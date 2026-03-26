DAX Prognose heute (26.03.2026): DAX Aktuell mit Seitwärts- bis Abwärtsrisiko

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.847 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es ging zurück in den Bereich der 22.900 Punkte und von hier aus in einer engen Box seitwärts. Zwar setzen am Nachmittag Gewinnmitnahmen ein, diese hatten aber einen überschaubaren Charakter. Der Rücksetzer am Nachmittag wurde direkt zurückgekauft, nachfolgend setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Im Handel gestern hat sich ein Xetra Tagesgewinn eingestellt. Nachbörslich bröckelten die Notierungen moderat ab. Der DAX ging bei 22.910 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck:

Der Index notiert unter wichtigen Widerständen (SMA50 / 38,2 % Retracement) – das kurzfristige Chartbild bleibt angeschlagen.

Der Index notiert unter wichtigen Widerständen (SMA50 / 38,2 % Retracement) – das kurzfristige Chartbild bleibt angeschlagen. Abwärtsrisiko überwiegt:

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet, insbesondere bei Bruch der 22.764 Punkte.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Handel erwartet, insbesondere bei Bruch der 22.764 Punkte. Erholung nur bei Dynamik:

Erst ein nachhaltiger Anstieg über 22.990 bis 23.058 Punkte würde die DAX Prognose deutlich aufhellen.

DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag

Der DAX startete gestern bei 22.847 Punkten in den vorbörslichen Handel. Im frühen Xetra-Handel zeigte sich zunächst Aufwärtsdynamik, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Stattdessen etablierte sich im weiteren Verlauf eine enge Seitwärtsbewegung um die Marke von 22.900 Punkten.

Am Nachmittag kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen, die jedoch schnell wieder aufgefangen wurden. Insgesamt blieb das Marktbild stabil, sodass der DAX einen leichten Tagesgewinn verbuchen konnte. Nachbörslich gaben die Kurse leicht nach, der Index ging bei 22.910 Punkten aus dem Handel.

Die Marktbreite war klar positiv:

34 Aktien im Plus

6 Aktien im Minus

Stärkste Werte:

Siemens Energy (+3,57 %)

RWE (+2,99 %)

MTU (+2,59 %)

Schwächste Werte:

Deutsche Börse (-0,97 %)

SAP (-0,80 %)

Volkswagen VZ (-0,61 %)

DAX Chartanalyse – kurzfristige Einschätzung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: Entscheidende Unterstützungen im Fokus

Der DAX konnte sich nicht nachhaltig vom 38,2 %-Retracement lösen und fiel im weiteren Verlauf unter die kurzfristige Unterstützung der SMA20 (aktuell 22.884 Punkte).

Aktuell testet der Index die SMA50 (22.784 Punkte), die bislang als Unterstützung dient.

Wichtige Punkte:

Stabilisierung über SMA50 entscheidend

Rücklauf zur SMA20 möglich bei Erholung

Erst über SMA200 (23.058 Punkte) klares Aufhellen des Chartbilds

Ein Bruch der SMA50 könnte hingegen weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich 22.360–22.340 Punkte freisetzen.

Prognose 1h-Chart: neutral

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4h-Chart: Schwäche dominiert weiterhin

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild bleibt der DAX aktuell unter Druck. Der Bereich um das 38,2 %-Retracement sowie die SMA50 (22.990 Punkte) wirkt als zentraler Widerstand.

Solange der DAX darunter notiert:

bleibt die Abwärtsbewegung intakt

Erholungen sind technisch begrenzt

Nur ein dynamischer Ausbruch über diese Zone würde das Bild verbessern.

Prognose 4h-Chart: neutral

DAX Prognose für heute (26.03.2026)

Der DAX notiert vorbörslich bei 22.764 Punkten und damit deutlich schwächer als am Vortag.

Long-Szenario

Kann sich der DAX aktuell über 22.764 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

22.782–22.801 Punkte

22.841–22.887 Punkte

22.938–22.989 Punkte

Darüber:

23.011–23.065 Punkte

23.115–23.170 Punkte

23.205–23.259 Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX aktuell unter 22.764 Punkte, rücken folgende Ziele in den Fokus:

22.719–22.677 Punkte

22.653–22.618 Punkte

22.578–22.492 Punkte

Darunter:

22.473–22.415 Punkte

22.396–22.345 Punkte

22.324–22.225 Punkte

Wichtige Marken im Überblick

DAX Widerstände:

22.783

22.884

22.945–22.990

23.035–23.059

23.117–23.258

DAX Unterstützungen:

22.719

22.696–22.624

22.555

22.442

22.332

22.248

22.149

Marktstimmung: Extreme Angst als möglicher Wendepunkt

Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 19 und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“.

Einordnung:

Vor einer Woche: 15 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 45 (Neutral)

Vor einem Jahr: 29 (Fear)

Extrem niedrige Werte deuten häufig auf überverkaufte Märkte hin und können kurzfristige Gegenbewegungen begünstigen.

Fazit: DAX aktuell mit erhöhtem Abwärtsrisiko

Die aktuelle DAX Prognose bleibt verhalten. Das technische Bild zeigt weiterhin Schwäche, insbesondere solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden.

Erwartete Tagesrange:

22.616 bis 23.063 Punkte

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Der DAX bleibt damit kurzfristig anfällig für weitere Rücksetzer, auch wenn technische Gegenbewegungen jederzeit möglich sind.

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