Einleitung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.058 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der DAX kurz zurück und formatierte das Tagestief. Von hier aus ging es zunächst moderat aufwärts. Nach einem erneuten Rücksetzer, der das Tagestief nicht mehr erreichte, zogen die Notierungen im Handelsverlauf weiter an. Am Nachmittag stellte sich nachhaltiger Kaufdruck ein, der den Index bis zum Xetra Schluss in den Bereich der 24.300 Punkte brachte. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich setzte der DAX seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.347 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
DAX Aktuell – Gewinner & Verlierer
Zum Xetra-Schluss am 20.10.2025 lagen 36 Aktien im Plus, während nur 4 Werte Verluste verzeichneten.
-
Rheinmetall führte mit einem Anstieg von +5,58 % die Gewinnerliste an.
-
Infineon stieg um +3,92 %, Commerzbank legte +2,32 % zu.
Am Tabellenende: Vonovia (-0,51 %), Symrise (-0,20 %) und Scout24 (-0,05 %).
DAX Chartanalyse – Technische DAX Prognose
1-Stunden-Chart (kurzfristig)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX pendelte zunächst um die SMA50 (24.098 Punkte), bevor er im Tagesverlauf dynamisch über die SMA200 (24.318 Punkte) ausbrechen konnte. Diese Bewegung sorgte für eine Aufhellung des Chartbilds – der Index ist aktuell neutral bis bullisch zu bewerten.
Hält sich der DAX über der SMA200, besteht Potenzial für einen weiteren Anstieg in Richtung Allzeithoch. Rücksetzer auf die SMA20 (24.305 Punkte) könnten als Unterstützung dienen.
Kurzfristige Prognose: bullisch / neutral
4-Stunden-Chart (mittelfristig)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch gelang es den Bullen, den DAX über die SMA20 und bis an die SMA50 (24.295 Punkte) zu treiben. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 24.935 – 25.110 Punkte fortsetzen.
Ein Scheitern an der SMA50 würde kurzfristige Schwäche signalisieren.
Mittelfristige Prognose: neutral / bullisch
DAX Ausblick für Dienstag, den 21.10.2025
Der DAX aktuell notiert am Dienstagmorgen bei 24.305 Punkten – rund 247 Punkte über dem Vortag.
Die Bullen versuchen, den Index über der Marke zu stabilisieren. Gelingt dies, könnten die nächsten Kursziele zwischen 24.321 und 24.711 Punkten liegen.
Fällt der DAX hingegen unter 24.305 Punkte, droht eine Korrektur in Richtung 24.118 / 23.988 Punkte.
Widerstände: 24.318 / 24.404 / 24.511 / 24.615 / 24.711
Unterstützungen: 24.305 / 24.194 / 24.098 / 23.983 / 23.888
Tagesprognose
Wir rechnen heute mit einem seitwärts bis leicht abwärts gerichteten DAX:
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55 %
Erwartete Tagesrange: 24.427 – 24.135 Punkte
Marktstimmung & Fear-Greed-Index
Der Greed/Fear Index zeigt aktuell mit einem Wert von 30 eine Stimmung im Bereich „Fear“ an.
-
Vor einer Woche: 29 (ebenfalls „Fear“)
-
Vor einem Monat: 62 („Greed“)
-
Vor einem Jahr: 72 („Extreme Greed“)
Werte unter 30 deuten häufig auf eine überverkaufte Marktlage hin, die eine bullische Gegenbewegung begünstigen könnte.
Quelle: CNN Business – Fear & Greed Index
Fazit – DAX Prognose für heute
Die DAX Prognose für Dienstag, den 21.10.2025, bleibt vorsichtig optimistisch.
Der DAX aktuell zeigt sich stabil über wichtigen gleitenden Durchschnitten. Sollte die Marke von 24.305 Punkten verteidigt werden, könnten neue Impulse in Richtung des Allzeithochs folgen. Anleger sollten jedoch Rücksetzer unter 24.100 Punkte im Blick behalten – hier droht kurzfristige Schwäche.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.