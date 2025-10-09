DAX Prognose für Donnerstag, 09.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX mit starkem Aufwärtstrend

Technisches Bild hellt sich weiter auf

Konsolidierung möglich, aber Trend intakt

Einleitung Der DAX zeigt sich weiterhin stark und konnte am Mittwoch erneut ein neues Allzeithoch markieren. Unterstützt von positiven Wirtschaftsdaten und stabilen US-Märkten bleibt die Stimmung an der Börse freundlich. In dieser DAX Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf den aktuellen Marktverlauf, technische Unterstützungen und Widerstände – und geben eine fundierte DAX Prognose für den Handelstag. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 🚀 DAX mit starkem Aufwärtstrend Neues Allzeithoch bei 24.663 Punkten .

28 von 40 DAX-Aktien im Plus – Zalando , adidas und Rheinmetall führen die Gewinnerliste an.

Leichte Schwäche nur bei Automobilwerten wie BMW, Daimler Truck und Volkswagen. 📈 Technisches Bild hellt sich weiter auf Der DAX konnte sich klar über der SMA20 (24.620 Punkte) und SMA50 (24.502 Punkte) etablieren.

Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch .

Nächste Anlaufziele auf der Oberseite: 24.715 / 24.895 Punkte. ⚠️ Konsolidierung möglich, aber Trend intakt Rücksetzer zur SMA20 könnten als gesunde Korrektur gewertet werden.

Im 4-Stunden-Chart hat sich der DAX deutlich von der SMA200 (23.893 Punkte) gelöst.

Solange der Index über 24.500 Punkten bleibt, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. 📊 DAX aktuell – Technische Marken & Prognose Niveau / Bereich Bedeutung 24.715 / 24.895 Nächste Widerstände 24.658 / 24.643 Kurzfristige Unterstützungen 24.490 / 24.285 Starke technische Supportzonen 25.000 Punkte Psychologische Zielmarke der Bullen Die Wahrscheinlichkeit eines bullischen Szenarios liegt laut Analyse bei 60 %, während das bärische Szenario bei 40 % verbleibt – das spricht klar für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. DAX Prognose – Charttechnik im Überblick Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX Prognose – Aufwärtstrend setzt sich fort Die aktuelle DAX Prognose bleibt positiv: Das technische Chartbild ist klar aufwärtsgerichtet, und Rücksetzer werden weiterhin aufgekauft. Der DAX aktuell profitiert von einer robusten Marktstimmung und bleibt über wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die Marke von 24.500 Punkten hält, sind neue Hochs über 24.900 Punkten in den kommenden Tagen möglich. Langfristig bleibt der DAX attraktiv – Anleger sollten jedoch mögliche Gewinnmitnahmen im Auge behalten. DAX Prognose – 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.