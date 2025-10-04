Bitcoin News: Bitcoin aktuell vor neuen Allzeithochs ₿

Das Wichtigste in Kürze Bitcoin startet bullisch ins vierte Quartal

US-Arbeitsmarktdaten treiben Bitcoin

Nächste Kursziele im Fokus

Einleitung Bitcoin aktuell zeigt sich zum Start ins vierte Quartal stark. Nach der Rückeroberung wichtiger Marken kletterte der Kurs über 120.000 USD und nimmt die Allzeithochs ins Visier. Getrieben wird die Bewegung von schwachen US-Arbeitsmarktdaten und der Aussicht auf weitere FED-Zinssenkungen. In diesen Bitcoin News werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuelle Lage und die nächsten Kursziele ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ✅ Drei Key Takeaways 📈 Bitcoin startet bullisch ins vierte Quartal Bruch über die Marke von 114.000 USD zu Wochenbeginn

Rückkehr über die 120.000 USD -Schwelle zum Wochenschluss

Saisonaler Rückenwind: historisch bullishes Q4 für Bitcoin 💵 US-Arbeitsmarktdaten treiben Bitcoin ADP-Daten: -32.000 Jobs im September

Terminmarkt preist mit fast 90 % Wahrscheinlichkeit eine FED-Zinssenkung um 50 Basispunkte bis Jahresende ein

US-Dollar unter Druck → Bitcoin profitiert 🚀 Nächste Kursziele im Fokus Allzeithochs um 124.000 USD rücken näher

Kurzfristige Rücksetzer bis 117.000–118.000 USD denkbar

Über 124.000 USD wäre ein schneller Anstieg bis 130.000 USD, perspektivisch sogar bis 135.000 USD realistisch 📊 Bitcoin aktuell – Chartmarken im Überblick Marke Bedeutung 117.000–118.000 USD Unterstützungszone bei Rücksetzern 124.000 USD Allzeithoch, Breakout-Level 130.000 USD Nächstes kurzfristiges Kursziel 135.000 USD Erweiterte bullische Projektion 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Hilfreich im Kontext der Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum, Krypto-ETFs oder alternativer Investments – erweitert das Thema um die Perspektive von Krypto-Aktien. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 04.10.2025: 🧠 Fazit: Bitcoin News – Bitcoin aktuell weiter bullish Die Bitcoin News unterstreichen: Der Start ins vierte Quartal ist fulminant, die Charttechnik spricht klar für die Bullen. Schwache US-Daten und Zinssenkungsfantasie der FED sorgen für zusätzlichen Rückenwind. Kurzfristige Rücksetzer sind möglich, langfristig aber bleibt Bitcoin auf Kurs Richtung 130.000 USD – und darüber hinaus. Bitcoin Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin aktuell Frage 1: Was bewegt den Bitcoin Kurs aktuell?

Antwort: Der Bitcoin Kurs wird derzeit vor allem durch schwächere US-Arbeitsmarktdaten und die Erwartung weiterer FED-Zinssenkungen gestützt. Zusätzlich sorgt der saisonal starke Jahresend-Effekt für Aufwärtspotenzial. Frage 2: Welche Chartmarken sind für Bitcoin aktuell entscheidend?

Antwort: Die wichtigsten Marken liegen bei 117.000–118.000 USD als Unterstützung sowie 124.000 USD als Allzeithoch. Ein Ausbruch darüber könnte den Weg Richtung 130.000–135.000 USD freimachen. Frage 3: Wie lautet die aktuelle Bitcoin Prognose?

Antwort: Kurzfristig sind Rücksetzer bis 117.000 USD möglich, mittel- bis langfristig bleibt die Prognose bullish mit Zielmarken bei 130.000 USD und darüber. Frage 4: Warum ist Bitcoin aktuell so stark?

Antwort: Neben der FED-Zinssenkungsfantasie und schwächeren US-Daten treiben institutionelle Nachfrage, saisonale Muster im Q4 und das bullische Sentiment die Dynamik. Frage 5: Lohnt es sich jetzt, Bitcoin zu kaufen?

Antwort: Anleger sollten sich der hohen Volatilität bewusst sein. Wer langfristig denkt, könnte Rücksetzer zum Einstieg nutzen. Für kurzfristige Trader bleibt der Bereich um 124.000 USD entscheidend.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.