei Verlustwochen erste Stabilisierungszeichen und ging bei 4.052,60 US-Dollar aus dem Handel. Für die neue, kommende Handelswoche deutet die Gold Prognose auf eine leicht bullische bis seitwärtige Tendenz hin: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 % für das Bull-Szenario liegt der Fokus der Anleger auf einem möglichen Ausbruch über die SMA20-Linie. Erst ein Tagesschlusskurs über der Marke von 4.068,00 US-Dollar würde den Weg für weitere Erholungsbewegungen freimachen.

📌 Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways)

Status Quo beim Goldpreis: Nach einer Schwächephase konnte sich das Edelmetall knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar fangen und schloss mit einem Wochenplus von rund 1%.

Prognose & Wahrscheinlichkeiten: Die technische Analyse signalisiert eine Seitwärts-/Aufwärtstendenz (55 % Bull vs. 45 % Bear). Das übergeordnete Chartbild im Tageschart bleibt vorerst jedoch vorsichtig-bärisch.

Entscheidende Trendmarke: Die SMA20 (4.068,00 USD) fungiert als Schlüsselwiderstand. Gelingt hier kein Ausbruch, drohen erneut Abgaben in Richtung des 61,8 % Retracements bei ca. 3.880,00 US-Dollar.



SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 25.07.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔴 Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

🔙 Goldpreis Rückblick: So entwickelte sich der Goldpreis (20.07. – 24.07.2026)

Der Goldpreis notierte zum Wochenstart am Montagmorgen bei 4.008,40 US-Dollar. Damit lag das Edelmetall 45,00 US-Dollar unter dem Niveau des Vorwochenmontags und 7,60 US-Dollar unter dem letzten Wochenschluss.

Nach einer anfänglichen Seitwärtskonsolidierung löste sich der Markt nach oben auf. Das Kaufinteresse hielt übergeordnet bis zur Wochenmitte an; Rücksetzer wurden von Anlegern konsequent zur Neueindeckung genutzt. Nach dem Ausbilden des Wochenhochs am Mittwoch gaben die Notierungen jedoch wieder nach und gaben bis Freitagmorgen nahezu die gesamten Gewinne ab. Erst ab der 4.020-US-Dollar-Marke setzte eine Erholung ein.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 25.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Wochenschlusskurs: 4.052,60 US-Dollar (kleiner Wochengewinn nach zwei Verlustwochen).

Handelsspanne: Sowohl Hoch- als auch Tiefpunkt lagen über den Niveaus der Vorwoche (Tief knapp unter der 4.000-US-Dollar-Marke). Die Range lag unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 4.163,0 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass Gold an unser maximales Anlaufziel bei 4.166,4 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde knapp verpasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 4.001,9 US-Dollar-Marke nicht ganz an unser nächstes Anlaufziel bei 3.997,8 US-Dollar. Auch diese Marke wurde knapp verpasst.

Goldpreis Performance: prozentuale Entwicklung Woche, Monat, Jahr

Gold Prognose & Chartcheck: Betrachtung im Daily & 4h-Chart

Daily (Tageschart): Blick auf den übergeordneten Trend

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 25.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart lässt sich erkennen, dass sich Gold aktuell erneut im Bereich des 61,8 % Retracements stabilisieren konnte. Ein kurzes Überschreiten der SMA20 (aktuell bei 4.068,00 US-Dollar) war nicht von Dauer – der Wochenschluss erfolgte unterhalb dieser Linie.

Bärisches Risiko: Solange sich Gold nicht nachhaltig über der SMA20 festsetzt, überwiegen die Abwärtsrisiken. Ein Bruch des 61,8 % Retracements per Tagesschluss könnte dynamische Abgaben auslösen.

Bullisches Potenzial: Ein Ausbruch über die SMA20 eröffnet Erholungspotenzial bis zur SMA50 (aktuell bei 4.230,20 US-Dollar). Erst über dem 50,0 % Retracement entspannt sich das Chartbild nachhaltig.

Einordnung Tageschart: Bärisch

4-Stunden-Chart: Kurzfristige Implikationen

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 25.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf 4-Stunden-Basis diente das 61,8 % Retracement als verlässliche Unterstützung. Die Erholungsbewegung führte über die SMA20 (4.085,60 US-Dollar) und SMA50 (4.048,00 US-Dollar) bis an die SMA200 (4.114,50 US-Dollar), an der die Bewegung stoppte.

Hält die SMA50 als Support, sind erneut Anläufe Richtung SMA20 und SMA200 möglich.

Bricht die SMA50, droht ein erneuter Test des 61,8 % Retracements mit Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 3.880 US-Dollar .

Einordnung 4h-Chart: Bärisch

📊 Wichtige Level: Goldpreis Widerstände & Unterstützungen

🔼 Gold Widerstände

(Resistance) 🔽 Gold Unterstützungen

(Support) 4.068,0 (SMA20 Daily) 4.050,9 4.074,5 4.048,3 4.085,6 (SMA20 4h) 4.048,0 (SMA50 4h) 4.114,5 (SMA200 4h) 3.996,8 4.230,2 (SMA50 Daily) 3.995,3 4.382,3 3.942,3 4.475,7 3.932,9 4.501,6 3.886,5

Wichtigste Kennzahlen aus dem Goldpreis Setup:

Intraday-Marken: 4.222 USD / 3.913 USD

Tagesschlussmarken: 4.396 USD / 3.803 USD

Break1 Bull (Wo-Schluss): 2.491 USD | Break2 Bull (Mo-Schluss): 1.977 USD

Boxbereich: 6.153 USD bis 2.941 USD | Range: 5.777 USD bis 2.491 USD

Zyklische Bewegung (2020–2033): 11.222 USD bis 1.045 USD

Experteneinschätzung & Setups für die neue Handelswoche

Fazit von Jens Chrzanowski: "Gold muss versuchen, sich per bestätigtem Tagesschluss über der SMA20 zu etablieren. Gelingt dies, wären weitere Erholungen bis in den Bereich der SMA50 möglich. Aufhellen würde sich das Chartbild erst über dem 50,0 % Retracement. Etabliert sich der Goldpreis hingegen unter dem 61,8 % Retracement, erhöhen sich die Abwärtsrisiken deutlich."

Trading -Szenarien für den Goldpreis

🟢 Long Setup (Gold Prognose bullisch)

Hält sich Gold aktuell über der Marke von 4.052,60 US-Dollar, ergeben sich schrittweise Anlaufziele auf der Oberseite:

Erste Zielzone: 4.055,3 bis 4.085,7 US-Dollar Zweite Zielzone: 4.088,3 bis 4.113,3 US-Dollar Erweiterte Zielzone: 4.116,7 bis 4.149,9 US-Dollar Maximaler Zielbereich: 4.153,1 bis 4.180,9 US-Dollar

🔴 Short Setup (Gold Prognose bärisch)

Fällt der Kurs unter 4.052,60 US-Dollar, stehen folgende Unterstützungsmarken im Fokus:

Erste Zielzone: 4.049,7 bis 4.019,7 US-Dollar Test der Psychologiemarke: 4.017,6 bis 3.994,5 US-Dollar Erweiterte Abwärtsziele: 3.991,6 bis 3.954,4 US-Dollar Maximaler Zielbereich: 3.951,1 bis 3.928,0 US-Dollar

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse

Gold handeln bei XTB - Deine Möglichkeiten im Überblick

– Hinweis in eigener Sache –

Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitierst Du von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Du Xetra-Gold oder per Gold CFD handelst.

Gold langfristig investieren oder aktiv traden

Du kannst in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handelst Du Gold-CFDs bei XTB und setzt auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse.

Deine Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB

0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setze auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte

Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Dir unser Angebot

0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit

➡️ Tipp: Alle Details findest Du im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“).

Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden

Erfahre alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger

Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Du entscheidest

Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhälst Du erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice!

Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel

Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken:

Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutze unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ) – Goldpreis & Analyse KW 31/2026

Wie lautet die aktuelle Gold Prognose für die KW 31/2026?

Die Gold Prognose für die KW 31/2026 deutet auf eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung hin. Auf Basis der technischen Chartanalyse liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 55 %, während das Bären-Szenario mit 45 % bewertet wird. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist die Schließung des Goldpreises über der Tages-SMA20.

Wo steht der Goldpreis aktuell und wie war die jüngste Entwicklung?

Der Goldpreis aktuell ging bei 4.052,60 US-Dollar aus dem Handel der KW 30/2026. Nach zwei Verlustwochen in Folge verzeichnete das Edelmetall damit wieder einen leichten Wochengewinn. Der Handelsstart lag bei 4.008,40 US-Dollar, wobei der Kurs im Wochenverlauf zwischen einem Tief knapp unter 4.000 US-Dollar und Versuchen einer Kurserholung schwankte.

Welche Widerstände und Unterstützungen sind aktuell beim Goldpreis wichtig?

Für den Handel der KW 31/2026 gelten folgende zentrale Hürden und Haltemarken: Wichtige Widerstände: 4.068,0 USD (SMA20 Daily), 4.085,6 USD (SMA20 4h), 4.114,5 USD (SMA200 4h) und 4.230,2 USD (SMA50 Daily).

Wichtige Unterstützungen: 4.050,9 USD, 4.048,0 USD (SMA50 4h), 3.996,8 USD und 3.886,5 USD.

Wann hellt sich das Chartbild für Gold nachhaltig auf?

Ein nachhaltig bullisches Signal entsteht erst, wenn sich Gold aktuell per bestätigtem Tagesschlusskurs über der SMA20 (4.068,0 US-Dollar) festsetzen und das 50,0 % Retracement durchbrechen kann. In diesem Fall sind Erholungsziele bis im Bereich der SMA50 (4.230,20 US-Dollar) und darüber hinaus denkbar.

Welche Risiken bestehen für einen fallenden Goldpreis?