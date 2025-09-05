DAX Prognose & DAX aktuell: Deutsche Fabrikaufträge fallen, UK Retail Sales steigen

DAX-Prognose & DAX aktuell: Deutsche Fabrikaufträge schwach, britischer Einzelhandel überrascht 📊 Die neuesten Konjunkturdaten aus Europa zeichnen ein gemischtes Bild: Während die deutsche Industrie erneut Rückschläge hinnehmen muss, zeigen die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien überraschend positive Signale. Für Anleger und Marktbeobachter sind diese Entwicklungen wichtig, um die DAX-Prognose und die Lage von DAX aktuell besser einordnen zu können. Deutschland: Fabrikaufträge brechen ein Im August sind die Fabrikaufträge in Deutschland um -2,9 % MoM gesunken – deutlich schwächer als die erwarteten +0,5 %. Bereits im Juli war ein Rückgang von -1 % zu verzeichnen.

Dieser anhaltende Abwärtstrend verdeutlicht die Schwäche der deutschen Industrie, die unter niedriger Auslandsnachfrage, hohen Finanzierungskosten und steigenden Energiepreisen leidet. Für die DAX-Prognose bedeutet dies zusätzlichen Druck, da viele DAX-Unternehmen stark exportorientiert sind.

Auf Jahressicht schwächte sich das Wachstum jedoch auf +1,1 % YoY ab, nach +1,7 % im Juli. Das zeigt: Der UK-Konsum bleibt stabil, wird aber zunehmend durch hohe Zinsen und steigende Lebenshaltungskosten belastet. 📈 Auswirkungen auf den DAX aktuell Die schwachen Zahlen aus Deutschland könnten die DAX-Prognose für das zweite Halbjahr belasten. Während DAX aktuell noch von globaler Risikofreude und positiven Impulsen aus Großbritannien profitieren kann, bleiben die Wachstumsrisiken für die Eurozone hoch. Anleger sollten die weitere Entwicklung im Blick behalten, da insbesondere die Industrieproduktion über die Richtung der deutschen Wirtschaft entscheidet. 🔑 Key Takeaways Fabrikaufträge in Deutschland fallen um -2,9 % MoM, deutlich schwächer als die Prognose von +0,5 %. UK-Retail-Sales legen um 0,6 % MoM zu, stärker als erwartet – Konsum zeigt sich noch robust. DAX-Prognose unter Druck, da schwache deutsche Industriedaten den DAX aktuell belasten könnten. ✅ Fazit Die Datenlage in Europa bleibt uneinheitlich: Während die deutsche Wirtschaft mit einer schwachen Industrienachfrage kämpft, hält sich der britische Einzelhandel vergleichsweise stabil. Für die DAX-Prognose bedeutet dies, dass die Unsicherheiten hoch bleiben – Anleger sollten DAX aktuell im Auge behalten und ihre Strategien flexibel anpassen. 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist der DAX?

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken. DAX Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

