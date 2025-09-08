Bitcoin News & Bitcoin Prognose: Wal-Verkäufe belasten BTC – Kursziel 115.000 USD im Fokus

🪙 Bitcoin News & Bitcoin Prognose: Ruhiger Wochenstart trotz Wal-Verkäufen 📌 Key Takeaways Bitcoin News: BTC hält sich über 111.000 USD, während Ethereum bei 4.300 USD notiert – rund 10 % unter Allzeithoch. Whale-Aktivität: Wale verkauften im August 115.000 BTC im Wert von 12,7 Mrd. USD – stärkster Abfluss seit 2022. Bitcoin Prognose: Ein Ausbruch über 115.000 USD könnte BTC zu neuen Rekorden treiben, unter 107.000 USD droht ein Rückfall auf 95.000–100.000 USD. 📰 Einleitung Die neue Woche startet für Kryptowährungen mit einer ruhigen, aber positiven Stimmung. Bitcoin News berichten von Kursen über 111.000 USD, Ethereum liegt stabil bei 4.300 USD. Nach den Rückgängen an der Wall Street erholen sich die Futures, der US-Dollar schwächt sich ab. Im Fokus der Bitcoin Prognose bleibt jedoch der starke Verkaufsdruck von Walen, die ihre Bestände auf den niedrigsten Stand seit 2018 reduziert haben. 🐋 Whale-Verkäufe belasten Bitcoin Im August verkauften Wale rund 115.000 BTC im Wert von 12,7 Mrd. USD .

BTC-Bestände pro Whale-Adresse fielen unter 500 BTC – niedrigster Wert seit 2018.

Positiv: Die Verkaufsdynamik nimmt ab – von 95.000 BTC in der Woche bis 3. September auf 38.000 BTC in den Folgetagen. 📊 Bitcoin Prognose & Charttechnik BTC bewegt sich in einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal .

Wichtige Marken : Über 115.000 USD → Potenzial für neue Allzeithochs. Unter 107.000 USD → Rückfall in die Zone 95.000–100.000 USD möglich.

On-Chain-Daten: Rückprall vom STH Realized Price bei 109.000 USD deutet auf leichte Gewinne der kurzfristigen Anleger hin.

RSI-Indikatoren signalisieren erhöhte Dynamik. Auch Ethereum könnte bei einem Anstieg über 4.400 USD sein Allzeithoch um 5.000 USD testen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📉 ETFs & Kapitalflüsse Bitcoin-ETFs verzeichnen schwächere Zuflüsse , insgesamt geringe Aktivität.

ETH-ETFs: Fünf Tage in Folge Abflüsse , allein BlackRock verkaufte ETH im Wert von über 300 Mio. USD.

Dennoch: Historische Muster zeigen, dass Abflüsse nicht zwingend auf langfristige Kapitalflucht hindeuten. Quelle: xStation5 von XTB 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Krypto Trading für Anfänger: So handeln Sie wie ein Profi

Ein idealer Einstieg, um deinen Lesern das Verständnis über Kryptowährungen wie Bitcoin näherzubringen – egal, ob sie direkt investieren oder um allgemeines Handelswissen erweitern möchten.

So können Sie in Bitcoin investieren: Ein umfassender Leitfaden

Perfekt, um Bitcoin als Anlageklasse in Kontext zu stellen. Der Artikel erklärt anschaulich, wie man in Bitcoin einsteigen kann – nützlich für deinen Abschnitt über Fundamentaldaten oder Marktentwicklung. Blockchain trifft Börse: Alles, was Sie über Krypto Aktien wissen müssen

Hilfreich im Kontext der Kapitalflüsse von Bitcoin zu Ethereum, Krypto-ETFs oder alternativer Investments – erweitert das Thema um die Perspektive von Krypto-Aktien. 🛠️ Fundamentale Faktoren Bitcoin Mining : Schwierigkeit auf Rekordhoch (136 Billionen), Einnahmen der Miner auf niedrigstem Niveau seit Juni.

Makrodaten : Märkte warten auf US-CPI-Inflationszahlen am Donnerstag – ein schwächerer Wert könnte ein bullisher Impuls für Bitcoin werden.

M2-Geldmenge: Steigende Liquidität bei großen Zentralbanken stützt Gold und mittelfristig auch BTC. Quelle: xStation5 von XTB ✅ Fazit Die Bitcoin News dieser Woche zeigen: BTC bleibt trotz Wal-Verkäufen stabil, während Anleger auf makroökonomische Impulse warten. Für die Bitcoin Prognose gilt: Ein Ausbruch über 115.000 USD könnte den nächsten Aufwärtstrend auslösen, während ein Bruch unter 107.000 USD deutliche Korrekturen einleiten würde. Bis dahin bleibt der Markt in einer spannenden Konsolidierungsphase. Bitcoin Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ethereum Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren ❓ FAQ – Bitcoin News & Bitcoin Prognose 1. Wie steht der Bitcoin aktuell?

Bitcoin hat sich zuletzt über 110.000 USD stabilisiert, nachdem die Unterstützung bei 108.000 USD mehrfach gehalten hat. 2. Was beeinflusst die Bitcoin Prognose derzeit am meisten?

Die Geldpolitik der US-Notenbank ist aktuell der wichtigste Treiber. Zinssenkungserwartungen schwächen den US-Dollar und stützen damit den Bitcoin-Kurs. 3. Welche Marken sind für die Bitcoin Prognose entscheidend?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 108.000 USD, während ein nachhaltiger Ausbruch über 114.000–115.000 USD ein starkes Long-Signal liefern würde. 4. Warum fließt aktuell Kapital aus Bitcoin ab?

In den letzten Tagen kam es zu Abflüssen von über 1 Mrd. USD aus Bitcoin-ETFs. Ein Teil des Kapitals wird in Ethereum-ETFs umgeschichtet, die deutliche Zuflüsse verzeichneten. 5. Sollte man jetzt Bitcoin kaufen?

Die Entscheidung hängt vom Risikoprofil ab: Kurzfristig ist die Lage volatil, langfristig bleibt Bitcoin durch die anhaltende Nachfrage und seine Rolle als digitales Gold interessant.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.