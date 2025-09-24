KEY TAKEAWAYS Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA200 (aktuell bei 23.621 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 23.590 Punkten). Mit Aufnahme des Xetra Handels ging es in Richtung Norden. Der Index kontne sich deutlich über diese beiden Linien schieben, aber nicht festsetzen. Der Rücksetzer konnte sich im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 23.599 Punkten) stabilisieren. Die Bullen haben es am Nachmittag geschafft, den DAX wieder über alle drei Durchschnittslinien zu etablieren, wobei der Verkaufsdruck am späten Nachmittag ausgeprägten Charakter hatte. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Prognose & DAX aktuell – Tageseinschätzung für Mittwoch, den 24.09.2025 Der DAX ist am Dienstagmorgen bei 23.612 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Beginn des Xetra-Handels konnte sich der Index dynamisch nach oben bewegen und erreichte am Vormittag bei 23.741 Punkten sein Tageshoch. Anschließend wurden die Gewinne wieder abgegeben: Der DAX fiel zeitweise unter 23.600 Punkte, stabilisierte sich jedoch zwischenzeitlich und kletterte erneut über die Marke von 23.700 Punkten. Am späten Nachmittag setzten Gewinnmitnahmen ein, wodurch der Index zum Handelsschluss bei 23.563 Punkten notierte. Im Xetra-Handel am 23.09.2025 schlossen 28 Aktien im Plus, während 12 Werte Verluste verzeichneten. Angeführt wurde die Gewinnerliste von adidas (+3,57 %), gefolgt von Volkswagen VZ (+3,39 %) und Infineon (+2,70 %). Auf der Verliererseite standen Henkel (-2,55 %), Commerzbank (-1,88 %) und Heidelberg Materials (-1,78 %). Chartanalyse: DAX aktuell im Stunden- und 4h-Chart 1h-Chart (Prognose: bärisch): Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern im Bereich der SMA200 (23.621 Punkte) und SMA50 (23.590 Punkte). Zwar konnte sich der Index kurzzeitig darüber etablieren, fiel jedoch im späten Handel zurück. Solange der DAX unter der SMA50 bleibt, ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen. Erst oberhalb von 23.800 Punkten würde sich das Chartbild aufhellen. 4h-Chart (Prognose: neutral / bärisch): Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im mittelfristigen Bild zeigt sich der DAX aktuell schwach. Mehrfach scheiterte der Index daran, sich nachhaltig über der SMA50 zu halten. Entscheidend bleibt der Bereich um die SMA200 (23.943 Punkte). Gelingt der Ausbruch nicht, droht eine Rückkehr in Richtung des Monatstiefs. Ausblick & DAX Prognose für den 24.09.2025 Der DAX startete heute Morgen bei 23.611 Punkten in den Handel. Damit notiert er nahezu unverändert zum Vortagesschluss. Long-Szenario:

Hält der DAX die Marke von 23.611 Punkten, sind Anstiege bis 23.775 / 23.791 Punkte möglich. Darüber hinaus könnten 24.011 bis 24.059 Punkte ins Visier genommen werden. Short-Szenario:

Fällt der Index unter 23.611 Punkte, drohen Rücksetzer bis 23.378 Punkte und darunter bis 23.149 Punkte. Widerstände: 23.705 / 23.827 / 24.008 Punkte

Unterstützungen: 23.610 / 23.422 / 23.270 Punkte Unsere heutige DAX Prognose lautet: Seitwärts bis abwärts mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 23.643 und 23.297 Punkten. Anlegerstimmung & Fear-Greed-Index Der internationale Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 58 Punkten und signalisiert damit „Greed" (Gier). Im Vergleich zu den Vorwochen und Vormonaten bleibt die Stimmung bullish, ohne jedoch in den Extrembereich zu rutschen. Werte über 70 oder unter 30 würden eine stärkere Marktumkehr andeuten. Fazit: DAX Prognose & DAX aktuell Der DAX zeigt sich aktuell schwankungsanfällig. Für den 24.09.2025 bleibt die Prognose bärisch geprägt, solange der Index unter 23.800 Punkten notiert. Anleger sollten die Marken um 23.600 Punkte im Auge behalten – ein Bruch nach unten könnte weitere Abgaben einleiten, während ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200 neue Aufwärtspotenziale eröffnen würde.

