DAX Prognose heute (14.04.2026) - DAX aktuell: Analyse, Ausblick und wichtige Marken

- Leicht bullische Ausgangslage
- Schlüsselmarke bei 23.910 Punkten
- Seitwärts- bis Aufwärtsszenario wahrscheinlich
- Leicht bullische Ausgangslage
- Schlüsselmarke bei 23.910 Punkten
- Seitwärts- bis Aufwärtsszenario wahrscheinlich
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.490 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index bewegte sich bis zum Nachmittag übergeordnet in einer Box seitwärts. Erholungen haben sich zwar eingestellt, diese wurden aber immer wieder zu Gewinnmitnahmen genutzt, Rücksetzer stellten Kaufgelegenheiten dar. Am Nachmittag nahm das Kaufinteresse zu. Es ging direkt weiter aufwärts, die Bullen haben das GAP aus dem Frühhandel nachbörslich schließen können; es ging bis zum Handelsschluss aufwärts. Der DAX ging bei 23.950 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- Leicht bullische Ausgangslage: Der DAX aktuell hält sich über wichtigen kurzfristigen Durchschnitten, wodurch weiteres Aufwärtspotenzial besteht.
- Schlüsselmarke bei 23.910 Punkten: Oberhalb dominieren die Bullen mit Zielen über 24.000 Punkten, darunter drohen Rücksetzer.
- Seitwärts- bis Aufwärtsszenario wahrscheinlich: Die DAX Prognose sieht eine leicht positive Tendenz mit 55 % Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse.
Der DAX ist gestern bei 23.490 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Index zunächst richtungslos und bewegte sich bis zum Nachmittag in einer Seitwärtsphase. Dabei wurden Erholungen wiederholt für Gewinnmitnahmen genutzt, während Rücksetzer Kaufinteresse auslösten.
Am Nachmittag gewann die Aufwärtsdynamik deutlich an Stärke. Der DAX konnte das zuvor entstandene GAP schließen und setzte seine Bewegung bis zum Handelsende fort. Der Tagesschluss lag bei 23.950 Punkten.
Auf Einzeltitelebene zeigte sich ein gemischtes Bild. Zu den stärksten Werten gehörten Rheinmetall, SAP und Bayer. Schwächer präsentierten sich unter anderem Deutsche Telekom, Continental und Brenntag.
DAX Prognose: Technische Analyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart hat sich das kurzfristige Bild aufgehellt. Der DAX konnte sich über die wichtige SMA20 schieben und diese im weiteren Verlauf verteidigen. Auch die SMA50 wurde überwunden.
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, besteht weiteres Aufwärtspotenzial. Ein nachhaltiger Ausbruch über das 23,6 % Retracement könnte zusätzliche Dynamik bringen.
Wichtige Ziele auf der Oberseite liegen im Bereich:
- 24.380 bis 24.410 Punkte
- 24.595 bis 24.615 Punkte
Auf der Unterseite fungieren die SMA20 und SMA50 als erste Unterstützungen. Sollte der DAX diese aufgeben, rückt die SMA200 bei rund 23.400 Punkten in den Fokus.
Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch
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DAX aktuell: 4-Stunden-Chart im Fokus
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4h Chart zeigt sich eine Stabilisierung. Der DAX konnte wichtige gleitende Durchschnitte sowie relevante Retracement-Level zurückerobern.
Die zentrale Aufgabe der Bullen besteht darin, den Index nachhaltig über dem 23,6 % Retracement zu etablieren. Gelingt dies, sind weitere Aufwärtsbewegungen wahrscheinlich.
Sollte hingegen Schwäche aufkommen, bietet die SMA20 erste Unterstützung. Darunter bleibt die SMA200 eine entscheidende Marke, um den übergeordneten Aufwärtstrend nicht zu gefährden.
Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral bis bullisch
DAX Prognose für heute: Handelsmarken und Szenarien
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 23.910 Punkten halten, ergeben sich folgende Aufwärtsziele:
- 23.931 bis 23.935 Punkte
- 23.958 bis 23.960 Punkte
- 23.977 bis 23.979 Punkte
- 24.015 bis 24.017 Punkte
- 24.055 bis 24.057 Punkte
- 24.094 bis 24.097 Punkte
- 24.113 bis 24.115 Punkte
Darüber hinaus sind weitere Ziele bis in den Bereich von 24.400 Punkten möglich.
Short-Szenario
Fällt der DAX unter 23.910 Punkte, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 23.894 bis 23.892 Punkte
- 23.879 bis 23.877 Punkte
- 23.848 bis 23.846 Punkte
- 23.808 bis 23.806 Punkte
- 23.765 bis 23.763 Punkte
- 23.722 bis 23.720 Punkte
Unterhalb von 23.640 Punkten würde sich das Abwärtspotenzial weiter ausdehnen.
Wichtige Marken im DAX aktuell
Widerstände:
- 23.949
- 24.024 bis 24.077
- 24.157
- 24.266
- 24.320
- 24.487
- 24.644
Unterstützungen:
- 23.867 bis 23.821
- 23.789 bis 23.740
- 23.655
- 23.581 bis 23.521
- 23.493
- 23.378 bis 23.334
- 23.143
- 23.059
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Markteinschätzung
Für den heutigen Handel wird eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung erwartet.
Erwartete DAX Range:
- Oberseite: 24.017 bis 24.175 Punkte
- Unterseite: 23.763 bis 23.655 Punkte
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 55 %
- Bärisches Szenario: 45 %
Stimmung der Anleger - wichtiger Faktor für die DAX Prognose
Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 41 und signalisiert weiterhin eine vorsichtige Marktstimmung. Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Lage jedoch verbessert.
Historisch betrachtet können niedrige Werte eine mögliche Gegenbewegung nach oben begünstigen, was die aktuelle DAX Prognose unterstützt.
Fazit: DAX aktuell mit moderatem Aufwärtspotenzial
Der DAX zeigt sich aktuell stabilisiert und leicht bullisch. Entscheidend bleibt die Verteidigung der kurzfristigen Unterstützungen. Gelingt der Ausbruch über wichtige Widerstände, könnte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen.
Für den heutigen Handel überwiegt leicht das positive Szenario, jedoch bleibt die Marktentwicklung stark von kurzfristigen Impulsen abhängig.
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