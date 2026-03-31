DAX Prognose für 31.03.2026: DAX Aktuell mit Chancen auf weiteren Anstieg

Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell stabil mit Aufwärtspotenzial

Schlüsselmarke bei 22.664 Punkten entscheidend

DAX Prognose leicht positiv trotz Risiken

Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.146 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert der Index das Tagestief. Es ging von hier aus aufwärts. Es stellten sich zwar immer wieder kleinere Rücksetzer ein, diese wurden aber zeitnah zurückgekauft. Das Tageshoch wurde am Abend mit Ende des Xetra Handels formatiert. Die Bullen konnten gestern im Handel einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich gaben die Notierungen nach. Der Index setzte bis in den späteren Handel zurück, konnte sich zum Handelsschluss hin aber wieder erholen. Der DAX ging bei 22.447 Punkten aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Index weiter erholen. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ⚡ Key Takeaways DAX aktuell stabil mit Aufwärtspotenzial: Der Index behauptet sich über wichtigen kurzfristigen Durchschnitten, ein Ausbruch über die SMA200 könnte weitere Kursgewinne auslösen.

Der Index behauptet sich über wichtigen kurzfristigen Durchschnitten, ein Ausbruch über die SMA200 könnte weitere Kursgewinne auslösen. Schlüsselmarke bei 22.664 Punkten entscheidend: Oberhalb dominieren die Bullen mit Zielen bis über 23.000 Punkte, darunter droht eine Ausweitung der Korrektur.

Oberhalb dominieren die Bullen mit Zielen bis über 23.000 Punkte, darunter droht eine Ausweitung der Korrektur. DAX Prognose leicht positiv trotz Risiken: Mit 55 % bullischer Wahrscheinlichkeit überwiegt ein moderat optimistisches Szenario, unterstützt durch extreme Angst im Markt als möglicher Kontraindikator. Der DAX startete bei 22.146 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt das Tagestief. Im weiteren Verlauf zeigte sich eine stabile Aufwärtsbewegung, wobei Rücksetzer konsequent gekauft wurden. Das Tageshoch wurde zum Xetra-Schluss erreicht. Mit einem Schlusskurs von 22.447 Punkten konnte der DAX einen positiven Handelstag verbuchen. Auch im Frühhandel setzte sich die Erholung fort, was das kurzfristige Momentum weiter stärkt. Von den Einzelwerten konnten insbesondere RWE (+4,56 %), Scout24 (+4,40 %) und BASF (+3,67 %) überzeugen. Schwächer präsentierten sich Siemens Energy (-0,70 %), Commerzbank (-0,41 %) und Airbus (-0,03 %). DAX Prognose basierend auf dem Stundenchart (1h) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX konnte sich über wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20 und SMA50) etablieren und testete im Frühhandel die SMA200. Diese fungierte zunächst als Widerstand. Wichtige Punkte: Stabilisierung oberhalb der SMA20 und SMA50 positiv

Widerstand an der SMA200 entscheidend für weiteren Anstieg

Bei Ausbruch: Potenzial bis zum 38,2 % Retracement

Rücksetzer könnten als technische Konsolidierung dienen Prognose (kurzfristig): neutral YouTube Trading Videos DAX Prognose im 4h Chart: Entscheidende Zone erreicht Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h Chart zeigt sich ein gemischtes Bild: Rückeroberung der SMA50 im Frühhandel

Aktuell Test dieser Marke als Support

Oberhalb davon: weiteres Aufwärtspotenzial Richtung 38,2 % Retracement

Unterhalb der SMA50: Risiko erneuter Abgaben Prognose (4h): bärisch / neutral DAX Aktuell: Wichtige Marken für den Handelstag Widerstände 22.707 / 22.722

22.808

22.913 / 22.959

23.035 / 23.079 Unterstützungen 22.657 / 22.627

22.580 / 22.539

22.496 / 22.455

22.371 / 22.336 DAX Prognose: Handels-Szenarien für heute Long-Szenario Kann sich der DAX über 22.664 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich: 22.685 bis 22.781 Punkte

darüber Ausweitung bis 23.025 Punkte Short-Szenario Unterhalb von 22.664 Punkten: Rücklauf bis 22.341 Punkte möglich

darunter weitere Ziele bis 22.083 Punkte Erwartete Tagesrange und Markteinschätzung Für den heutigen Handel wird eine Range zwischen 22.356 und 22.823 Punkten erwartet. Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 % Die aktuelle DAX Prognose deutet damit auf einen leicht positiven, aber weiterhin anfälligen Markt hin. Stimmung der Anleger: Extreme Angst als Kontraindikator Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 9 und signalisiert „Extreme Fear“. Historisch sind solche Werte häufig ein Hinweis auf mögliche kurzfristige Erholungen. Vor einer Woche: 18 (ebenfalls Extreme Fear)

Vor einem Monat: 41 (Fear) Diese Stimmung kann kurzfristig unterstützend für den Markt wirken. Fazit: DAX Aktuell mit Chancen, aber Schlüsselmarken entscheidend Die aktuelle Lage im DAX zeigt eine Stabilisierung mit Aufwärtspotenzial. Entscheidend bleibt der Bereich um die SMA200 sowie die Marke von 22.664 Punkten. Oberhalb: Fortsetzung der Erholung wahrscheinlich

Unterhalb: erneute Konsolidierung möglich Die DAX Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig optimistisch, mit Fokus auf technische Bestätigung durch nachhaltige Ausbrüche. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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