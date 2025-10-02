DAX Prognose für Donnerstag, 02.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Einleitung Der DAX aktuell zeigt nach einem starken Wochenstart weiterhin eine bullische Tendenz. Am gestrigen Handelstag legte der Leitindex deutlich zu und konnte sich über wichtigen Chartmarken behaupten. Anleger blicken gespannt auf die nächsten Kursziele: Kann der DAX seine Aufwärtsbewegung fortsetzen und neue Hochs erreichen? In dieser DAX Prognose werfen wir einen Blick auf Rückblick, Charttechnik und heutige Szenarien. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📈 Starker Handelstag mit breiter Unterstützung DAX Schlusskurs am 01.10.2025: 24.253 Punkte

33 von 40 Aktien im Plus – Merck (+10,05 %) an der Spitze

Tagesrange: 23.761 bis 24.287 Punkte 📊 Charttechnik hellt sich auf DAX über SMA20 (24.204) und stabil über SMA200 (23.869)

Kurzfristiges 1h-Chartbild: bullisch

Nächstes Ziel: 24.395/410 Punkte bis hin zum Allzeithoch ⚖️ Szenarien für den Handelstag Bullisch: Über 24.290 Punkte weitere Ziele bis 24.457/59 Punkte

Bärisch: Unter 24.079 Punkten Rücksetzer möglich bis 23.838 Punkte

