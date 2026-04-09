DAX Prognose heute: DAX Aktuell mit Ausblick, Chartanalyse und Kurszielen (09.04.2026)

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.111 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte gleich mit Aufnahme des vorbörslichen Handels das Tageshoch, das direkt abverkauft wurde. Die Notierungen gaben nachfolgend nach, der DAX hat es aber geschafft, sich im Bereich der 23.900 Punkte zu fangen und von hier aus wieder aufwärtszulaufen. Es ging im Zuge dessen wieder über die 24.100 Punkte-Marke, den Bullen ist es aber nicht gelungen, den Index über dieser Marke zu etablieren. Bis zum Xetra Schluss erreichte der DAX wieder die 24.000 Punkte-Marke. Im Handel gestern wurde ein hoher Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX wieder leicht erholen. Der DAX ging bei 24.046 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index notiert unter 24.000 Punkten und zeigt kurzfristig Schwäche, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

Der Index notiert unter 24.000 Punkten und zeigt kurzfristig Schwäche, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden. Entscheidende Marken im Fokus: Oberhalb von 24.000 Punkten verbessert sich das Bild, während unter 23.900 Punkten weitere Abgaben in Richtung 23.700 Punkte drohen.

Oberhalb von 24.000 Punkten verbessert sich das Bild, während unter 23.900 Punkten weitere Abgaben in Richtung 23.700 Punkte drohen. DAX Prognose leicht bärisch: Mit 60 % Wahrscheinlichkeit überwiegt aktuell ein seitwärts bis abwärts gerichtetes Szenario.

Der DAX startete gestern bei 24.111 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte unmittelbar das Tageshoch, welches direkt abverkauft wurde. Im weiteren Verlauf fiel der Index zunächst bis in den Bereich von 23.900 Punkten, wo eine Stabilisierung einsetzte.

Im Anschluss konnte der DAX erneut über die Marke von 24.100 Punkten ansteigen, scheiterte jedoch daran, sich nachhaltig darüber zu etablieren. Zum Xetra-Schluss notierte der Index wieder um 24.000 Punkte und ging schließlich bei 24.046 Punkten aus dem Handel.

Im frühen Handel am heutigen Tag zeigt sich der DAX aktuell erneut schwächer und notiert unterhalb der 24.000 Punkte-Marke.

Marktbreite und Einzelwerte

Von den DAX-Werten schlossen 37 Aktien im Plus, während lediglich 3 Titel nachgaben. Besonders stark präsentierten sich:

Siemens Energy +10,34 %

Infineon +9,63 %

Siemens +8,92 %

Schwächer tendierten:

Deutsche Börse -1,57 %

Brenntag -0,45 %

RWE -0,38 %

DAX Prognose: Technische Analyse im 1h Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX bewegte sich gestern zunächst oberhalb der SMA20 (aktuell bei 24.006 Punkten), konnte dieses Niveau jedoch nicht bis zum Tagesschluss verteidigen. Aktuell testet der Index erneut den Bereich um 23.900 Punkte.

Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:

Eine Stabilisierung über 23.900 Punkten könnte Erholungspotenzial eröffnen

Wichtige Widerstände liegen eng bei der SMA20 und dem 23,6 % Retracement

Ein nachhaltiger Anstieg über diese Marken könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung:

24.315/25 Punkte

24.495/515 Punkte

freisetzen.

Sollte die Aufwärtsdynamik ausbleiben, ist ein Rücklauf zur SMA50 (23.683 Punkte) wahrscheinlich. Dort entscheidet sich, ob das bullische Szenario Bestand hat.

Einschätzung 1h Chart: bullisch bis neutral

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DAX Prognose: 4h Chart Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Chartbild weiterhin grundsätzlich bullisch, allerdings mit leicht bärischem Unterton.

Der DAX konnte:

über die SMA20 (23.499 Punkte)

über die SMA50 (23.001 Punkte)

sowie über die SMA200 (23.670 Punkte)

steigen, verlor jedoch zuletzt das 23,6 % Retracement erneut.

Wichtige Szenarien:

Oberhalb des Retracements bleibt die Aufwärtsstruktur intakt

Ein Rückfall zur SMA200 ist möglich und kritisch zu beobachten

Unterhalb der SMA20 würde sich das Chartbild deutlich eintrüben

Einschätzung 4h Chart: bullisch

DAX aktuell: Ausblick für heute (09.04.2026)

Der DAX startete heute bei 23.938 Punkten und damit deutlich unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 23.938 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende Kursziele:

23.958/60

23.996/98

24.034/36

24.076/78

24.113/15

Darüber hinaus:

24.155/57

24.202/04

24.246/48

24.310/12

Short-Szenario

Unterhalb von 23.938 Punkten rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

23.915/13

23.869/67

23.825/23

23.780/78

23.736/34

Weitere Abgaben möglich bis:

23.622/20

23.549/47

23.505/03

23.432/30

Wichtige Marken im Überblick

Widerstände:

23.980/88

24.006/77

24.157

24.266

24.320

24.487

24.644

Unterstützungen:

23.872/32

23.740

23.683/70/55

23.581

23.499

23.363

23.278/34

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien

Für den heutigen Handel wird folgende Range erwartet:

Oberseite: 24.036 bis 24.175 Punkte

Unterseite: 23.734 bis 23.567 Punkte

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Die DAX Prognose deutet damit aktuell auf einen seitwärts bis abwärts gerichteten Handel hin.

Sentiment: Stimmung der Anleger

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 31 und signalisiert weiterhin Angst am Markt, jedoch mit deutlicher Verbesserung gegenüber den extremen Niveaus der Vorwoche.

Interpretation:

Werte unter 30 deuten auf mögliche Gegenbewegungen hin

Aktuelles Niveau spricht für erhöhte Vorsicht, aber auch Chancen auf kurzfristige Erholung

Fazit: DAX aktuell und Prognose

Der DAX zeigt sich aktuell angeschlagen, bleibt jedoch technisch noch in einer übergeordnet bullischen Struktur. Kurzfristig überwiegen die Risiken, solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

Entscheidend für die weitere Entwicklung:

Rückeroberung der 24.000 Punkte-Marke

Verteidigung der Unterstützungen im Bereich 23.900 bis 23.700 Punkte

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt damit verhalten, mit leichtem Vorteil für die Verkäufer.

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