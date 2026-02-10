DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesausblick für Dienstag, 10.02.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es in einer dynamischen Bewegung aufwärts. Der Index wurde aber direkt eingefangen und setzte bis zum späten Vormittag zurück. Den Bullen ist es gelungen, den DAX bei 24.722 Punkten zu stabilisieren und nachfolgend aufwärtszuschieben. Die Impulse waren zunächst moderat, das Kaufinteresse hat am Nachmittag deutlich zugenommen. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Der DAX konnte wieder über die 25.000 Punkte-Marke laufen und sich im Bereich dieser Marke am Abend auch festsetzen. Es wurde gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer sehr engen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 25.034 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick

Technisches Gesamtbild bleibt bullisch:

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv.

25.000 Punkte als zentrale Entscheidungszone:

Der DAX konnte sich zum Tagesschluss über der 25.000er-Marke etablieren. Ein Halten dieses Bereichs eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 25.210 Punkte und darüber hinaus, während ein Rückfall darunter das Short-Szenario aktiviert.

Ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis:

Die aktuelle Markterwartung liegt bei 55 % für ein bullisches und 45 % für ein bärisches Szenario. Die neutrale Stimmung der internationalen Anleger (Fear-and-Greed-Index bei 49) spricht für einen seitwärts bis aufwärts gerichteten DAX-Handel.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte zunächst eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die jedoch rasch abgefangen wurde. In der Folge kam es bis in den späten Vormittag hinein zu einem Rücksetzer.

Die Bullen stabilisierten den DAX im Bereich von 24.722 Punkten und konnten den Index anschließend erneut nach oben schieben. Während die Aufwärtsimpulse zunächst moderat ausfielen, nahm das Kaufinteresse am Nachmittag deutlich zu. Bis zum Xetra-Schluss konnte der DAX wieder über die 25.000-Punkte-Marke ansteigen und sich dort auch am Abend festsetzen.

Der Handelstag endete mit einem Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich bewegte sich der Index in einer engen Seitwärtsrange und ging bei 25.034 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX Aktuell: Marktbreite und Einzelwerte

Zum Xetra-Schluss am 09.02.2026 notierten 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.

Top-Performer im DAX:

Commerzbank +4,26 %

Siemens Energy +3,75 %

Rheinmetall +2,70 %

Schwächste Werte im DAX:

Fresenius Medical Care −2,48 %

Deutsche Börse −1,74 %

Hannover Rück −1,60 %

DAX Prognose: Technische Daten im Überblick

Kennzahl 09.02. 06.02. Tageshoch 25.051 24.793 Tagestief 24.722 24.399 Xetra-Schluss 25.005 24.720 Tagesschluss 25.034 24.781 Tagesrange (Punkte) 329 394

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

DAX Prognose – Charttechnik im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern über der SMA20 (aktuell 24.978 Punkte). Im Vormittagshandel kam es zu einem Rücksetzer in den Bereich dieser Durchschnittslinie. Zwar wurden die Lunten einzelner Stundenkerzen darunter ausgebildet, die Kerzenkörper blieben jedoch oberhalb der SMA20.

Am Nachmittag setzte eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, wodurch sich der Abstand zur SMA20 bis zum Abend spürbar vergrößerte. Das 1h-Chartbild ist damit klar bullisch zu interpretieren.

DAX Prognose (1h-Chart):

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Perspektive einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhalten.

Mögliche Anlaufziele (Oberseite):

25.110/25 Punkte

25.245/60 Punkte

Offenes Gap bei 25.299 Punkten

Mögliche Unterstützungen bei Rücksetzern:

SMA20

SMA50 (24.806 Punkte)

SMA200 (24.687 Punkte)

Kurzfristige Prognose 1h-Chart: bullisch

DAX Prognose – Charttechnik im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX zum Wochenbeginn über die SMA200 (24.808 Punkte) schieben. Bereits am Freitag hatte der Index die SMA20 (24.728 Punkte) und die SMA50 (24.672 Punkte) überwunden.

Die Aufwärtsbewegung der letzten beiden Handelstage zeigt Substanz. Der Index konnte sich belastbar von der SMA200 entfernen.

DAX Prognose (4h-Chart):

Bestätigung des Wochenhochs der Vorwoche würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA200 stabilisieren

Ein nachhaltiger Bruch unter SMA20 und SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben

Kurzfristige Prognose 4h-Chart: bullisch

DAX Prognose für heute – Tagesausblick

Der DAX ist heute Morgen bei 24.994 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:

167 Punkte über der ersten Vorbörse gestern

40 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss

Long-Szenario (bullisch)

Kann sich der DAX über 24.994 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Anlaufziele:

25.019/21 → 25.034/36 → 25.057/59 → 25.081/83 →

25.101/03 → 25.118/20 → 25.137/39 → 25.160/62 →

25.184/86 → 25.210/12 Punkte

Oberhalb von 25.210/12 Punkten:

25.237/39 → 25.259/61 → 25.288/90 → 25.313/15 →

25.340/42 → 25.363/65 → 25.384/86 → 25.405/07 →

25.421/23 → 25.444/46 → 25.461/63 Punkte

Short-Szenario (bärisch)

Kann sich der DAX nicht über 24.994 Punkten halten, sind folgende Abwärtsziele denkbar:

24.971/69 → 24.949/47 → 24.930/28 → 24.917/15 →

24.895/93 → 24.877/75 → 24.853/51 → 24.828/26 →

24.807/05 → 24.789/87 → 24.771/69 → 24.755/53 Punkte

Unter 24.755/53 Punkten:

24.739/37 → 24.718/16 → 24.699/97 → 24.679/77 →

24.656/54 → 24.633/36 → 24.616/14 → 24.594/92 →

24.575/73 → 24.550/48 → 24.529/27 → 24.508/06 →

24.485/83 Punkte

DAX Aktuell: Unterstützungen und Widerstände

DAX-Widerstände:

25.066

25.137/70

25.299

25.313

25.419

DAX-Unterstützungen:

24.978

24.891 / 24.849 / 24.808 / 24.806

24.797 / 24.746 / 24.728 / 24.718

24.687 / 24.672 / 24.657 / 24.617

24.521

24.469

24.365 / 24.301

Quelle: Eigenanalyse | Charts: XStation5

DAX Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag

Erwartete Tagesrange:

25.083 / 25.162 bis 24.928 / 24.851 Punkte

DAX Aktuell: Stimmung der internationalen Anleger

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 49 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung.

Vor einer Woche: 44 (Fear)

Vor einem Monat: 53 (Neutral)

Vor einem Jahr: 38 (Fear)

Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten statistisch auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hin.

Quelle: CNN Business

