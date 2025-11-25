DAX Prognose & DAX aktuell: Tagesausblick für den 25.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.285 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX dynamisch erholen. Es ging im Rahmen der Erholungsbewegung bis an das 23,6% Retracement. Hier kann der DAX nicht weiter und setzte im Handelsverlauf wieder deutlich zurück. Es ging unter die 23.200 Punkte-Marke zurück. Der Index konnte sich dann zwar bis zum Nachmittag wieder etwas erholen, gab die Gewinne im weiteren Handelsverlauf aber wieder ab. Die Bullen konnten zu Wochenbeginn einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich setzte der Index wieder unter die 23.300 Punkte-Marke zurück. Der DAX ging bei 23.242 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

🔹DAX weiterhin technisch angeschlagen

Der DAX scheiterte erneut an wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 im 1h- und 4h-Chart). Erst oberhalb der SMA20 und des 23,6%-Retracements würden sich kurzfristig bullische Chancen ergeben.

🔹 Bären behalten die Oberhand

Die dominante Marktstruktur bleibt bärisch. Unterhalb von 23.226 Punkten eröffnen sich zahlreiche tieferliegende Ziele, die bis in den Bereich von 22.760 Punkten reichen können.

🔹 Sentiment extrem negativ

Der Fear-&-Greed-Index steht mit 14 Punkten klar im Bereich Extreme Fear – ein Stimmungsbild, das auf hohe Unsicherheit und eine potenzielle kurzfristige Umkehr hindeuten kann.

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.285 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Eröffnung des Xetra-Handels setzte eine dynamische Erholung ein, die den Index bis an das 23,6 %-Retracement führte. Dort endete zunächst die Aufwärtsbewegung, und der Markt drehte erneut nach unten.

Im Verlauf rutschte der DAX unter die 23.200-Punkte-Marke, konnte sich jedoch am Nachmittag teilweise stabilisieren. Die Gewinne wurden später wieder abgegeben, sodass der Index den Handel letztlich bei 23.242 Punkten beendete.

Marktbreite

Per Xetra-Schluss standen 23 Werte im Plus, 17 im Minus.

Gewinner des Tages:

Bayer : +9,77 %

Siemens Energy : +2,74 %

Infineon: +2,45 %

Schwächste Werte:

Rheinmetall : –5,58 %

Airbus : –1,43 %

E.ON: –1,40 %

Kennzahlen DAX aktuell – 24.11.2025

24.11. 21.11. Range 24.11. erwartet Ist Tageshoch 23.411 23.315 23.383 23.411 Tagestief 23.161 22.949 23.146 23.161 Xetra-Schluss 23.267 23.096 Tagesschluss 23.242 23.235 Range* 250 366

Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr. Farben standen im Originaltext für Vortagesveränderungen.

Chartcheck: DAX Prognose anhand des 1-Stunden-Charts

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (23.232 Punkte). Die Erholung führte bis ans Retracement, bevor der Index wieder unter die SMA20 fiel. Stabilisierung erfolgte an der SMA50 (23.207 Punkte). Bis zum Abend erwies sich die SMA20 als harter Widerstand.

DAX Prognose im 1h-Chart – kurzfristig neutral bis bärisch

Bullisches Szenario:

Bruch der SMA20 nach oben

Ziele: 23,6 %-Retracement und Vortageshoch

Darüber: Potenzial bis SMA200 (23.522 Punkte)

Bärisches Szenario:

Bruch der SMA50 nach unten

Ziel: Wochentief der Vorwoche

Unterhalb: 22.710/685 → 22.490/75 Punkte

DAX Prognose: 4-Stunden-Chart zeigt weiter Schwäche

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach Aufgabe der SMA200 (24.007 Punkte) und der SMA20 (23.226 Punkte) fiel der DAX bis an die SMA50 (23.501 Punkte). Die leichte Gegenbewegung war nicht nachhaltig.

Erst unterhalb der 23.000er-Marke kam es zu einer Stabilisierung. Der Wochenschluss oberhalb der SMA20 war zwar ein erster Lichtblick, doch zum Wochenbeginn scheiterte der Index erneut am nachhaltigen Ausbruch.

DAX Prognose im 4h-Chart – klar bärisch

Bullische Voraussetzung:

Überwinden von SMA20 + 23,6 %-Retracement

Fortsetzung der Erholung bis zur SMA50

Erst oberhalb der SMA50 hellt sich das Chartbild auf

Bärische Wahrscheinlichkeit:

Rückfall unter SMA20 → erneute Abgaben wahrscheinlich

Untere Ziele wie im 1h-Chart definiert

DAX aktuell: Vorbörse und Ausblick für den 25.11.2025

Der DAX startete heute Morgen bei 23.226 Punkten, 59 Punkte tiefer als gestern.

Long-Setup (Bull-Szenario)

Solange sich der DAX über 23.226 Punkten behauptet, sind steigende Kurse möglich.

Mögliche Anlaufziele:

23.230/32 → 23.248/50 → 23.265/67 → 23.281/83 → 23.299/301 →

23.313/15 → 23.329/31 → 23.345/47 → 23.362/64 → 23.381/83 →

23.404/06 → 23.423/25 → 23.444/46 → 23.461/63 → 23.478/80 etc.

Short-Setup (Bär-Szenario)

Unterhalb von 23.226 Punkten könnten die Bären dominieren.

Erste Ziele:

23.201/199 → 23.180/78 → 23.165/63 → 23.148/46 → … → bis 22.760/58 Punkte.

DAX Widerstände & Unterstützungen

Widerstände:

23.232 / 23.273 / 23.287 / 23.299 / 23.337 / 23.445 / 23.502 / 23.526 / 23.552 / 23.582 / 23.616 / 23.659 / 23.744 / 23.815 / 23.835

Unterstützungen:

23.226 / 23.207 / 23.203 / 23.189 / 23.123 / 23.089 / 23.015 / 22.964 / 22.877 / 22.761 / 22.676

Quelle: Eigene Analyse, basierend auf XStation5.

Heutige DAX Prognose – erwartete Marktbewegung

Wir rechnen heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Bull-Wahrscheinlichkeit: 40 %

Bear-Wahrscheinlichkeit: 60 %

Erwartete Tagesrange: 23.315 / 23.444 bis 23.088 / 22.971 Punkte

Marktstimmung: Fear & Greed Index zeigt Extreme Fear

Der Fear-&-Greed-Index liegt aktuell bei 14, damit weiter im Bereich Extreme Fear.

Vor 1 Woche: 12

Vor 1 Monat: 33 (Fear)

Vor 1 Jahr: 60 (Greed)

Extreme Werte unter 30 können Trendwenden auslösen.

Quelle: CNN Business

