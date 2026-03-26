DAX Prognose heute (26.03.2026): DAX Aktuell mit Seitwärts- bis Abwärtsrisiko

- DAX aktuell unter Druck
- Abwärtsrisiko überwiegt
- Erholung nur bei Dynamik
- DAX aktuell unter Druck
- Abwärtsrisiko überwiegt
- Erholung nur bei Dynamik
Der DAX ist gestern Morgen bei 22.847 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es ging zurück in den Bereich der 22.900 Punkte und von hier aus in einer engen Box seitwärts. Zwar setzen am Nachmittag Gewinnmitnahmen ein, diese hatten aber einen überschaubaren Charakter. Der Rücksetzer am Nachmittag wurde direkt zurückgekauft, nachfolgend setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Im Handel gestern hat sich ein Xetra Tagesgewinn eingestellt. Nachbörslich bröckelten die Notierungen moderat ab. Der DAX ging bei 22.910 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
⚡ Key Takeaways
- DAX aktuell unter Druck:
Der Index notiert unter wichtigen Widerständen (SMA50 / 38,2 % Retracement) – das kurzfristige Chartbild bleibt angeschlagen.
- Abwärtsrisiko überwiegt:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet, insbesondere bei Bruch der 22.764 Punkte.
- Erholung nur bei Dynamik:
Erst ein nachhaltiger Anstieg über 22.990 bis 23.058 Punkte würde die DAX Prognose deutlich aufhellen.
DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag
Der DAX startete gestern bei 22.847 Punkten in den vorbörslichen Handel. Im frühen Xetra-Handel zeigte sich zunächst Aufwärtsdynamik, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Stattdessen etablierte sich im weiteren Verlauf eine enge Seitwärtsbewegung um die Marke von 22.900 Punkten.
Am Nachmittag kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen, die jedoch schnell wieder aufgefangen wurden. Insgesamt blieb das Marktbild stabil, sodass der DAX einen leichten Tagesgewinn verbuchen konnte. Nachbörslich gaben die Kurse leicht nach, der Index ging bei 22.910 Punkten aus dem Handel.
Die Marktbreite war klar positiv:
- 34 Aktien im Plus
- 6 Aktien im Minus
Stärkste Werte:
- Siemens Energy (+3,57 %)
- RWE (+2,99 %)
- MTU (+2,59 %)
Schwächste Werte:
- Deutsche Börse (-0,97 %)
- SAP (-0,80 %)
- Volkswagen VZ (-0,61 %)
DAX Chartanalyse – kurzfristige Einschätzung
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1h-Chart: Entscheidende Unterstützungen im Fokus
Der DAX konnte sich nicht nachhaltig vom 38,2 %-Retracement lösen und fiel im weiteren Verlauf unter die kurzfristige Unterstützung der SMA20 (aktuell 22.884 Punkte).
Aktuell testet der Index die SMA50 (22.784 Punkte), die bislang als Unterstützung dient.
Wichtige Punkte:
- Stabilisierung über SMA50 entscheidend
- Rücklauf zur SMA20 möglich bei Erholung
- Erst über SMA200 (23.058 Punkte) klares Aufhellen des Chartbilds
Ein Bruch der SMA50 könnte hingegen weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich 22.360–22.340 Punkte freisetzen.
Prognose 1h-Chart: neutral
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4h-Chart: Schwäche dominiert weiterhin
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Bild bleibt der DAX aktuell unter Druck. Der Bereich um das 38,2 %-Retracement sowie die SMA50 (22.990 Punkte) wirkt als zentraler Widerstand.
Solange der DAX darunter notiert:
- bleibt die Abwärtsbewegung intakt
- Erholungen sind technisch begrenzt
Nur ein dynamischer Ausbruch über diese Zone würde das Bild verbessern.
Prognose 4h-Chart: neutral
DAX Prognose für heute (26.03.2026)
Der DAX notiert vorbörslich bei 22.764 Punkten und damit deutlich schwächer als am Vortag.
Long-Szenario
Kann sich der DAX aktuell über 22.764 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:
- 22.782–22.801 Punkte
- 22.841–22.887 Punkte
- 22.938–22.989 Punkte
Darüber:
- 23.011–23.065 Punkte
- 23.115–23.170 Punkte
- 23.205–23.259 Punkte
Short-Szenario
Fällt der DAX aktuell unter 22.764 Punkte, rücken folgende Ziele in den Fokus:
- 22.719–22.677 Punkte
- 22.653–22.618 Punkte
- 22.578–22.492 Punkte
Darunter:
- 22.473–22.415 Punkte
- 22.396–22.345 Punkte
- 22.324–22.225 Punkte
Wichtige Marken im Überblick
DAX Widerstände:
- 22.783
- 22.884
- 22.945–22.990
- 23.035–23.059
- 23.117–23.258
DAX Unterstützungen:
- 22.719
- 22.696–22.624
- 22.555
- 22.442
- 22.332
- 22.248
- 22.149
Marktstimmung: Extreme Angst als möglicher Wendepunkt
Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 19 und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“.
Einordnung:
- Vor einer Woche: 15 (Extreme Fear)
- Vor einem Monat: 45 (Neutral)
- Vor einem Jahr: 29 (Fear)
Extrem niedrige Werte deuten häufig auf überverkaufte Märkte hin und können kurzfristige Gegenbewegungen begünstigen.
Fazit: DAX aktuell mit erhöhtem Abwärtsrisiko
Die aktuelle DAX Prognose bleibt verhalten. Das technische Bild zeigt weiterhin Schwäche, insbesondere solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.
Erwartete Tagesrange:
22.616 bis 23.063 Punkte
Wahrscheinlichkeiten:
- Bullisches Szenario: 40 %
- Bärisches Szenario: 60 %
Der DAX bleibt damit kurzfristig anfällig für weitere Rücksetzer, auch wenn technische Gegenbewegungen jederzeit möglich sind.
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