DAX Prognose heute (14.04.2026) - DAX aktuell: Analyse, Ausblick und wichtige Marken

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.490 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index bewegte sich bis zum Nachmittag übergeordnet in einer Box seitwärts. Erholungen haben sich zwar eingestellt, diese wurden aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen genutzt, Rücksetzer stellten Kaufgelegenheiten dar. Am Nachmittag nahm das Kaufinteresse zu. Es ging direkt weiter aufwärts, die Bullen haben das GAP aus dem Frühhandel nachbörslich schließen können; es ging bis zum Handelsschluss aufwärts. Der DAX ging bei 23.950 Punkten aus dem Tageshandel.

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⚡ Key Takeaways

Leicht bullische Ausgangslage: Der DAX aktuell hält sich über wichtigen kurzfristigen Durchschnitten, wodurch weiteres Aufwärtspotenzial besteht.

Der DAX aktuell hält sich über wichtigen kurzfristigen Durchschnitten, wodurch weiteres Aufwärtspotenzial besteht. Schlüsselmarke bei 23.910 Punkten: Oberhalb dominieren die Bullen mit Zielen über 24.000 Punkten, darunter drohen Rücksetzer.

Oberhalb dominieren die Bullen mit Zielen über 24.000 Punkten, darunter drohen Rücksetzer. Seitwärts- bis Aufwärtsszenario wahrscheinlich: Die DAX Prognose sieht eine leicht positive Tendenz mit 55 % Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse.

Der DAX ist gestern bei 23.490 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Index zunächst richtungslos und bewegte sich bis zum Nachmittag in einer Seitwärtsphase. Dabei wurden Erholungen wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt, während Rücksetzer Kaufinteresse auslösten.

Am Nachmittag gewann die Aufwärtsdynamik deutlich an Stärke. Der DAX konnte das zuvor entstandene GAP schließen und setzte seine Bewegung bis zum Handelsende fort. Der Tagesschluss lag bei 23.950 Punkten.

Auf Einzeltitelebene zeigte sich ein gemischtes Bild. Zu den stärksten Werten gehörten Rheinmetall, SAP und Bayer. Schwächer präsentierten sich unter anderem Deutsche Telekom, Continental und Brenntag.

DAX Prognose: Technische Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart hat sich das kurzfristige Bild aufgehellt. Der DAX konnte sich über die wichtige SMA20 schieben und diese im weiteren Verlauf verteidigen. Auch die SMA50 wurde überwunden.

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Ein nachhaltiger Ausbruch über das 23,6 % Retracement könnte zusätzliche Dynamik bringen.

Wichtige Ziele auf der Oberseite liegen im Bereich:

24.380 bis 24.410 Punkte

24.595 bis 24.615 Punkte

Auf der Unterseite fungieren die SMA20 und SMA50 als erste Unterstützungen. Sollte der DAX diese aufgeben, rückt die SMA200 bei rund 23.400 Punkten in den Fokus.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch

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DAX aktuell: 4-Stunden-Chart im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4h Chart zeigt sich eine Stabilisierung. Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte sowie relevante Retracement-Level zurückerobern.

Die zentrale Aufgabe der Bullen besteht darin, den Index nachhaltig über dem 23,6 % Retracement zu etablieren. Gelingt dies, sind weitere Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich.

Sollte hingegen Schwäche aufkommen, bietet die SMA20 erste Unterstützung. Darunter bleibt die SMA200 eine entscheidende Marke, um den übergeordneten Aufwärtstrend nicht zu gefährden.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral bis bullisch

DAX Prognose für heute: Handelsmarken und Szenarien

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 23.910 Punkten halten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:

23.931 bis 23.935 Punkte

23.958 bis 23.960 Punkte

23.977 bis 23.979 Punkte

24.015 bis 24.017 Punkte

24.055 bis 24.057 Punkte

24.094 bis 24.097 Punkte

24.113 bis 24.115 Punkte

Darüber hinaus sind weitere Ziele bis in den Bereich von 24.400 Punkten möglich.

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 23.910 Punkte, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

23.894 bis 23.892 Punkte

23.879 bis 23.877 Punkte

23.848 bis 23.846 Punkte

23.808 bis 23.806 Punkte

23.765 bis 23.763 Punkte

23.722 bis 23.720 Punkte

Unterhalb von 23.640 Punkten würde sich das Abwärtspotenzial weiter ausdehnen.

Wichtige Marken im DAX aktuell

Widerstände:

23.949

24.024 bis 24.077

24.157

24.266

24.320

24.487

24.644

Unterstützungen:

23.867 bis 23.821

23.789 bis 23.740

23.655

23.581 bis 23.521

23.493

23.378 bis 23.334

23.143

23.059

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Markteinschätzung

Für den heutigen Handel wird eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung erwartet.

Erwartete DAX Range:

Oberseite: 24.017 bis 24.175 Punkte

Unterseite: 23.763 bis 23.655 Punkte

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Stimmung der Anleger - wichtiger Faktor für die DAX Prognose

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 41 und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Lage jedoch verbessert.

Historisch betrachtet können niedrige Werte eine mögliche Gegenbewegung nach oben begünstigen, was die aktuelle DAX Prognose unterstützt.

Fazit: DAX aktuell mit moderatem Aufwärtspotenzial

Der DAX zeigt sich aktuell stabilisiert und leicht bullisch. Entscheidend bleibt die Verteidigung der kurzfristigen Unterstützungen. Gelingt der Ausbruch über wichtige Widerstände, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.

Für den heutigen Handel überwiegt leicht das positive Szenario, jedoch bleibt die Marktentwicklung stark von kurzfristigen Impulsen abhängig.

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