DAX Prognose & DAX aktuell: Analyse und Ausblick für den 09.12.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.030 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde das Tagestief formatiert. Die Bullen haben den Index zunächst aufwärtsschieben können, wobei die Impulse einen überschaubaren Charakter hatten. Am Nachmittag stellten sich Gewinnmitnahmen ein, der Index gab dynamisch nach und die Tagesgewinne im Rahmen der Rücksetzer praktisch alle wieder ab. Den Bullen gelang es aber einen kleinen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.028 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX aktuell stabilisiert sich über 24.100 Punkten , bleibt jedoch kurzfristig trendlos. Die heutige erwartete Range liegt zwischen 24.155 / 24.223 und 23.994 / 23.918 Punkten.

DAX Prognose bleibt trotz Gewinnmitnahmen bullisch , solange der Index über den zentralen gleitenden Durchschnitten (SMA20 im 1h- und 4h-Chart) notiert. Ein Bruch der SMA50 oder SMA200 würde das Bild eintrüben.

Anlegerstimmung weiter im „Fear“-Bereich: Der Greed/Fear Index steht bei 31 und signalisiert weiterhin erhöhte Marktunsicherheit, aber auch potenzielle Chancen für kurzfristige Gegenbewegungen.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.030 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels wurde das Tagestief markiert. Die Käuferseite schob den Index zunächst moderat nach oben, allerdings ohne stärkere Impulse. Am Nachmittag setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein, wodurch der DAX kurzfristig dynamisch nachgab und nahezu alle Tagesgewinne wieder abbaute.

Trotz der Schwächephase gelang es den Bullen, per Xetra einen kleinen Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich bewegte sich der Index seitwärts. Der Tagesschluss lag bei 24.028 Punkten.

DAX Gewinner und Verlierer – DAX aktuell

Per Xetra-Schluss (08.12.2025) lagen 22 Aktien im Plus, 18 im Minus.

Top-Performer:

Bayer +4,47 %

Rheinmetall +3,49 %

Porsche Automobilholding +1,48 %

Schwächste Werte:

GEA –4,99 %

Vonovia –4,54 %

Symrise –3,10 %

Wichtige DAX-Kennzahlen

Kennzahl 08.12. 05.12. Erwartet Ist Tageshoch 24.132 24.142 24.173 24.132 Tagestief 24.002 23.931 23.918 24.002 Xetra Schluss 24.056 24.039 – – Tagesschluss 24.028 24.041 – – Range (08–22 Uhr) 130 Punkte 211 Punkte – –

Chartanalyse – DAX Prognose im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte am Morgen unterhalb der SMA20 (24.064 Punkte) und konnte diese Linie zunächst zurückerobern. Am Nachmittag fiel der Index jedoch erneut darunter und hatte anschließend Schwierigkeiten, sie zurückzuerlangen.

Bullishes Szenario

Die Bullen müssen:

den Index per Stundenschluss über die SMA20 bringen,

anschließend mit Dynamik weiter aufwärtslaufen.

Mögliche Ziele:

24.190/210 Punkte

24.405/425 Punkte

Bärisches Szenario

Kann die SMA20 nicht zurückerobert werden, bietet die SMA50 (24.048 Punkte) noch Support.

Ein Bruch dieser Linie erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers in Richtung SMA200 (23.833 Punkte).

Einschätzung 1h-Chart: bullisch / neutral

DAX Prognose im 4h-Chart – Mittelfristige Einschätzung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zu Wochenbeginn ist der Index unter die SMA20 (24.005 Punkte) gefallen, fand jedoch an der SMA50 (23.851 Punkte) Halt. Der Kerzenkörper schloss deutlich darüber – ein bullisches Zeichen.

Im weiteren Verlauf:

Rückeroberung der SMA200 (23.858 Punkte) ,

anschließende dynamische Aufwärtsbewegung.

Damit hellt sich das mittelfristige Chartbild deutlich auf.

Bullische Bedingungen

Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleiben Chancen auf höhere Kurse bestehen.

Relevante Unterstützungen bei Rücksetzern

SMA20

SMA200

SMA50 (tiefer Support)

Einschätzung 4h-Chart: bullisch

DAX Prognose für den heutigen Handelstag

Der DAX ist heute Morgen bei 24.104 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet – 74 Punkte über dem Vortag.

Long-Setup

Hält sich der DAX über 24.104 Punkten, lauten die nächsten Anlaufziele u. a.:

24.118/20 → 24.135/37 → 24.155/57 → 24.171/73 →

24.189/91 → 24.205/07 → 24.221/23 → 24.239/41 →

24.256/58 → darüber 24.272/74 → 24.293/95 →

24.311/13 → 24.327/29 → 24.345/47 → 24.361/63 →

24.383/85 → 24.402/04 → 24.419/21 → 24.440/42 →

24.463/65 → 24.484/86 → 24.505/07 → 24.521/23 →

24.541/43 → 24.564/66 Punkte

Short-Setup

Kann der Index die Marke von 24.104 Punkten nicht halten, folgen mögliche Ziele:

24.087/85 → 24.063/61 → 24.038/36 → 24.019/17 →

23.996/94 → 23.978/76 → 23.955/53 → 23.936/34 →

23.920/18 → 23.898/96 → 23.880/78 → 23.861/59 →

23.841/39 → darunter 23.819/17 → 23.798/96 →

23.780/78 → 23.765/63 → 23.748/46 → 23.728/26 →

23.710/08 → 23.698/96 → 23.680/78 → 23.664/62 →

23.645/43 → 23.628/26 → 23.610/08 → 23.593/91 →

23.577/75 → 23.560/58 Punkte

Relevante DAX-Marken – Widerstände & Unterstützungen

DAX-Widerstände

24.133/84

24.227/96

24.363

24.423/70/96

24.515/87

DAX-Unterstützungen

24.093/74/64/48/06

23.995/68/40/07

23.858/50/33/09

23.743/06

23.653

23.520

23.461

Quelle: Eigenanalyse, Chartbasis XStation5

Unsere heutige DAX Prognose – Erwartete Tagesrange

Wir erwarten auf Basis unseres Setups einen seitwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 50 %

Erwartete Tagesrange:

24.155 / 24.223 bis 23.994 / 23.918 Punkte

Diese Einschätzung bezieht sich wie immer auf die Vorbörse.

Stimmung der internationalen Anleger – Greed/Fear Index

Der Greed-Fear-Index notiert aktuell bei 31 (Bereich: Fear).

Vor einer Woche: 22 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 20 (Extreme Fear)

Vor einem Jahr: 52 (Neutral)

Die Schwankungen des Fear-and-Greed-Indikators können kurzfristige Marktumkehrsignale liefern, insbesondere bei extremen Werten über 70 oder unter 30.

