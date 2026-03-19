DAX Prognose für Donnerstag (19.03.2026) - DAX Aktuell unter Druck, wichtige Marken im Fokus

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.927 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index gab vorbörslich nach, konnte sich aber mit Aufnahme des Xetra Handels stabilisieren und aufwärtslaufen. Es im Zuge der Bewegung bis fast an die 24.000 Punkte-Marke. Trotz einiger Versuche schafften es die Bullen nicht, diese Marke zu erreichen. Der Index drehte gegen Mittag in Richtung Süden. Die Abgaben hatten einen ausgeprägten Charakter. Der DAX konnte sich zunächst im Bereich der 23.500 Punkte stabilisieren, gab im weiteren Handelsverlauf am Abend weiter Substanz ab. Der DAX ging bei 23.152 Punkten aus dem Tageshandel.

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⚡ Key Takeaways

DAX aktuell bleibt angeschlagen: Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild ist klar bärisch.

Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.100 Punkten: Oberhalb sind Erholungen bis in den Bereich 23.300–23.500 Punkte möglich, darunter droht weiterer Abgabedruck.

Sentiment extrem negativ – Chance auf Gegenbewegung: Der Fear & Greed Index im Bereich „Extreme Fear“ erhöht die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige technische Erholungen trotz schwachem Trend.

Der DAX startete bei 23.927 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst Stabilisierungstendenzen. Im regulären Handel konnte sich der Index zeitweise bis knapp unter die Marke von 24.000 Punkten erholen, scheiterte jedoch mehrfach an diesem Widerstand.

Im weiteren Verlauf drehte der Markt deutlich nach unten. Die Abgaben waren dynamisch und führten den DAX zunächst in den Bereich von 23.500 Punkten, bevor sich die Schwäche am Abend weiter ausweitete. Der Handel wurde schließlich bei 23.152 Punkten beendet.

Die Marktbreite war klar negativ:

11 Aktien im Plus

29 Aktien im Minus

Top-Werte:

Heidelberg Materials +2,38 %

Deutsche Post +1,85 %

Commerzbank +1,82 %

Schwächste Werte:

E.ON -2,57 %

Scout24 -2,31 %

Münchener Rück -2,31 %

DAX Prognose – Chartanalyse (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das kurzfristige Chartbild hat sich deutlich eingetrübt. Der DAX fiel im Handelsverlauf unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200).

Solange der DAX aktuell per Stundenschluss unter der SMA20 (23.327 Punkte) notiert, bleibt das kurzfristige Bild bärisch.

Mögliche Ziele auf der Unterseite:

38,2 % Retracement

Monatstief

Bereich 22.650 / 22.630 Punkte

Erholungsszenario:

Erholungen könnten zunächst an die SMA20 führen. Darüber besteht Potenzial bis:

SMA200: 23.560 Punkte

SMA50: 23.566 Punkte

Das maximale Erholungspotenzial wird aktuell im Bereich der SMA200 gesehen.

Prognose (1h): bärisch

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DAX Prognose – Chartanalyse (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich Schwäche. Der DAX scheiterte im Bereich der SMA50 und fiel anschließend wieder unter SMA20 und SMA50 zurück.

Damit bleibt das Chartbild auch hier negativ.

Wichtige Punkte:

Unter SMA20 und SMA50 → anhaltender Druck

Erholungen stoßen wahrscheinlich im Bereich dieser Linien auf Widerstand

Prognose (4h): bärisch

DAX aktuell – Ausblick für Donnerstag (19.03.2026)

Der DAX startete bei 23.097 Punkten in den vorbörslichen Handel und damit deutlich unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 23.097 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

23.115 / 23.133

23.152 / 23.190

23.220 / 23.297

Darüber:

23.327 / 23.350

23.380 / 23.403

23.424 / 23.463

23.505 bis 23.542 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 23.097 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:

23.070 / 23.055

23.038 / 23.010

22.991

Darunter:

23.975 / 23.943 (Hinweis: technisch tiefer gemeint)

23.925 / 23.884

23.865 bis 23.688 Punkte

Wichtige DAX Marken heute

Widerstände:

23.111 – 23.149

23.236 – 23.297

23.327 – 23.370

23.463

23.550 – 23.581

23.613 – 23.666

23.707 – 23.780

Unterstützungen:

23.064

22.956 – 22.921

22.862

22.789

22.596

22.267

DAX Prognose – Markteinschätzung

Trotz des schwachen Chartbildes ergibt sich kurzfristig ein leicht positives Szenario:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange:

Oberseite: 23.220 / 23.446 Punkte

Unterseite: 23.010 / 22.863 Punkte

Sentiment – Angst dominiert den Markt

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 18 („Extreme Fear“) und signalisiert weiterhin hohe Unsicherheit am Markt.

Historisch betrachtet können solche Extremwerte kurzfristige Gegenbewegungen begünstigen, da Märkte in extremen Angstphasen häufig zu technischen Erholungen neigen.

Fazit – DAX aktuell und Prognose

Der DAX zeigt aktuell ein klar angeschlagenes Chartbild. Kurzfristig dominieren die Bären, solange wichtige Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden.

Gleichzeitig eröffnet das negative Sentiment Chancen auf technische Gegenbewegungen. Entscheidend bleibt die Zone um die SMA20 sowie der Bereich um 23.100 Punkte als kurzfristige Richtungsmarke.

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