DAX Prognose & DAX aktuell am 04.11.2025 – Marktanalyse, Chartcheck & Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.026 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels drehten die Bullen auf. Es ging mit Dynamik und mit Momentum aufwärts. Die Bewegung lief bis an die 24.266 Punkte. Hier hat dann die Kraft gefehlt weiter aufwärtszulaufen. Es stellten sich nachfolgend Rücksetzer ein; es ging bis in den Bereich der 24.110 Punkte zurück. Der DAX konnte gestern einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich stellte sich Schwäche ein, die sich auch im Rahmen der Frühbörse weiter fortgesetzt hat. Der DAX ging bei 24.140 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
Technisches Bild bleibt bärisch:
Der DAX notiert unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50, SMA200) und zeigt kurzfristig wie mittelfristig Schwäche. Ein nachhaltiger Richtungswechsel ist erst oberhalb von 24.200 Punkten wahrscheinlich.
-
Tagesrange und Trendwahrscheinlichkeit:
Erwartete Handelsspanne liegt zwischen 23.984 und 23.622 Punkten. Das Bear-Szenario hat mit 60 % Wahrscheinlichkeit die Oberhand, was auf ein leicht abwärtsgerichtetes Marktumfeld hindeutet.
-
Stimmung bleibt verhalten:
Der Fear & Greed Index steht mit 44 Punkten im Bereich „Fear“ – Anleger zeigen weiterhin Zurückhaltung, was das Risiko kurzfristiger Rücksetzer erhöht.
Der DAX startete gestern Morgen bei 24.026 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Eröffnung des Xetra-Handels übernahmen die Bullen das Ruder – die Kurse stiegen dynamisch bis auf 24.266 Punkte. Hier fehlte allerdings die Kraft für weitere Zugewinne, und der Index fiel im Verlauf auf 24.110 Punkte zurück. Trotz dieser Rücksetzer konnte der DAX den Xetra-Handel mit einem Tagesgewinn beenden, während sich nachbörslich Schwäche zeigte. Der Schlusskurs lag bei 24.140 Punkten.
DAX aktuell: Gewinner und Verlierer vom 03.11.2025
Von den 40 DAX-Werten schlossen 20 im Plus und 20 im Minus.
-
Top-Aktien: Rheinmetall (+3,67 %), Siemens Energy (+2,92 %), Mercedes-Benz Group (+2,52 %)
-
Schlusslichter: Zalando (-3,01 %), Vonovia (-2,74 %), Qiagen (-2,47 %)
Qiagen gab damit die Gewinne vom Freitag wieder ab.
|Kennzahl
|03.11.
|31.10.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch
|24.266
|24.152
|24.166
|24.266
|Tagestief
|23.976
|23.918
|23.879
|23.976
|Xetra-Schluss
|24.110
|23.954
|–
|–
|Range (Punkte)
|290
|234
|–
|–
Chartanalyse & Technische DAX Prognose
1h-Chartanalyse – DAX Prognose kurzfristig: bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte am Montag im Bereich der SMA20 (24.096 Punkte). Nach einem Anstieg über die SMA50 (24.065 Punkte) erreichte der Index die SMA200 (24.186 Punkte), konnte sich dort aber nicht halten. Im Frühhandel fiel der DAX wieder unter die SMA50, was auf kurzfristige Schwäche hindeutet.
DAX Prognose (kurzfristig):
Solange kein Richtungswechsel gelingt, bleiben Rücksetzer wahrscheinlich.
Unterstützungen: 23.885 / 23.710 / 23.495 Punkte
Erholungsziele: SMA50 und SMA20
4h-Chartanalyse – DAX Prognose mittelfristig: bärisch
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart ist der DAX unter die SMA20, SMA50 und SMA200 gefallen. Nach einer Erholung zu Wochenbeginn scheiterte der Index erneut an der SMA50 und drehte nach unten.
Bewertung:
Solange der DAX unter der SMA20 notiert, ist das Chartbild bärisch.
Erholungen könnten bis zur SMA20/SMA200 reichen, wo mit starkem Widerstand zu rechnen ist.
DAX Ausblick für heute (04.11.2025)
Der DAX notiert heute früh bei 23.916 Punkten – rund 224 Punkte unter dem Vortagsschluss.
Long-Setup:
Hält sich der DAX über 23.916 Punkten, sind Erholungen bis 24.037 – 24.367 Punkte denkbar.
Short-Setup:
Fällt der DAX unter 23.916 Punkte, drohen Rücksetzer bis 23.605 – 23.573 Punkte.
Wichtige DAX-Widerstände:
23.929 / 24.032 / 24.115 / 24.233 / 24.416 / 24.513
Wichtige DAX-Unterstützungen:
23.904 / 23.828 / 23.748 / 23.685 / 23.579 / 23.481
DAX Prognose Tagesrange: 23.984 – 24.111 bis 23.787 – 23.622 Punkte
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %
(Basierend auf Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag)
Stimmung am Markt – Fear & Greed Index
Der Greed/Fear Index liegt aktuell bei 44 Punkten – weiterhin im Bereich „Fear“.
Zum Vergleich:
-
Vor einer Woche: 37 (Fear)
-
Vor einem Monat: 53 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 50 (Neutral)
Extreme Werte (unter 30 oder über 70) deuten auf Übertreibungen hin und können kurzfristige Umkehrsignale liefern.
(Quelle: CNN Business)
Fazit zur DAX Prognose vom 04.11.2025
Der DAX zeigt aktuell (DAX aktuell) Schwäche unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Das technische Chartbild bleibt kurzfristig bärisch, während Erholungen auf Widerstand treffen dürften. Anleger sollten auf die Zone zwischen 23.900 und 24.200 Punkten achten – hier entscheidet sich die Richtung der kommenden Handelstage.
