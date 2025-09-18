KEY TAKEAWAYS Die Bullen sollten heute unbedingt die Chance nutzen, den DAX per Stundenschluss verbindlich über die SMA50 zu schieben und darüber zu etablieren. Sollte diese gelingen, so wäre es weiterhin zwingend, dass es rasch und zügig weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 23.663 Punkten) geht. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX Prognose & DAX Aktuell – Einschätzung für Donnerstag, den 18.09.2025 DAX aktuell: Der deutsche Leitindex startete am Mittwochmorgen bei 23.409 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einer kurzen Erholung im Xetra-Handel gab der DAX seine Gewinne rasch wieder ab und fiel unter die Marke von 23.300 Punkten. Von hier aus gelang eine Gegenbewegung, allerdings ohne ein neues Tageshoch zu erreichen. Ein weiterer Rücksetzer am Nachmittag wurde erneut auf Höhe der 23.300-Punkte-Marke aufgefangen. Am Ende des Handelstages notierte der DAX bei 23.393 Punkten und verbuchte damit einen kleinen Tagesgewinn. Marktüberblick – Gewinner und Verlierer im DAX Top-Performer: Beiersdorf (+3,39 %), SAP (+2,31 %), Fresenius Medical Care (+2,02 %)

Schlusslichter: Commerzbank (-2,98 %), Siemens Energy (-2,04 %), Rheinmetall (-1,40 %) Per Xetra-Schluss standen am 17.09.2025 18 Aktien im Plus, während 22 Werte Verluste verzeichneten. Chartanalyse & DAX Prognose – 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX testete mehrfach die SMA20 (23.421 Punkte), konnte sich aber nicht dauerhaft darüber etablieren. Erst im Frühhandel kam es zu einer Bewegung bis an die SMA50 (23.469 Punkte). Bullisches Szenario: Ein Stundenschluss oberhalb der SMA50 könnte den Weg in Richtung der SMA200 (23.663 Punkte) öffnen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die 23.835/50 Punkte würde das Chartbild deutlich aufhellen.

Bärisches Szenario: Gelingt es nicht, die SMA50 zu überwinden, droht ein Rückfall an die SMA20. Ein Schlusskurs darunter könnte den DAX bis in den Bereich von 23.035 Punkten führen. Einschätzung kurzfristig (1h-Chart): neutral bis bärisch Chartanalyse & DAX Prognose – 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach dem Rückfall unter die SMA200 (23.980 Punkte) Ende August zeigt sich das mittelfristige Bild eingetrübt. Der DAX scheiterte mehrfach daran, sich über der SMA50 (23.653 Punkte) festzusetzen. Aufhellung: Erst oberhalb der SMA50 würde sich das Chartbild stabilisieren.

Risiko: Solange der DAX unter der SMA20 bleibt, überwiegt die Gefahr weiterer Abgaben. Einschätzung kurzfristig (4h-Chart): bärisch Trading-Setups für den 18.09.2025 Long-Setup Halten über 23.429 Punkten könnte Anstiege bis 23.651 Punkte und darüber hinaus freisetzen.

Weitere Ziele: 23.685 / 23.775 / 23.921 Punkte. Short-Setup Scheitert der DAX an 23.429 Punkten, wären Rücksetzer bis 23.265 und darunter bis 23.036 Punkte möglich. DAX Widerstände und Unterstützungen Widerstände: 23.441 / 23.518 / 23.641 / 23.727 / 23.821 / 23.925

Unterstützungen: 23.421 / 23.361 / 23.270 / 23.150 / 23.063 / 22.984 Erwartete Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten Erwartete Range: 23.581 – 23.719 Punkte auf der Oberseite, 23.392 – 23.319 Punkte auf der Unterseite.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 35 % Internationale Anlegerstimmung – Greed/Fear Index Der Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 57 Punkten (Bereich „Greed“). Vor einer Woche: 49 (Neutral)

Vor einem Monat: 63 (Greed)

