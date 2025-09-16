KEY TAKEAWAYS Gelingt die Aufwärtsbewegung aber nicht, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX wieder unter die SMA20 / SMA50 und dann weiter in Richtung Süden zu drücken. Anlaufziele auf der Unterseite haben in der Stundenbetrachtung Erwähnung gefunden. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose & DAX aktuell – Einschätzung für Dienstag, den 16.09.2025 DAX aktuell: Der deutsche Leitindex startete gestern bei 23.755 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem dynamischen Auftakt im Xetra-Handel gaben die Gewinne jedoch schnell nach. Erst bei rund 23.750 Punkten konnte sich der DAX stabilisieren. Zwar versuchten die Bullen, den Index erneut nach oben zu treiben, jedoch blieb das Tageshoch außer Reichweite. Gewinnmitnahmen führten zu deutlicher Schwäche. Zwar wurde das Tagestief rasch zurückgekauft, doch über 23.800 Punkte kam der DAX nicht mehr hinaus. Zum Xetra-Schluss notierte der Index nahezu unverändert bei 23.734 Punkten, der Tagesschluss lag bei 23.753 Punkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Von den 40 DAX-Werten schlossen am 15.09.2025 insgesamt 26 Aktien im Plus. Rheinmetall (+3,05 %), Infineon (+2,65 %) und Sartorius (+2,63 %) führten die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen SAP (-1,87 %), Bayer (-1,80 %) und Symrise (-1,09 %). Chartanalyse & DAX Prognose (16.09.2025) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 1h-Chart: Neutral Im Stundenchart notierte der DAX über allen drei gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Trotz zweier Versuche fehlte die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch nach Norden. Die Rücksetzer stabilisierten sich im Bereich von 23.727/23.737 Punkten. Erst ein Schlusskurs über 23.890 Punkten würde das Chartbild aufhellen und Potenzial bis 24.020/30, 24.180/95 und 24.295/310 Punkte eröffnen.

Fällt der DAX hingegen per Stundenschluss unter die SMA200, droht eine Abwärtsbewegung in Richtung 23.490/75 und 23.330/15 Punkte. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4h-Chart: Bärisch / Neutral Ende August war der DAX unter die SMA200 (24.007 Punkte) gefallen. Zwar konnte er sich zeitweise erholen, scheiterte jedoch mehrfach an der SMA50. Solange kein überzeugender Ausbruch nach Norden gelingt, bleibt das Risiko bestehen, dass die Bären den Index wieder unter die 23.727/23.736 Punkte drücken. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA200 würde die DAX Prognose wieder bullisch machen. DAX Ausblick für heute (16.09.2025) Vorbörse: Der DAX eröffnete heute Morgen bei 23.772 Punkten und liegt damit leicht über dem Vortag. Long-Szenario: Hält sich der DAX über 23.772 Punkten, sind Aufwärtsziele bis 23.927/29 Punkte realistisch. Darüber hinaus könnte es in Richtung 24.045 – 24.297 Punkte gehen.

Short-Szenario: Fällt der Index unter 23.772 Punkte, droht ein Rücksetzer bis 23.513 Punkte. Darunter könnten weitere Abgaben bis in den Bereich von 23.280/63 Punkten folgen. Wichtige DAX Marken Widerstände: 23.793 / 23.833 / 23.924 / 24.007 / 24.134 / 24.214 Punkte

Unterstützungen: 23.761 / 23.680 / 23.580 / 23.455 / 23.366 / 23.273 Punkte Marktstimmung & Anlegerverhalten Der Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 58 Punkten und signalisiert „Gier“. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 50 (neutral), vor einem Monat bei 63 (ebenfalls Gier). Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten oft auf kurzfristige Umkehrbewegungen im Markt hin. 👉 Fazit – DAX Prognose 16.09.2025: Kurzfristig ist mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt zu rechnen. Das bullische Szenario hat aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 60 %, das bärische Szenario liegt bei 40 %. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

