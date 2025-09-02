KEY TAKEAWAYS Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 24.025 Punkten). Der Index versuchte am Morgen am Morgen über die SMA50 (aktuell bei 23.996 Punkten) zu laufen, scheiterte aber zunächst. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Aktuell – Rückblick auf den 01.09.2025 Der DAX startete gestern Morgen bei 23.971 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte früh das Tagestief. Mit Eröffnung des Xetra-Handels konnte sich der Index über die Marke von 24.000 Punkten schieben und dort etablieren. Die Handelsrange blieb aufgrund des US-Feiertags eng, dennoch gelang den Bullen ein kleines Plus zum Wochenauftakt. Der Tagesschluss lag bei 24.054 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Von den 40 DAX-Werten schlossen 25 im Plus und 15 im Minus. Rheinmetall (+3,81 %), Commerzbank (+2,50 %) und Sartorius (+1,86 %) gehörten zu den Gewinnern. Bayer (-1,36 %), E.ON (-1,29 %) und Daimler Truck (-1,19 %) bildeten das Schlusslicht. DAX Prognose im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX bewegte sich gestern rund um die SMA20 (24.025 Punkte) und die SMA50 (23.996 Punkte). Erst am Abend konnte sich der Index über die SMA50 festsetzen, fiel aber im Frühhandel erneut darunter. Damit hat sich das Stundenchart eingetrübt. Bullisches Szenario: Rückkehr über SMA20/SMA50 könnte den Weg bis zur SMA200 (24.162 Punkte) eröffnen.

Bärisches Szenario: Verbleibt der DAX unter der SMA50, droht ein Rücklauf bis 23.735/15 oder 23.495/80 Punkte. Einschätzung (kurzfristig, 1h-Chart): bärisch 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist der DAX?

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

Short-Setup: Unter 23.940 Punkten droht ein Test der Unterstützungen bei 23.775/73 und tiefer bis 23.548 Punkte. Widerstände: 23.996 – 24.013/25 – 24.122/49 – 24.311 – 24.485

