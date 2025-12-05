DAX Prognose für Freitag, 05.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell stabil über 23.900 – bullische Struktur intakt

Technische Lage: SMA20 & SMA50 als zentrale Unterstützungen

DAX Prognose heute: Seitwärts bis aufwärts – 60 % bullische Wahrscheinlichkeit

Der DAX aktuell zeigt sich nach einem bullishen Handelstag stabil und startet erneut mit Aufwärtsmomentum in die Vorbörse. Die Marktteilnehmer blicken gespannt auf wichtige gleitende Durchschnitte sowie die bevorstehenden Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA.

Unsere DAX Prognose heute stützt sich sowohl auf technische als auch fundamentale Faktoren – und liefert konkrete Marken für Long- und Short-Trader. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 Key Takeaways 📈 1. DAX aktuell stabil über 23.900 – bullische Struktur intakt Der DAX ging gestern bei 23.900 Punkten aus dem Handel und zeigt damit klare Stärke.

Wichtig: 28 von 40 Aktien im Plus

Automobilwerte (Daimler Truck, Porsche SE, Mercedes-Benz) führten die Gewinnerliste an

Der Index konnte sich trotz Nachbörsenrücksetzer wieder erholen Das technische Gesamtbild bleibt konstruktiv. 📊 2. Technische Lage: SMA20 & SMA50 als zentrale Unterstützungen Der Stundenchart (1h) zeigt eine stabile bullische Struktur: SMA20 bleibt tragender Support

Solange die SMA20 hält → Aufwärtspotenzial Richtung 24.025/35 und später 24.190/210 Der 4h-Chart bestätigt ein neutrales bis bullisches Bild: DAX läuft an SMA200 (23.868 Punkte)

Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde das Chartbild deutlich aufhellen

Schlüsselmarke: 24.280 Punkte → darüber Aufwärtsschub in Richtung 24.400/440 Eine Rückkehr unter SMA200 könnte Pullbacks Richtung SMA20 oder sogar SMA50 auslösen. 🔮 3. DAX Prognose heute: Seitwärts bis aufwärts – 60 % bullische Wahrscheinlichkeit Die Vorbörse startet bei 23.943 Punkten, was 43 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss liegt.

Daraus ergibt sich laut Analyse: Bull-Szenario Wahrscheinlichkeit: 60 %

Bear-Szenario Wahrscheinlichkeit: 40 %

Erwartete Tagesrange: 24.023 / 24.153 bis 23.863 / 23.795 Punkte Wichtige Marken für heute: Long-Trigger: 23.943 Punkte halten → Ziele:

23.952/54 → 23.971/73 → 23.985/87 → 24.005/07 → 24.082/84 → 24.103/05 → 24.151/53 → 24.205/07 → 24.283/85 Short-Trigger: Unter 23.943 Punkte → Ziele:

23.915/13 → 23.880/78 → 23.865/63 → 23.832/30 → 23.797/95 → 23.763/61 → 23.724/22 → 23.670/68 Damit ist die DAX Prognose heute leicht bullish – mit klaren Marken für beide Seiten. DAX Chartanalyse – 1-Stunde: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX aktuell mit leichtem Aufwärtsbias – Bullen haben die besseren Karten Die Analyse zeigt deutlich:

Der DAX aktuell befindet sich in einer konstruktiven Phase, in der kurzfristig höhere Kurse möglich sind. Die technischen Indikatoren sprechen dafür, dass die Bullen heute im Vorteil sind – solange die Marke von 23.943 Punkten nicht unterschritten wird. ✔ Bullische Faktoren Stabil über SMA20 (1h)

SMA50 bietet Zusatzsupport

Widerstand an SMA200 könnte heute erneut getestet werden

Positive Marktbreite (Mehrzahl der DAX-Werte im Plus) ✖ Risikofaktoren Unter SMA200 drohen erneute Rücksetzer

Starke US-Daten (PCE, Konsum, Einkommen) können Volatilität auslösen

Anlegerstimmung (Fear & Greed Index bei 39 → „Fear“) noch fragil Fazit:

Die DAX Prognose heute bleibt moderat bullish – mit klar definierten Marken für Long- und Short-Trader. Wer aktiv handelt, sollte besonders die SMA200 und die Marke 24.280 im Blick behalten. DAX Chartanalyse – 4-Stunden: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.