DAX Prognose heute - DAX Aktuell 28.04.2026: Seitwärts bis abwärts erwartet

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.153 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Am Vormittag konnte sich der DAX dynamisch erholen und bis an die 24.370 Punkte laufen. Das Tageshoch wurde direkt abverkauft. Es ging bis kurz vor Xetra Schluss abwärts. Dem Index gelang es am Abend sich zu stabilisieren, aber nicht zu erholen. Es wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust formatiert. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 24.079 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

Technisches Bild bleibt angeschlagen

Der DAX notiert unter wichtigen Durchschnittslinien. Besonders die SMA200 stellt weiterhin einen zentralen Widerstand dar - ohne nachhaltigen Ausbruch bleibt der Druck bestehen.

Der DAX notiert unter wichtigen Durchschnittslinien. Besonders die SMA200 stellt weiterhin einen zentralen Widerstand dar - ohne nachhaltigen Ausbruch bleibt der Druck bestehen. Richtungsentscheidung an Schlüsselmarke

Die Zone um 24.078 Punkte ist kurzfristig entscheidend. Darüber sind Erholungen möglich, darunter droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung.

Die Zone um 24.078 Punkte ist kurzfristig entscheidend. Darüber sind Erholungen möglich, darunter droht eine Ausweitung der Abwärtsbewegung. Überwiegend bärische Tagesprognose

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet, bei einer definierten Range bis in den Bereich unter 23.915 Punkte.

Der DAX startete gestern bei 24.153 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich im Vormittagshandel dynamisch bis auf 24.371 Punkte erholen. Das Tageshoch wurde jedoch direkt abverkauft, woraufhin der Index bis kurz vor Xetra-Schluss kontinuierlich nachgab.

Am Abend stabilisierte sich der DAX zwar, eine nachhaltige Erholung blieb jedoch aus. Der Handelstag endete mit einem Xetra-Schluss bei 24.094 Punkten, während der Tagesschluss bei 24.079 Punkten lag.

Von den 40 DAX-Werten schlossen 16 im Plus, 24 im Minus. Zu den stärksten Titeln gehörten Siemens (+2,94 %), adidas (+1,93 %) und Commerzbank (+1,67 %). Am schwächsten präsentierten sich Siemens Energy (-5,21 %), Hannover Rück (-2,93 %) und Merck (-2,72 %).

DAX Prognose - Chartanalyse

Stundenchart (1h) - kurzfristige DAX Prognose

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte zuletzt unter allen relevanten gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200). Zwar gelang kurzfristig ein Ausbruch über die SMA200, dieser konnte jedoch nicht bestätigt werden.

Aktuell zeigt sich:

Widerstand: Bereich SMA200 bei rund 24.232 Punkten

Unterstützungen: SMA20 (24.139) und SMA50 (24.152)

Für eine Aufhellung im Chartbild muss der DAX:

nachhaltig über SMA20 und SMA50 steigen

anschließend die SMA200 überwinden

Ein bestätigter Stundenschluss über dem gestrigen Tageshoch wäre ein bullisches Signal.

Kurzfristige Einschätzung: bärisch

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4h-Chart - mittelfristige DAX Prognose

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 28.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ein gemischtes Bild. Der DAX konnte sich zwar zwischenzeitlich über wichtige Marken schieben, scheiterte jedoch wiederholt an der SMA50.

Wichtige Punkte:

SMA20 fungiert aktuell als Unterstützung

SMA50 bleibt zentraler Widerstand

SMA200 (23.511 Punkte) als entscheidende Absicherung nach unten

Ein stabiler Aufwärtstrend setzt voraus:

Bruch und Etablierung über der SMA50

anschließende dynamische Fortsetzung

Mittelfristige Einschätzung: neutral

DAX Aktuell - Ausblick für heute

Der DAX startet bei 24.078 Punkten in den Handel und damit nahezu unverändert zum Vortagesschluss.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 24.078 Punkten halten, liegen die nächsten Ziele bei:

24.094 bis 24.122 Punkte

24.147 bis 24.191 Punkte

24.216 bis 24.265 Punkte

darüber bis 24.408 Punkte und höher

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 24.078 Punkte, ergeben sich Abwärtsziele bei:

24.074 bis 24.027 Punkte

24.006 bis 23.941 Punkte

23.917 bis 23.804 Punkte

darunter bis 23.589 Punkte

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände

24.100 / 124.138

24.222 / 24.274

24.317 / 24.377

24.459 / 24.585 / 24.644

Unterstützungen

24.076 / 24.029

23.930

23.867

23.759 / 23.725

23.555 / 23.495

DAX Prognose - Erwartete Entwicklung

Auf Basis der aktuellen Struktur ergibt sich eine leicht negative Markterwartung:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen:

24.267 / 24.346 und 24.053 / 23.915 Punkten

Stimmung der Anleger

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 67 und signalisiert weiterhin "Gier". Damit bleibt die Marktstimmung optimistisch, allerdings nahe an einem Bereich, der kurzfristige Korrekturen begünstigen kann.

Fazit - DAX Aktuell und Prognose

Der DAX bleibt kurzfristig unter Druck, solange wichtige Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden. Die technische Lage spricht aktuell eher für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung, wobei entscheidende Impulse von der Zone um die SMA200 ausgehen dürften.

Für Trader bleibt die Marke um 24.078 Punkte heute richtungsentscheidend.

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