Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.058 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels setzte der DAX kurz zurück und formatierte das Tagestief. Von hier aus ging es zunächst moderat aufwärts. Nach einem erneuten Rücksetzer, der das Tagestief nicht mehr erreichte, zogen die Notierungen im Handelsverlauf weiter an. Am Nachmittag stellte sich nachhaltiger Kaufdruck ein, der den Index bis zum Xetra Schluss in den Bereich der 24.300 Punkte brachte. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich setzte der DAX seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.347 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Der DAX ist am Montagmorgen bei 24.058 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels fiel der DAX zunächst leicht zurück und markierte das Tagestief. Anschließend setzte eine moderate Aufwärtsbewegung ein, die sich im Tagesverlauf verstärkte. Am Nachmittag kam es zu nachhaltigem Kaufdruck, der den DAX bis zum Handelsschluss auf 24.300 Punkte trieb. Damit verbuchte der deutsche Leitindex einen deutlichen Tagesgewinn. Nachbörslich setzte der DAX seine Aufwärtsbewegung fort und beendete den Handel bei 24.347 Punkten.

DAX Aktuell – Gewinner & Verlierer

Zum Xetra-Schluss am 20.10.2025 lagen 36 Aktien im Plus, während nur 4 Werte Verluste verzeichneten.

Rheinmetall führte mit einem Anstieg von +5,58 % die Gewinnerliste an.

Infineon stieg um +3,92 %, Commerzbank legte +2,32 % zu.

Am Tabellenende: Vonovia (-0,51 %), Symrise (-0,20 %) und Scout24 (-0,05 %).

DAX Chartanalyse – Technische DAX Prognose

1-Stunden-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX pendelte zunächst um die SMA50 (24.098 Punkte), bevor er im Tagesverlauf dynamisch über die SMA200 (24.318 Punkte) ausbrechen konnte. Diese Bewegung sorgte für eine Aufhellung des Chartbilds – der Index ist aktuell neutral bis bullisch zu bewerten.

Hält sich der DAX über der SMA200, besteht Potenzial für einen weiteren Anstieg in Richtung Allzeithoch. Rücksetzer auf die SMA20 (24.305 Punkte) könnten als Unterstützung dienen.

Kurzfristige Prognose: bullisch / neutral

4-Stunden-Chart (mittelfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Rücksetzer vom Allzeithoch gelang es den Bullen, den DAX über die SMA20 und bis an die SMA50 (24.295 Punkte) zu treiben. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung 24.935 – 25.110 Punkte fortsetzen.

Ein Scheitern an der SMA50 würde kurzfristige Schwäche signalisieren.

Mittelfristige Prognose: neutral / bullisch

DAX Ausblick für Dienstag, den 21.10.2025

Der DAX aktuell notiert am Dienstagmorgen bei 24.305 Punkten – rund 247 Punkte über dem Vortag.

Die Bullen versuchen, den Index über der Marke zu stabilisieren. Gelingt dies, könnten die nächsten Kursziele zwischen 24.321 und 24.711 Punkten liegen.

Fällt der DAX hingegen unter 24.305 Punkte, droht eine Korrektur in Richtung 24.118 / 23.988 Punkte.

Widerstände: 24.318 / 24.404 / 24.511 / 24.615 / 24.711

Unterstützungen: 24.305 / 24.194 / 24.098 / 23.983 / 23.888

Tagesprognose

Wir rechnen heute mit einem seitwärts bis leicht abwärts gerichteten DAX:

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 55 %

Erwartete Tagesrange: 24.427 – 24.135 Punkte

Marktstimmung & Fear-Greed-Index

Der Greed/Fear Index zeigt aktuell mit einem Wert von 30 eine Stimmung im Bereich „Fear“ an.

Vor einer Woche: 29 (ebenfalls „Fear“)

Vor einem Monat: 62 („Greed“)

Vor einem Jahr: 72 („Extreme Greed“)

Werte unter 30 deuten häufig auf eine überverkaufte Marktlage hin, die eine bullische Gegenbewegung begünstigen könnte.

Quelle: CNN Business – Fear & Greed Index

Fazit – DAX Prognose für heute

Die DAX Prognose für Dienstag, den 21.10.2025, bleibt vorsichtig optimistisch.

Der DAX aktuell zeigt sich stabil über wichtigen gleitenden Durchschnitten. Sollte die Marke von 24.305 Punkten verteidigt werden, könnten neue Impulse in Richtung des Allzeithochs folgen. Anleger sollten jedoch Rücksetzer unter 24.100 Punkte im Blick behalten – hier droht kurzfristige Schwäche.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren