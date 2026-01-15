DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Donnerstag, 15.01.2026

- DAX Aktuell: Der DAX markierte gestern den ersten Xetra-Tagesverlust 2026 und schloss bei 25.348 Punkten
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.423 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels am Morgen versuchte der DAX zunächst nach Norden zu laufen, kam aber nicht sehr weit. Das Tageshoch wurde abverkauft, der Index setzt sukzessive zurück. Die Abgaben hatten einen moderaten Charakter. Am Nachmittag konnte sich der DAX zunächst stabilisieren, gab im weiteren Handelsverlauf weiter nach. Gestern wurde der erste Xetra Tagesverlust in diesem Jahr ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder etwas erholen. Der DAX ging bei 25.348 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
DAX Aktuell: Der DAX markierte gestern den ersten Xetra-Tagesverlust 2026 und schloss bei 25.348 Punkten – nach moderaten Abgaben und einer leichten Erholung im späten Handel.
-
DAX Prognose (technisch): Entscheidend ist heute die Zone um SMA20 (25.340) und SMA50 (25.398) – oberhalb davon bleibt der Weg Richtung Allzeithoch und 25.675/90 offen, darunter droht ein Rücklauf Richtung 25.188 (SMA50 4h) bzw. 25.138 (SMA200).
-
Tagesausblick: Erwartete Range 25.479/25.593 bis 25.308/25.233 Punkte, mit 55% Bull- vs. 45% Bear-Wahrscheinlichkeit (seitwärts bis leicht aufwärts).
DAX Aktuell: Rückblick auf den Handel vom 14.01.2026
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.423 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst anzuziehen, kam jedoch nur begrenzt voran. Das Tageshoch wurde abverkauft, anschließend setzte der DAX schrittweise zurück. Die Abgaben blieben dabei insgesamt moderat.
Am Nachmittag stabilisierte sich der Markt zunächst, gab im weiteren Verlauf jedoch erneut nach. Damit wurde gestern der erste Xetra-Tagesverlust im Jahr 2026 ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder etwas erholen und ging bei 25.348 Punkten aus dem Handel.
Marktbreite (Xetra Schluss, 14.01.2026):
-
24 Aktien im Plus, 16 Aktien im Minus
-
Top-Gewinner: Bayer (+7,16%), Brenntag (+3,04%), RWE (+2,45%)
-
Schlusslichter: Fresenius Medical Care (-6,47%), Zalando (-2,96%), SAP (-2,94%)
DAX Aktuell: Tagesdaten im Überblick (14.01. vs. 13.01.)
|Kennzahl
|14.01.
|13.01.
|Tageshoch
|25.488
|25.537
|Tagestief
|25.246
|25.363
|Xetra Schluss
|25.315
|25.411
|Tagesschluss (22:00)
|25.348
|25.419
|Range (Punkte, 08:00–22:00)
|242
|174
Hinweis: Betrachtungszeitraum der Range 08:00–22:00 Uhr.
Chartcheck: DAX Prognose auf Basis der technischen Lage
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: kurzfristige DAX Prognose (neutral / bullisch)
Der DAX notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.340 Punkte). Mit Xetra-Start wurde ein Aufwärtsimpuls versucht, der jedoch nur knapp über die SMA50 (aktuell 25.398 Punkte) führte. Im weiteren Verlauf ging es klar unter beide Durchschnittslinien zurück. Größere Gegenbewegungen blieben aus, am Abend setzte sich der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 fest. Im Frühhandel konnte der Index wieder über diese Linie zurücklaufen.
Entscheidend für den heutigen Verlauf:
Ob die Bullen den DAX per Stundenschluss über die SMA50 schieben und dort stabilisieren können. Gelingt das, sollte sich der DAX zügig nach oben lösen. In diesem Fall bleibt ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch möglich. Oberhalb davon liegen die nächsten übergeordneten Anlaufziele bei:
-
25.675/90 Punkten
-
25.835/50 Punkten
Risiko-Szenario:
Wird die SMA20 per Stundenschluss erneut aufgegeben und verliert der DAX den Kontakt zu dieser Linie, könnte zunächst das gestrige Tagestief bestätigt werden. Bleibt eine Erholung aus, wäre eine Ausdehnung der Schwäche in Richtung der SMA200 (aktuell 25.138 Punkte) möglich. Spätestens dort sollte ein Richtungswechsel erfolgen, um die Perspektiven auf der Oberseite aufrechtzuerhalten.
Einschätzung 1h-Chart: neutral / bullisch
YouTube Trading Videos
4h-Chart: DAX Prognose (bullisch / neutral)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ende Dezember konnte sich der DAX über die SMA20 (aktuell 25.392 Punkte) schieben und in der Folge immer weiter an neue Hochs laufen. Rücksetzer zu Monatsbeginn wurden an dieser Durchschnittslinie mehrfach aufgefangen. Bereits am Vortag setzte Schwäche ein, die sich gestern fortsetzte – der Index fiel dabei unter die SMA20.
Bullisches Szenario:
Die Bullen sollten heute versuchen, den Kontakt zur SMA20 zu halten und den DAX möglichst zeitnah wieder über diese Linie zu etablieren. Gelingt das, bleibt die Perspektive bestehen, erneut in Richtung Allzeithoch zu laufen. Darüber wären die Anlaufziele aus der Stundenbetrachtung relevant.
Bärisches Szenario:
Setzt sich die Schwäche fort und kommen keine neuen Käufer in den Markt, könnte der DAX die SMA50 (aktuell 25.188 Punkte) anlaufen. Spätestens im Bereich dieser Linie sollte der Markt eine Stabilisierung bzw. Richtungsänderung abbilden.
Einschätzung 4h-Chart: bullisch / neutral
DAX Aktuell: Ausblick für Donnerstag, 15.01.2026
Der DAX ist heute Morgen bei 25.377 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert der Index:
-
46 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung von gestern Morgen
-
29 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss (22:00 Uhr)
Long-Setup (DAX Prognose auf der Oberseite)
Kann sich der DAX über 25.377 Punkten halten, sind folgende Anlaufziele möglich:
Erste Aufwärtsziele:
-
25.398/400
-
25.417/19
-
25.435/37
-
25.454/56
-
25.477/79
-
25.495/97
-
25.509/11
-
25.524/26
-
25.543/45
-
25.560/62
-
25.577/79
Darüber hinaus:
-
25.591/93
-
25.608/10
-
25.629/31
-
25.647/49
-
25.666/68
-
25.674/76
-
25.683/85
-
25.702/04
-
25.719/21
-
25.737/39
-
25.756/58
-
25.773/75
-
25.792/94
-
25.811/13
Short-Setup (DAX Prognose auf der Unterseite)
Kann sich der DAX nicht über 25.377 Punkten halten, ergeben sich folgende Abwärtsziele:
Erste Abwärtsziele:
-
25.361/59
-
25.345/43
-
25.329/27
-
25.310/08
-
25.292/90
-
25.274/72
-
25.254/52
-
25.235/33
-
25.216/14
-
25.196/94
-
25.173/71
-
25.152/50
Unterhalb davon:
-
25.131/29
-
25.108/06
-
25.090/88
-
25.075/73
-
25.058/56
-
25.041/39
-
25.020/18
-
24.998/96
-
24.981/79
-
24.963/61
-
24.948/46
-
24.930/28
-
24.913/11
DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX Aktuell)
DAX-Widerstände:
-
25.392/89
-
25.407/40/79
-
25.520/73
-
25.612/73
-
25.707
-
25.995
-
26.035
DAX-Unterstützungen:
-
25.340
-
25.210
-
25.188/78/57/45/19
-
25.037
-
24.937
-
24.876
-
24.763/17
-
24.690
Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom XStation5. Marken in fett sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen.
Erwartete Tagesrange & Szenarien (DAX Prognose)
Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bull-Szenario: 55%
-
Bear-Szenario: 45%
Erwartete Tagesrange:
25.479 / 25.593 bis 25.308 / 25.233 Punkte
Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.
Stimmung der internationalen Anleger: Fear & Greed Index (DAX Aktuell)
Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 56 und liegt damit im Bereich „Greed“. Zum Vergleich:
-
vor einer Woche: 43 („Fear“)
-
vor einem Monat: 42 („Fear“)
-
vor einem Jahr: 25 („Extreme Fear“)
Der mittlere Wert liegt bei 50 und gilt als neutral. Werte über 50 werden als bullish interpretiert, Werte über 70 als „Extreme Greed“. Werte unter 50 gelten als bearish, unter 30 als „Extreme Fear“. Extreme Ausschläge können auf eine mögliche kurzfristige Umkehr hindeuten.
