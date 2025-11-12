DAX Prognose & DAX Aktuell: Deutsche Inflation stabil – Bayer, E.ON & Infineon mit Quartalszahlen

Die heutige europäische Handelssitzung steht klar im Zeichen der Käufer: Der DAX aktuell liegt fast 1 % im Plus, während DAX-Futures über 0,6 % auf rund 24.400 Punkte zulegen und die 50-Tage-Linie (EMA50) überwinden. Die Anleger reagieren positiv auf im Rahmen der Erwartungen liegende Inflationsdaten aus Deutschland.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Deutsche Inflationsdaten Oktober
-
CPI im Jahresvergleich: 2,3 % (Erwartung: 2,3 %; Vormonat: 2,4 %)
-
CPI im Monatsvergleich: 0,3 % (Erwartung: 0,3 %; Vormonat: 0,2 %)
-
HICP im Jahresvergleich: 2,3 %
-
HICP im Monatsvergleich: 0,3 %
Die Inflation in Deutschland blieb im Oktober stabil und entsprach den Erwartungen. Während die jährliche Rate leicht nachgab, zog der Monatswert etwas an. Seit August bewegt sich die Inflation konstant um 2,3 %. Die EZB dürfte den Anstieg der monatlichen Rate genau beobachten, da sie sich seit Sommer wieder leicht nach oben bewegt – ein potenzielles Warnsignal aus geldpolitischer Sicht.
Bayer: Quartalszahlen Q3 2025 im Fokus
Bayer AG meldete für das dritte Quartal 2025 eine deutliche Ergebnisverbesserung – trotz schwieriger Marktbedingungen und anhängiger US-Gerichtsverfahren.
-
Umsatz: €9,66 Mrd. (Erwartung: €9,79 Mrd.)
-
Adjusted EBITDA: €1,51 Mrd. (Erwartung: €1,29 Mrd.)
-
EBITDA-Marge: 15,6 % (Erwartung: 13,2 %)
-
Core EPS: €0,57 (Erwartung: €0,33)
Segmententwicklung:
-
Pharma: €1,05 Mrd. (Erwartung: €1,04 Mrd.)
-
Crop Science: €172 Mio. (Erwartung: €24 Mio.)
-
Consumer Health: €363 Mio. (Erwartung: €347 Mio.)
Die Crop-Science-Sparte überraschte positiv durch starke Nachfrage nach Maissaatgut und Effizienzsteigerungen. Gleichzeitig blieb Pharma ein Ertragspfeiler mit hohen Umsätzen bei Kerendia und Nubeqa.
Bayer Prognose & Ausblick
Bayer hält an der Jahresprognose 2025 fest, senkt jedoch die Erwartungen im Segment Consumer Health. Das Management setzt weiter auf Effizienz, Kostenkontrolle und Innovation. Trotz rechtlicher Risiken in den USA zeigt die Aktie seit Jahresbeginn eine positive Entwicklung von über 40 %.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
E.ON, Infineon und ABN AMRO: Stabile Ergebnisse
E.ON (9M 2025)
-
Adj. EBIT: €4,75 Mrd. (+8,7 % im Jahresvergleich)
-
Umsatz: €57,51 Mrd. (+2,2 %)
-
Jahresprognose: Nettoergebnis €2,85–3,05 Mrd.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Infineon (Q4 2025)
-
Umsatz: €3,94 Mrd.
-
Segmentmarge: 18,2 %
-
Dividende: €0,35 je Aktie
-
Ausblick: moderates Umsatzwachstum und Margen im hohen Zehnerbereich für 2026
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
ABN AMRO (Q3 2025)
-
Nettogewinn: €617 Mio. (Erwartung: €591 Mio.)
-
Nettozinsüberschuss: €1,58 Mrd.
-
CET1-Quote: 14,8 %
-
Übernahme: NIBC Bank für rund €960 Mio.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Brenntag: Ausblick & Ergebnisse Q3 2025
-
Umsatz: €3,72 Mrd. (–8,6 % im Jahresvergleich)
-
Operating EBITA: €243 Mio. (–14 %)
-
Gewinn nach Steuern: €114 Mio.
-
EPS: €0,78
Brenntag rechnet mit einem EBITA am unteren Ende der Spanne von €950 Mio. bis €1,05 Mrd. und prüft derzeit eine strategische Neuausrichtung bis 2026. Eine Abspaltung der Geschäftsbereiche ist nicht geplant.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: DAX Prognose bleibt positiv
Die DAX Prognose bleibt kurzfristig freundlich. Der DAX aktuell zeigt Stärke oberhalb der 24.400-Punkte-Marke, unterstützt durch stabile Inflationsdaten und solide Unternehmenszahlen aus dem DAX-Umfeld. Mittelfristig dürfte die Entwicklung der Energiepreise und die weitere Inflationsdynamik über den nächsten Trend entscheiden. Anleger blicken vorerst optimistisch auf den deutschen Leitindex.
