DAX Prognose für 30.04.2026 - DAX aktuell schwach, wichtige Marken im Fokus

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.076 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Bis zum Mittag gaben die Notierungen nach. Es ging im Zuge dessen unter die 24.000 Punkte-Marke. Zwar konnte der DAX am Nachmittag noch einmal über diese Marke laufen, sich aber nicht darüber etablieren. Es stellte sich nachfolgend weitere Schwäche ein, der Index formatierte gestern einen Xetra Tagesverlust. Nachbörslich ging es weiter abwärts. Der Index ging im Rahmen seines Tagestiefs, bei 23.813 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

⚡ Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index bleibt kurzfristig schwach, da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden konnten.

Der Index bleibt kurzfristig schwach, da wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden konnten. DAX Prognose mit Abwärtsrisiko: Solange der DAX unter 23.664 Punkten bleibt, dominieren die bärischen Szenarien mit Zielen bis in den Bereich um 23.500 Punkte.

Solange der DAX unter 23.664 Punkten bleibt, dominieren die bärischen Szenarien mit Zielen bis in den Bereich um 23.500 Punkte. Entscheidende Marken im Fokus: Erst ein Anstieg über 24.000 Punkte würde das Chartbild spürbar aufhellen, während darunter weitere Rücksetzer wahrscheinlich bleiben.

Der DAX startete gestern bei 24.076 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zum Handelsbeginn sein Tageshoch. Im weiteren Verlauf setzte jedoch deutlicher Verkaufsdruck ein. Bis zum Mittag fiel der Index unter die Marke von 24.000 Punkten zurück.

Am Nachmittag gelang zwar eine kurzfristige Rückkehr über diese Schwelle, jedoch fehlte die nachhaltige Stabilisierung. Der DAX gab anschließend weiter nach und beendete den Xetra-Handel mit Verlusten. Nachbörslich setzte sich die Schwäche fort, sodass der Index nahe Tagestief bei 23.813 Punkten aus dem Handel ging.

Von den 40 DAX-Werten schlossen lediglich 11 im Plus, während 29 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den stärksten Werten zählten:

adidas +8,90 %

Airbus +6,15 %

Infineon +5,21 %

Zu den schwächsten Titeln gehörten:

Hannover Rück -3,72 %

Siemens Healthineers -3,55 %

Münchener Rück -3,19 %

DAX Prognose: Chartanalyse im kurzfristigen Zeitfenster

1h-Chart - DAX aktuell bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich der DAX aktuell schwach. Der Index konnte sich nicht über der SMA20 (23.842 Punkte) halten und scheiterte zudem an der SMA50 (23.955 Punkte).

Solange der DAX unter der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Bild klar negativ. Weitere Abgaben sind wahrscheinlich.

Mögliche Kursziele auf der Unterseite:

23.685/670 Punkte

23.510/495 Punkte

Erholungen könnten zunächst an die SMA20 führen. Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und SMA50 würde das Chartbild aufhellen.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): bärisch

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4h-Chart - DAX aktuell angeschlagen

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hat sich das Bild zuletzt eingetrübt. Der DAX ist unter die SMA20 (23.990 Punkte) und das 23,6 % Retracement gefallen. Zudem zeigt sich erneut die Schwäche an der SMA50 (24.144 Punkte), die mehrfach nicht überwunden werden konnte.

Die nächste wichtige Unterstützung liegt im Bereich der SMA200 bei 23.522 Punkten.

Wichtige Erkenntnis:

Solange der DAX nicht über die SMA20 zurückkehrt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral mit Abwärtsrisiko

DAX Prognose für heute: Handels-Szenarien

Der DAX startet heute bei 23.664 Punkten und damit deutlich schwächer als am Vortag.

Long-Szenario

Kann sich der DAX über 23.664 Punkten stabilisieren, sind folgende Ziele möglich:

23.685 bis 23.815 Punkte

23.835 bis 23.913 Punkte

darüber: Ausdehnung bis in den Bereich 24.000+ Punkte

Short-Szenario

Fällt der DAX unter 23.664 Punkte, rücken folgende Marken in den Fokus:

23.644 bis 23.589 Punkte

darunter: 23.566 bis 23.510 Punkte

weitere Ziele: 23.490 bis 23.344 Punkte

DAX aktuell: Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände:

23.725/759

23.816/842

23.931 bis 23.990

24.079

24.144/197

24.244

24.303/380

Unterstützungen:

23.611

23.555

23.485/440

23.362

23.280

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Range zwischen:

23.895 / 24.015 bis 23.622 / 23.463 Punkten

Markteinschätzung:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Der Markt dürfte sich damit aktuell eher seitwärts bis abwärts entwickeln.

Stimmung der Anleger - Blick auf den Fear & Greed Index

Die Stimmung der internationalen Anleger bleibt weiterhin optimistisch. Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 64 Punkten und signalisiert "Gier".

Vor einer Woche: 68 (Gier)

Vor einem Monat: 14 (extreme Angst)

Vor einem Jahr: 32 (Angst)

Ein hohes Niveau kann kurzfristig auf eine mögliche Gegenbewegung hindeuten, da extreme Marktstimmungen häufig Wendepunkte markieren.

Fazit: DAX aktuell schwach - DAX Prognose bleibt vorsichtig

Der DAX zeigt aktuell klare Schwächetendenzen. Sowohl im kurzfristigen als auch im übergeordneten Chartbild dominieren derzeit die Risiken auf der Unterseite.

Solange wichtige Widerstände nicht zurückerobert werden, bleibt die DAX Prognose für den heutigen Handelstag zurückhaltend mit Fokus auf mögliche weitere Abgaben.

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