DAX Prognose & DAX aktuell: Analyse für den 20.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.276 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX zwar moderat erholen, kam aber nicht bis an die 23.400 Punkte. Bereits vor Erreichen dieser Marke stellten sich wieder Gewinnmitnahmen ein, die einen kontinuierlichen Charakter hatten. Erst zum späten Nachmittag hin gelangen eine Stabilisierung und eine nachfolgende Erholung, die den Index wieder in den Bereich brachten, wo er am Morgen in den vorbörslichen Handel gegangen ist. Auch gestern konnte kein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich konnte sich der Index zunächst moderat erholen, gab die zwischenzeitlichen Gewinne aber bis zum Handelsschluss wieder ab. Der DAX ging bei 23.211 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

DAX stabilisiert sich über 23.200 Punkten, bleibt aber unter wichtigem Retracement

Trotz einer schwankungsreichen Sitzung hält sich der DAX über der 23.200-Punkte-Marke, scheitert jedoch erneut am 23,6 %-Retracement – ein entscheidender Widerstand für weiteren Auftrieb.

Kurzfristig neutrale bis bärische Chartlage – Bullen müssen nachlegen

Im 1h-Chart zeigt sich ein neutrales Bild, im 4h-Chart bleibt die Struktur bärisch. Erst ein klarer Ausbruch über die SMA20 bringt bullisches Potenzial zurück.

Tagesausblick leicht aufwärts gerichtet – erwartete Range 23.591 bis 23.138 Punkte

Mit einer 60%-Chance für das Bull-Szenario rechnen wir mit einem seitwärts bis leicht steigenden Markt, sofern die Marke von 23.406 Punkten gehalten wird.

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.169 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bis zum späten Vormittag zeigte sich der DAX aktuell in einer engen Seitwärtsrange. Erst ab Mittag setzte verstärktes Kaufinteresse ein, das den Index bis an das 23,6 % Retracement trug. Dort kam die Aufwärtsbewegung jedoch zum Erliegen und der Markt drehte nach unten ab. Der Xetra-Schlusskurs lag über der Marke von 23.200 Punkten, bevor es nachbörslich zunächst weiter abwärts ging. Später setzten erneut Käufer ein. Der DAX schloss den Handelstag bei 23.259 Punkten.

Per Xetra-Schluss (19.11.2025) notierten 25 DAX-Aktien im Plus, 15 Werte gaben nach.

Die stärksten Gewinner waren:

Daimler Truck Holding : +4,04 %

Heidelberg Materials : +3,16 %

BASF: +3,02 %

Die größte Schwäche zeigten:

Rheinmetall : –6,51 %

RWE : –1,78 %

Fresenius: –1,71 %

Kennzahlen vom 19.11.2025

19.11. 18.11. Range 19.11. erwartet Ist Tageshoch 23.392 23.373 Tageshoch 23.369 23.392 Tagestief 23.117 23.098 Tagestief 22.971 23.117 Xetra Schluss 23.204 23.173 Tagesschluss 23.259 23.211 Range (Punkte)* 275 275

*Zeitraum 08:00–22:00 Uhr

Chartcheck – DAX aktuell im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX lag am Morgen unterhalb der SMA20 (23.325 Punkte). Im weiteren Verlauf konnte er über diese gleitende Durchschnittslinie steigen und zugleich die SMA50 (23.265 Punkte) überwinden. Die Erholung lief jedoch exakt am 23,6 % Retracement aus. Die anschließenden Gewinnmitnahmen führten den Index zurück an die SMA20, wo er Halt fand und zum Handelsschluss erneut über die SMA50 steigen konnte.

Im Frühhandel wurde das Retracement erneut angelaufen.

Für die DAX Prognose gilt:

Bullisch , wenn der DAX sich über dem 23,6 % Retracement festsetzt und per Stundenschluss deutliche Stärke zeigt → Potenzial bis zur SMA200 bei 23.827 Punkten .

Neutral bis leicht negativ, wenn die SMA20 nicht hält → Unterstützung durch die SMA50, die nicht signifikant unterschritten werden sollte.

Einschätzung (1h): neutral

DAX Prognose im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index lag zu Wochenbeginn mehrfach über der SMA200 (24.115 Punkte), konnte sich aber nicht nachhaltig behaupten. Die anschließenden Gewinnmitnahmen hatten deutlichen Charakter und führten den DAX unter die SMA20 und zurück bis zur SMA50 (23.830 Punkte). Erst hier stabilisierte sich der Markt kurzfristig.

Aktuell pendelt der DAX im Bereich des 23,6 % Retracements sowie der SMA20.

Für die kurzfristige DAX Prognose gilt:

Bullischer Case: Rückkehr über die SMA20 mit dynamischer Anschlussbewegung → Zielbereich SMA50.

Bärischer Case: Schwacher Rebound → Rücksetzer in Richtung gestriges Tagestief.

Einschätzung (4h): bärisch

DAX aktuell – Ausblick für den Handel am 20.11.2025

Der DAX ist heute Morgen bei 23.406 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet – ein Plus von 237 Punkten zur vorherigen Vorbörse und 147 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

DAX Prognose: Long-Setup

Hält der DAX die Marke von 23.406 Punkten, könnten folgende Zielbereiche erreicht werden:

23.421/23 – 23.442/44 – 23.459/61 – 23.477/79 – 23.493/95 – 23.511/13 – 23.528/30 – 23.551/53 – 23.571/73 – 23.589/91

Über 23.589/91 wären erreichbar:

23.609/11 – 23.618/20 – 23.637/39 – 23.656/58 – 23.674/76 – 23.690/92 – 23.705/07 – 23.726/28 – 23.741/43 – 23.758/60

DAX Prognose: Short-Setup

Kann sich der DAX nicht über 23.406 Punkten halten, liegen die nächsten bärischen Anlaufmarken bei:

23.378/76 – 23.359/57 – 23.347/45 – 23.329/27 – 23.315/13 – 23.299/97 – 23.280/78 – 23.264/62 – 23.247/45 – 23.229/27 – 23.215/13 – 23.197/95 – 23.178/76

Unterhalb davon folgen:

23.161/59 – 23.140/38 – 23.119/17 – 23.104/02 – 23.085/83 – 23.069/67 – 23.050/48 – 23.034/32 – 23.019/17 – 23.005/03 – 22.989/87

Wichtige DAX-Widerstände

23.455/94

23.518/50/80

23.697

23.781

23.827/30/88

23.911/40/96

24.033

Wichtige DAX-Unterstützungen

23.389/66/33/25

23.265/16

23.190/36/17

23.084/63/23

22.968/70

22.761

