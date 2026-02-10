DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesausblick für Dienstag, 10.02.2026

- Technisches Gesamtbild bleibt bullisch
- 25.000 Punkte als zentrale Entscheidungszone
- Ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es in einer dynamischen Bewegung aufwärts. Der Index wurde aber direkt eingefangen und setzte bis zum späten Vormittag zurück. Den Bullen ist es gelungen, den DAX bei 24.722 Punkten zu stabilisieren und nachfolgend aufwärtszuschieben. Die Impulse waren zunächst moderat, das Kaufinteresse hat am Nachmittag deutlich zugenommen. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Der DAX konnte wieder über die 25.000 Punkte-Marke laufen und sich im Bereich dieser Marke am Abend auch festsetzen. Es wurde gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer sehr engen Box seitwärts weiter. Der Index ging bei 25.034 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🔑 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
-
Technisches Gesamtbild bleibt bullisch:
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart notiert der DAX oberhalb der relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200). Solange diese Unterstützungen halten, bleibt die DAX Prognose kurzfristig positiv.
-
25.000 Punkte als zentrale Entscheidungszone:
Der DAX konnte sich zum Tagesschluss über der 25.000er-Marke etablieren. Ein Halten dieses Bereichs eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 25.210 Punkte und darüber hinaus, während ein Rückfall darunter das Short-Szenario aktiviert.
-
Ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis:
Die aktuelle Markterwartung liegt bei 55 % für ein bullisches und 45 % für ein bärisches Szenario. Die neutrale Stimmung der internationalen Anleger (Fear-and-Greed-Index bei 49) spricht für einen seitwärts bis aufwärts gerichteten DAX-Handel.
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.827 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte zunächst eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die jedoch rasch abgefangen wurde. In der Folge kam es bis in den späten Vormittag hinein zu einem Rücksetzer.
Die Bullen stabilisierten den DAX im Bereich von 24.722 Punkten und konnten den Index anschließend erneut nach oben schieben. Während die Aufwärtsimpulse zunächst moderat ausfielen, nahm das Kaufinteresse am Nachmittag deutlich zu. Bis zum Xetra-Schluss konnte der DAX wieder über die 25.000-Punkte-Marke ansteigen und sich dort auch am Abend festsetzen.
Der Handelstag endete mit einem Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich bewegte sich der Index in einer engen Seitwärtsrange und ging bei 25.034 Punkten aus dem Tageshandel.
DAX Aktuell: Marktbreite und Einzelwerte
Zum Xetra-Schluss am 09.02.2026 notierten 24 DAX-Aktien im Plus, während 16 Titel mit Abschlägen gehandelt wurden.
Top-Performer im DAX:
-
Commerzbank +4,26 %
-
Siemens Energy +3,75 %
-
Rheinmetall +2,70 %
Schwächste Werte im DAX:
-
Fresenius Medical Care −2,48 %
-
Deutsche Börse −1,74 %
-
Hannover Rück −1,60 %
DAX Prognose: Technische Daten im Überblick
|Kennzahl
|09.02.
|06.02.
|Tageshoch
|25.051
|24.793
|Tagestief
|24.722
|24.399
|Xetra-Schluss
|25.005
|24.720
|Tagesschluss
|25.034
|24.781
|Tagesrange (Punkte)
|329
|394
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
DAX Prognose – Charttechnik im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern über der SMA20 (aktuell 24.978 Punkte). Im Vormittagshandel kam es zu einem Rücksetzer in den Bereich dieser Durchschnittslinie. Zwar wurden die Lunten einzelner Stundenkerzen darunter ausgebildet, die Kerzenkörper blieben jedoch oberhalb der SMA20.
Am Nachmittag setzte eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, wodurch sich der Abstand zur SMA20 bis zum Abend spürbar vergrößerte. Das 1h-Chartbild ist damit klar bullisch zu interpretieren.
DAX Prognose (1h-Chart):
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Perspektive einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhalten.
Mögliche Anlaufziele (Oberseite):
-
25.110/25 Punkte
-
25.245/60 Punkte
-
Offenes Gap bei 25.299 Punkten
Mögliche Unterstützungen bei Rücksetzern:
-
SMA20
-
SMA50 (24.806 Punkte)
-
SMA200 (24.687 Punkte)
Kurzfristige Prognose 1h-Chart: bullisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose – Charttechnik im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der DAX zum Wochenbeginn über die SMA200 (24.808 Punkte) schieben. Bereits am Freitag hatte der Index die SMA20 (24.728 Punkte) und die SMA50 (24.672 Punkte) überwunden.
Die Aufwärtsbewegung der letzten beiden Handelstage zeigt Substanz. Der Index konnte sich belastbar von der SMA200 entfernen.
DAX Prognose (4h-Chart):
-
Bestätigung des Wochenhochs der Vorwoche würde weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen
-
Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA200 stabilisieren
-
Ein nachhaltiger Bruch unter SMA20 und SMA50 würde das Chartbild deutlich eintrüben
Kurzfristige Prognose 4h-Chart: bullisch
DAX Prognose für heute – Tagesausblick
Der DAX ist heute Morgen bei 24.994 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:
-
167 Punkte über der ersten Vorbörse gestern
-
40 Punkte unter dem gestrigen Tagesschluss
Long-Szenario (bullisch)
Kann sich der DAX über 24.994 Punkten behaupten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
25.019/21 → 25.034/36 → 25.057/59 → 25.081/83 →
25.101/03 → 25.118/20 → 25.137/39 → 25.160/62 →
25.184/86 → 25.210/12 Punkte
Oberhalb von 25.210/12 Punkten:
25.237/39 → 25.259/61 → 25.288/90 → 25.313/15 →
25.340/42 → 25.363/65 → 25.384/86 → 25.405/07 →
25.421/23 → 25.444/46 → 25.461/63 Punkte
Short-Szenario (bärisch)
Kann sich der DAX nicht über 24.994 Punkten halten, sind folgende Abwärtsziele denkbar:
24.971/69 → 24.949/47 → 24.930/28 → 24.917/15 →
24.895/93 → 24.877/75 → 24.853/51 → 24.828/26 →
24.807/05 → 24.789/87 → 24.771/69 → 24.755/53 Punkte
Unter 24.755/53 Punkten:
24.739/37 → 24.718/16 → 24.699/97 → 24.679/77 →
24.656/54 → 24.633/36 → 24.616/14 → 24.594/92 →
24.575/73 → 24.550/48 → 24.529/27 → 24.508/06 →
24.485/83 Punkte
DAX Aktuell: Unterstützungen und Widerstände
DAX-Widerstände:
-
25.066
-
25.137/70
-
25.299
-
25.313
-
25.419
DAX-Unterstützungen:
-
24.978
-
24.891 / 24.849 / 24.808 / 24.806
-
24.797 / 24.746 / 24.728 / 24.718
-
24.687 / 24.672 / 24.657 / 24.617
-
24.521
-
24.469
-
24.365 / 24.301
Quelle: Eigenanalyse | Charts: XStation5
DAX Prognose: Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
-
Bull-Szenario: 55 %
-
Bear-Szenario: 45 %
Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag
Erwartete Tagesrange:
25.083 / 25.162 bis 24.928 / 24.851 Punkte
DAX Aktuell: Stimmung der internationalen Anleger
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 49 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung.
-
Vor einer Woche: 44 (Fear)
-
Vor einem Monat: 53 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 38 (Fear)
Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten statistisch auf mögliche kurzfristige Marktumkehrungen hin.
Quelle: CNN Business
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.