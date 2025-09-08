DAX Analyse für den 08.09.25: Leichte Erholung nach Abschlägen – Unsere DAX Prognose für heute 📊

Einleitung Der DAX aktuell zeigt sich zum Wochenauftakt schwach. Nach einem Verlust am Freitag und einer Erholung in der Nachbörse pendelt der Index um die Marke von 23.600 Punkten. Anleger blicken gespannt auf die anstehenden Konjunkturdaten und die charttechnisch entscheidenden Marken. In unserer DAX Prognose für den 8. September 2025 analysieren wir die Chancen und Risiken für den Handelstag ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📉 Rückblick auf den Freitag Tageshoch: 23.897 Punkte , Tagestief: 23.552 Punkte

Xetra-Schluss: 23.592 Punkte (Verlust zum Vortag)

Gewinner: Sartorius (+2,27 %), Vonovia (+1,89 %), adidas (+1,76 %)

Verlierer: SAP (-2,28 %), Siemens Energy (-1,91 %), Münchener Rück (-1,85 %) 📊 Charttechnik spricht für Vorsicht DAX notiert unter SMA20 (24.704 Punkte) und SMA50 (23.743 Punkte)

Erst ein Anstieg über die SMA200 (23.894 Punkte) würde das Bild aufhellen

Unter 23.380 Punkten droht weiteres Abwärtspotenzial 🎯 DAX Prognose für heute Erwartete Tagesrange: 23.777–23.857 bis 23.594–23.478 Punkte

Bullisches Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Bärisches Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Wichtige Widerstände: 23.865/94, 23.929/51, 24.095 Punkte

Unterstützungen: 23.595/11, 23.485, 23.395/13 Punkte Chartanalyse DAX aktuell 1h-Chart – kurzfristige Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken. 4h-Chart – mittelfristige Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 DAX aktuell – Wichtige Marken im Überblick Marke Bedeutung 23.894 Punkte SMA200, entscheidender Widerstand 23.743 Punkte SMA50, kurzfristiger Widerstand 23.595 Punkte Unterstützung 23.380 Punkte Gefahr weiterer Abgaben 24.095 Punkte Oberer Widerstand 🧠 Fazit: DAX Prognose – Seitwärts bis leicht aufwärts Der DAX aktuell bleibt angeschlagen, doch die DAX Prognose für heute deutet mit 60 % Wahrscheinlichkeit auf ein leicht bullisches Szenario hin. Entscheidend ist, ob die Marke von 23.865/94 Punkten überwunden wird. Auf der Unterseite gilt es, die 23.595 Punkte zu verteidigen. Anleger sollten die kurzfristige Schwäche respektieren, aber auch Chancen auf eine Erholung im Blick behalten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.