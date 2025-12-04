DAX Prognose & DAX aktuell: Marktanalyse, Auto-Sektor im Fokus & Rheinmetall-Ausblick

- DAX aktuell mit deutlichen Gewinnen
- DAX aktuell mit deutlichen Gewinnen
- DAX Prognose bleibt konstruktiv
- Rheinmetall bleibt Belastungsfaktor
DAX aktuell zeigt am Donnerstag deutliche Zugewinne, während Anleger auf neue Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Eurozone und die US-Arbeitslosenanträge warten. Besonders stark präsentieren sich die deutschen Automobilwerte – von Volkswagen und BMW bis Mercedes und Porsche AG.
Der positive Trend wird durch eine ‘Buy’-Empfehlung für Porsche SE von Bank of America verstärkt. Gleichzeitig äußerten die Analysten eine überraschend optimistische Sicht auf die gesamte europäische Autoindustrie, die zuletzt durch neue Emissionsstandards belastet war. Die Bank betont jedoch, dass die Sorge vor einer „totalen Disruption“ übertrieben gewesen sei.
Im Analystenumfeld gab es weitere wichtige Anpassungen:
-
Bank of America strich Infineon aus der „Europe 1“-Liste, während ASML zurückkehrte.
-
Deutsche Bank senkte Siemens Healthineers auf Hold mit Kursziel 46 EUR.
-
Goldman Sachs hob Commerzbank auf Neutral (35,5 EUR) und senkte Grand City Properties auf Neutral (11,5 EUR).
Der DAX (DE40) Future bewegt sich aktuell zwischen seiner 200-Tage-Linie (rot) und der 50-Tage-Linie (orange). Die jüngsten Kursanstiege werden unter anderem von einer Erholung an der Wall Street getragen, wo Salesforce (CRM.US) nach starken Zahlen vorbörslich zulegt.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
DAX Prognose: Stabile Aussichten dank Auto-Sektor – Bank of America stützt Sentiment
Für die kurzfristige DAX Prognose spielt der Automobilsektor derzeit eine zentrale Rolle.
Bank of America zeigt sich klar bullish für europäische Autohersteller und vergibt ein Buy-Rating für Porsche SE. Entscheidende Faktoren für die neue Einschätzung:
-
erwartete regulatorische Erleichterungen
-
eine gelockerte zukünftige Emissionspolitik
-
die Verschiebung des Verbrennerverbots über 2040 hinaus
Zu den weiteren Profiteuren zählen laut den Analysten Ferrari, Aumovio und Continental. Besonders interessant sei Porsche SE, da die Aktie durch ihre Beteiligungsstruktur einen rabattierten Zugang zu Volkswagen und Porsche AG bietet.
Außerdem hob die Bank Mercedes auf „neutral“ und stufte Renault von „neutral“ auf „buy“ hoch – mit Verweis auf eine weiterhin sehr attraktive Bewertung.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Rheinmetall: Rücksetzer bleibt Thema – was bedeutet das für die DAX Prognose?
Ein weiterer Fokuspunkt im DAX aktuell bleibt der deutliche Kursrückgang bei Rheinmetall, deren Aktie trotz einer kleinen Erholung weiterhin rund 25 % unter ihrem Jahreshoch handelt.
Während der jüngsten geopolitischen Gespräche gab es keine konkreten Fortschritte, doch ein geplantes Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Chefunterhändler Umerov könnte neue Impulse bringen. Moskau dementierte, das jüngste US-Ukraine-Angebot sei von Putin abgelehnt worden.
Finanzzahlen Q1–Q3 2025 im Überblick
-
Umsatz: 7,5 Mrd. EUR (+20 % im Jahresvergleich)
-
Defense-Umsatz: +28 %, getragen von Fahrzeugen und Munition
-
Operatives Ergebnis: 835 Mio. EUR (+18 %)
-
Operative Marge: 11,1 %; Defense-Sparte 13,6 %
-
Auftragsbestand: 64 Mrd. EUR (Vorjahr: 52 Mrd. EUR)
-
Auftragseingang: 18 Mrd. EUR – rückläufig durch Verzögerungen im deutschen Haushalt
-
Operativer Free Cashflow: rund 813 Mio. EUR – belastet durch Capex, Lageraufbau und verspätete Aufträge
Der Vorstand bestätigte die Prognose für 2025:
Umsatzwachstum 25–30 % und eine operative Marge von rund 15,5 %.
Analyse im Tageschart
Rheinmetall notiert derzeit unter EMA50 und EMA200 – ein technisch schwaches Signal, das die kurzfristige DAX Prognose für den Rüstungssektor dämpfen könnte.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Siemens Healthineers Aktien im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: DAX aktuell stabil – positive Impulse könnten die DAX Prognose weiter aufhellen
Der DAX zeigt aktuell Stärke, getragen vor allem vom Automobilsektor und positiven Analystenmeinungen. In Kombination mit robusten US-Daten und einer moderaten Erholung im Technologiesektor könnte sich der Index kurzfristig weiter nach oben orientieren.
Die DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch:
-
Rückenwind durch Auto-Aktien
-
gemischtes Sentiment bei Einzelwerten wie Rheinmetall
-
technische Stabilisierung zwischen wichtigen gleitenden Durchschnitten
Insgesamt deutet vieles auf einen weiter konstruktiven Verlauf hin – vorausgesetzt, makroökonomische Daten und geopolitische Entwicklungen bleiben stabil.
