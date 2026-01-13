DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesausblick für Dienstag, 13.01.2026

- DAX Aktuell bleibt technisch bullisch
- DAX Aktuell bleibt technisch bullisch
- DAX Prognose: Seitwärts bis aufwärts mit positiven Chancen
- Klare Marken für den Handel entscheidend
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.252 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatierte der DAX direkt das Tagestief. Es ging von hier aus bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts. Der Index konnte im Zuge der Aufwärtsbewegung bis an und über die 25.400 Punkte laufen und ein neues Allzeithoch markieren. Es stellten sich im weiteren Handelsverlauf zwar Gewinnmitnahmen ein, die aber einen moderaten Charakter hatten. Der DAX konnte sich am späten Nachmittag im Dunstkreis der 25.400 Punkte-Marke festsetzen. Es konnte zu Wochenbeginn ein neuer Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.477 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX Aktuell bleibt technisch bullisch
Der DAX hat ein neues Allzeithoch erreicht und notiert weiterhin über der SMA20 im 1h- und 4h-Chart. Solange diese Unterstützung hält, überwiegt die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
-
DAX Prognose: Seitwärts bis aufwärts mit positiven Chancen
Für den heutigen Handel wird ein seitwärts bis aufwärts gerichteter Markt erwartet. Das bullische Szenario hat mit 55 % eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit als das bärische Szenario (45 %).
-
Klare Marken für den Handel entscheidend
Oberhalb von 25.472 Punkten liegen die nächsten Aufwärtsziele bis in den Bereich von 25.700+ Punkten. Ein Rückfall unter diese Marke könnte dagegen Abgaben in Richtung 25.235 Punkte und tiefer auslösen.
DAX Aktuell: Rückblick auf den Vortag (12.01.2026)
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.252 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits mit Aufnahme des Handels wurde das Tagestief markiert. Im weiteren Verlauf setzte eine sukzessive Aufwärtsbewegung ein, die den Index bis in den Bereich von 25.400 Punkten führte. Im Zuge dieser Bewegung konnte der DAX ein neues Allzeithoch ausbilden.
Im späteren Handelsverlauf kam es zwar zu moderaten Gewinnmitnahmen, diese hatten jedoch keinen dynamischen Charakter. Der Index stabilisierte sich am Nachmittag im Umfeld der 25.400-Punkte-Marke. Per Xetra-Handel konnte ein neuer Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich verlief der Handel in einer engen Seitwärtsrange. Der Tagesschluss lag bei 25.477 Punkten.
Marktbreite & Gewinner / Verlierer
Per Xetra-Schluss notierten 26 Aktien im Plus, 14 Titel schlossen schwächer.
Top-Gewinner im DAX:
-
Fresenius SE: +3,19 %
-
Fresenius Medical Care: +2,81 %
-
Beiersdorf: +2,69 %
Schlusslichter im DAX:
-
BMW: -1,76 %
-
Volkswagen VZ: -1,69 %
-
Porsche Automobil Holding: -1,14 %
DAX Prognose: Technische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chartcheck im 1h-Chart – kurzfristige DAX Prognose
Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.447 Punkte). Mit Beginn des Xetra-Handels konnte sich der Index dynamisch von dieser Linie lösen und weiter nach oben laufen. Die Bewegung führte bis nahe an unser übergeordnetes Kursziel bei 25.490/515 Punkten.
Das Stundenchart hat sich mit dieser Bewegung erneut bullisch aufgehellt.
Bullisches Szenario (1h):
-
Hält sich der DAX über der SMA20, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.
-
Nächste Anlaufziele: 25.675/90 und 25.835/50 Punkte.
Bearisches Szenario (1h):
-
Ein Rücksetzer per Stundenschluss unter die SMA20 könnte Schwäche bis zur SMA50 (25.326 Punkte) auslösen.
-
Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.
-
In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs zur SMA200 (24.940 Punkte).
Einschätzung 1h-Chart:
➡ Bullisch
Chartcheck im 4h-Chart – übergeordnete DAX Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart hat sich der DAX bereits Ende Dezember nachhaltig über die SMA20 (25.283 Punkte) geschoben. Rücksetzer wurden seitdem konsequent an dieser Durchschnittslinie aufgefangen. Aktuell notiert der Index weiterhin oberhalb der SMA20, womit das Chartbild klar bullisch bleibt.
Solange der DAX über der SMA20 bleibt, besteht die Perspektive weiter steigender Kurse. Die kurzfristigen Kursziele wurden bereits in der Stundenbetrachtung beschrieben.
Risikoszenario (4h):
-
Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben.
-
In diesem Fall wäre ein Rücklauf zur SMA50 (24.993 Punkte) möglich.
-
Um die bullische Struktur nicht zu gefährden, sollte Schwäche spätestens im Bereich der SMA20 enden.
Einschätzung 4h-Chart:
➡ Bullisch
DAX Aktuell: Ausblick für Dienstag, den 13.01.2026
Der DAX ist heute Morgen bei 25.472 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index rund 220 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung des Vortages, jedoch 5 Punkte unter dem gestrigen Tages- und Wochenschluss.
Handelsideen & DAX Prognose für heute
Long-Szenario
Gelingt es den Bullen, den DAX über 25.472 Punkten zu halten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
25.477/79 → 25.495/97 → 25.509/11 → 25.524/26 → 25.543/45 → 25.560/62 →
25.577/79 → 25.591/93 → 25.608/10 → 25.629/31 → 25.647/49 → 25.666/68 Punkte
Oberhalb von 25.666/68 Punkten rücken weitere Ziele bis 25.864/66 Punkte in den Fokus.
Short-Szenario
Kann sich der DAX nicht über 25.472 Punkten behaupten, könnten die Bären Druck aufbauen. Mögliche Abwärtsziele:
25.449/47 → 25.429/27 → 25.414/12 → 25.397/95 → 25.379/77 →
25.361/59 → 25.345/43 → 25.329/27 → 25.310/08 → 25.292/90 →
25.274/72 → 25.254/52 → 25.235/33 Punkte
Unterhalb davon wären weitere Ziele bis 25.020/18 Punkte denkbar.
DAX Unterstützungen und Widerstände
Widerstände:
25.495 | 25.531/57 | 25.659 | 25.788 | 25.903/92 | 26.035
Unterstützungen:
25.467/47 | 25.326 | 25.282/20 | 25.157/19 | 25.074 |
24.993/40 | 24.876 | 24.763 | 24.618
Quelle: Eigenanalyse, Charts: XStation5
Marktausblick & Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
-
Bullisches Szenario: 55 %
-
Bärisches Szenario: 45 %
Bezugsgröße: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Die erwartete Tagesrange liegt bei:
25.591 / 25.702 bis 25.377 / 25.252 Punkten
Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 56 Punkten und liegt damit im Bereich „Greed“.
-
Vor einer Woche: 47 (Neutral)
-
Vor einem Monat: 43 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 25 (Extreme Fear)
Werte über 50 gelten als bullisch, extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 deuten auf mögliche Trendwenden hin.
