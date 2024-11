Was fĂŒr eine Woche haben wir in Bitcoin in der vergangenen Woche hinter uns gebracht. Im Hoch wurde Bitcoin auf $93.163 gehandelt und markierte somit ein weiteres Allzeithoch. In der letztwöchigen Bitcoin Analyse skizzierten wir ein derart bullishes Umfeld und nach dem „minimalen“ RĂŒcksetzer in den Wochenschluss, der bereits deutlich oberhalb von $85.000 erneut KĂ€ufer fand, bleibt der Vorteil zunĂ€chst klar auf der Long-Seite zu suchen.

Bitcoin unaufhaltsam unterwegs Richtung $100.000 – geht den Bullen zuvor die Luft aus?

Das ĂŒbergeordnete Bild fĂŒr Bitcoin

Außer Frage steht, dass sich nach dem dynamischen Break ĂŒber die $74.000 Marke und der sich aufbauenden bullishen Dynamik ab Mittwoch der Charakter der Price Action verĂ€ndert hat und wir uns aktuell in einer Konsolidierung nach den jĂŒngsten AufschlĂ€gen wiederfinden.Â

Bitcoin Chartanalyse - Daily

Und ausgehend vom dĂŒnnen Wirtschaftsdatenkalender kommende Woche dĂŒrften von der Makro-Front zumindest kaum neue Impulse folgen, was die Wahrscheinlichkeit erhöhen dĂŒrfte, dass Bitcoin zwischen $85.000 und $94.000 pendeln dĂŒrfte.Â

Aber solange wir den auf die US-PrĂ€sidentschaftswahl am 05./06.11. Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, aktuell verlaufen um $82.000/83.000 nicht unterschreiten bzw. unterhalb diesen Fallen und Halten, haben die Bitcoin Bullen meiner EinschĂ€tzung weiter klar das Ruder in der Hand.Â

Allerdings ist nicht auszuschließen, dass wir am Mittwoch zunĂ€chst ein kurzfristiges und zeitnah schwierig zu ĂŒberwindendes Hoch markiert haben.Â

Der Grund fĂŒr meine BefĂŒrchtung: beim Blick auf den Bitcoin ETF IBIT offenbart sich beim Blick auf das Volumen das zweithöchste, jemals gehandelte seit Auflage des ETFs am 11. Januar 2024 (rund 103 Millionen StĂŒcke). TatsĂ€chlich wurde das höchste Volumen im IBIT am 05. MĂ€rz gehandelt, gefolgt von marginal höheren Hochs und den dann fĂŒr mehr als 6 Monate unĂŒberwindbaren Allzeithochs, markiert am 13.03.

Das bedeutet anders formuliert: einerseits ist nicht auszuschließen, dass wir zeitnah noch einmal ĂŒber die $93.000 Marke lugen, vielleicht auch Kurs auf die psychologisch spannende $100.000 Marke nehmen – aber das es das dann auf der Oberseite zunĂ€chst einmal seitens der Bullen war.Â

Das bedeutet aber nicht, dass wir Short Engagements bevorzugen. In der Tat wĂ€ren technisch Short Plays erst mit einem Fall unter die $85.000 Marke ein Thema, wobei BerĂŒcksichtigung finden sollte, dass sich eventuell in Gefilden um $82.000/83.000 bereits wieder KĂ€ufer finden, was Short Trades aus Chance-Risiko-VerhĂ€ltnis-technischer Perspektive sehr unattraktiv werden lassen.

Bitcoin Chartanalyse - Stunde

Bitcoin - Trading Setups:

Technisch bleibt der Modus in Bitcoin bullish und das oberhalb der $85.000 Marke. Wie weiter oben ausgefĂŒhrt, ist oberhalb von $85.000 ein erneuter Test der $93.000 Region bzw. der Allzeithochs denkbar, unter $85.000 kommt bereits um $82.000/83.000 ein potenzielles „Level of Interest“ als mögliche UnterstĂŒtzung ins Spiel.

Long-Setup:Â

Wie im „Guten Abend Börse“ am vergangenen Donnerstag thematisiert, wĂŒrde ich in Bezug auf Long Setups in Bitcoin aktuell klar Momentum Breakouts bevorzugen, nach initialen SchĂŒben auf der Oberseite, kurze, enge Konsolidierungen abwarten, wobei ich dann Breakouts aus diesen auf der Oberseite, riskierend gegen die Konsolidierungstiefs Long handeln wĂŒrde, aktuell (Stand: 09.11.2024, 10:30 Uhr) bei einem Bruch ĂŒber $76.500.

Short-Setup:Â

Short Trades sind weiterhin kein Thema, könnte man eventuell beginnen zu skizzieren, sollte Bitcoin zurĂŒck unter $74.000 fallen und dort halten.Â

BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 16.11.24:

