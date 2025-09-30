Einleitung Der DAX bewegt sich aktuell in einer spannenden Phase: Zwischen Rücksetzern an wichtigen gleitenden Durchschnitten und neuen Versuchen, die Marke von 24.000 Punkten zu erreichen. In dieser DAX Analyse werfen wir einen Blick auf die technischen Marken, das kurzfristige Momentum sowie die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände. Auf dieser Basis geben wir eine fundierte DAX Prognose für den heutigen Handelstag. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📈 Technische Lage im Stundenchart Der DAX pendelt um die SMA20 (23.766 Punkte)

Potenzial nach oben bis 23.965/24.275 Punkte , wenn die Bullen das Momentum nutzen

Unterhalb der SMA200 (23.640 Punkte) droht eine Eintrübung 📉 4h-Chart zeigt Seitwärtsphase mit Chancen DAX seit Wochen zwischen SMA20 (23.694) und SMA50 (23.655)

Letzter Aufwärtsversuch führte fast an die SMA200 (23.888 Punkte)

Ein Durchbruch über die SMA200 würde das Bild klar bullisch aufhellen 🌍 Marktumfeld & Anlegerstimmung Greed/Fear-Index aktuell bei 53 → neutrale Stimmung

Internationale Konjunkturdaten (u. a. Arbeitsmarktdaten DE, US-Verbrauchervertrauen) geben zusätzliche Impulse

📊 Wichtige DAX Marken (30.09.2025) Widerstände Unterstützungen 23.781 / 23.827 / 23.925 23.767 / 23.694 / 23.576 24.008 / 24.169 / 24.255 23.481 / 23.361 / 23.270 DAX Prognose – Charttechnik im Überblick Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX Prognose – Seitwärts, aber mit bullischem Bias Die heutige DAX Analyse zeigt ein neutrales bis leicht bullisches Bild. Solange die Marke von 23.775 Punkten verteidigt wird, könnten die Bullen den Index Schritt für Schritt an die Marke von 24.000 Punkten heranführen. Ein Bruch unter die SMA200 bei 23.640 Punkten hingegen würde das Risiko verstärken, dass der Index zurück in Richtung 23.400 Punkte fällt. Die heutige DAX Prognose: leichte Aufwärtsbewegung, getrieben von Charttechnik und internationalen Impulsen. DAX Prognose – 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

