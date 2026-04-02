DAX Prognose für 02.04.2026 - DAX Aktuell: Schwäche unter 23.000 Punkten

Der DAX ist gestern morgen bei 23.090 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst nach. Die Bullen konnten den Index kurz vor der 23.000 Punkte-Marke stabilisieren und drehen. Die Erholung, die folgte lief am Nachmittag aus. Der DAX setzte zurück, erreicht aber nicht mehr das Tief am Vormittag. Die Bullen konnten einen Richtungswechsel abbilden und den DAX bis zum Xetra Schluss über die 23.250 Punkte schieben. Aus im Handel gestern konnten die Bullen einen Xetra Tagesgewinn ausweisen, der dritte in Folge. Nachbörslich setzte sich das Kaufinteresse weiter fort. Erst kurz vor Handelsschluss bröckelten die Notierungen wieder ab. Der DAX ging bei 23.305 Punkten aus dem Tageshandel.

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⚡ Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Rückfall unter 23.000 Punkte und Bruch wichtiger kurzfristiger Marken signalisiert zunehmende Schwäche im kurzfristigen Chartbild.

Rückfall unter 23.000 Punkte und Bruch wichtiger kurzfristiger Marken signalisiert zunehmende Schwäche im kurzfristigen Chartbild. DAX Prognose leicht bärisch: Mit 60 % Wahrscheinlichkeit überwiegt ein seitwärts-abwärts gerichtetes Szenario, solange der Index unter 22.813 Punkten bleibt.

Mit 60 % Wahrscheinlichkeit überwiegt ein seitwärts-abwärts gerichtetes Szenario, solange der Index unter 22.813 Punkten bleibt. Sentiment extrem negativ: Der Fear-and-Greed-Index auf „Extreme Fear“ deutet auf mögliche kurzfristige Gegenbewegungen trotz angeschlagenem Trend hin.

Der DAX startete zuletzt bei 23.090 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst Schwäche. Nach einem Rückgang unter die Marke von 23.000 Punkten konnten die Bullen den Index stabilisieren und zwischenzeitlich Erholungspotenzial entfalten. Im weiteren Verlauf setzte sich jedoch erneut Verkaufsdruck durch.

Zum Xetra-Schluss lag der DAX bei 23.275 Punkten, der Tagesschluss wurde bei 23.305 Punkten festgestellt. Trotz eines dritten positiven Handelstags in Folge zeigte sich im Frühhandel heute erneut deutliche Schwäche mit Kursen unterhalb von 23.000 Punkten.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den 40 DAX-Werten schlossen:

25 Aktien im Plus

15 Aktien im Minus

Stärkste Werte:

Rheinmetall +7,39 %

Continental +3,88 %

Deutsche Post +3,13 %

Schwächste Werte:

BASF -3,96 %

Scout24 -2,81 %

adidas -1,51 %

DAX Analyse (1h-Chart): Eintrübung des kurzfristigen Bildes

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich eine klare Schwächeneigung:

Unterschreiten der SMA20 (23.195 Punkte) und SMA50 (22.999 Punkte)

Aufgabe des 38,2 % Retracements

Dynamischer Abverkauf im Frühhandel

Solange der DAX unter der SMA50 bleibt, besteht weiteres Abwärtspotenzial in Richtung SMA200 (22.652 Punkte). Diese fungierte zuletzt als stabiler Support.

Erholungen könnten bis zur SMA50 bzw. zum 38,2 % Retracement laufen, wo erneuter Verkaufsdruck einsetzen könnte.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): neutral

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DAX Analyse (4h-Chart): Noch stabil über zentralen Durchschnitten

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt die Struktur leicht stabiler:

Notierung noch über der SMA20 (22.806 Punkte)

Rückfall unter das 38,2 % Retracement

Momentumverlust nach vorherigem Aufwärtsimpuls

Ein erneuter Anstieg über das 38,2 % Retracement könnte den Weg in Richtung:

23.495/515 Punkte

23.650/675 Punkte

freimachen.

Ein Bruch der SMA20 würde hingegen das Risiko einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 50,0 % Retracement erhöhen.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral

DAX Prognose heute: Entscheidende Marken im Fokus

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 22.813 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

22.833/35 → 22.911/13 → 22.997/99

darüber: 23.027/29 → 23.103/05 → 23.194/96

Erweiterung: bis 23.317/19 Punkte

Short-Szenario

Unterhalb von 22.813 Punkten rücken folgende Marken in den Fokus:

22.795/93 → 22.733/31 → 22.680/78

darunter: 22.624/22 → 22.569/67 → 22.545/43

Weitere Abgaben könnten bis in den Bereich um 22.278 Punkte führen.

Wichtige DAX Marken

Widerstände:

22.854

22.922 / 22.957 / 22.999

23.162 / 23.196

23.243

23.334 / 23.361

23.426 / 23.479

Unterstützungen:

22.805

22.726

22.683 / 22.652 / 22.631

22.505

22.464

22.390 / 22.333

22.156

22.049

DAX Ausblick und Wahrscheinlichkeit

Für den heutigen Handel ergibt sich folgende Einschätzung:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Erwartete Tagesrange:

22.697 bis 23.124 Punkte

Tendenz: seitwärts bis abwärts im Tagesverlauf.

Sentiment: Extreme Angst als Kontraindikator

Der Fear-and-Greed-Index liegt aktuell bei 16 und signalisiert „Extreme Fear“.

Vor einer Woche: 18

Vor einem Monat: 41

Vor einem Jahr: 19

Extrem niedrige Werte deuten häufig auf überverkaufte Zustände hin und können kurzfristige Gegenbewegungen begünstigen.

Fazit: DAX aktuell unter Druck - kurzfristig erhöhte Rückschlagsgefahr

Die aktuelle DAX Prognose zeigt ein angeschlagenes kurzfristiges Chartbild. Entscheidende Unterstützung liegt im Bereich um 22.800 Punkte. Solange diese Marke nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Gleichzeitig deutet das extrem negative Sentiment darauf hin, dass jederzeit technische Gegenbewegungen möglich sind.

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