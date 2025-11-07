DAX Prognose & DAX Aktuell – Analyse & Ausblick für Freitag, 07.11.2025

- Kurzfristig bärische Tendenz
- Seitwärts / leicht aufwärts erwartet
- Anlegerstimmung im „Extreme Fear“-Bereich
- Kurzfristig bärische Tendenz
- Seitwärts / leicht aufwärts erwartet
- Anlegerstimmung im „Extreme Fear“-Bereich
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.072 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert. Der DAX gab in der ersten Xetra Stunde zunächst nach, konnte sich dann stabilisieren und moderat erholen. Die Notierungen bröckelten bereits am frühen Nachmittag ab, im weiteren Handelsverlauf verstärkte sich der Abgabedruck weiter. Der Index konnte sich erst im Bereich der 23.700 Punkte-Marke stabilisieren, aber auch nachbörslich nicht wesentlich erholen. Der DAX ging bei 24.746 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
📉 Kurzfristig bärische Tendenz:
Der DAX bleibt unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20 & SMA50) und zeigt damit weiterhin Schwäche – erst über 23.900 Punkten verbessert sich das Chartbild spürbar.
-
📊 Seitwärts / leicht aufwärts erwartet:
Für den heutigen Handelstag wird eine Range zwischen 23.577 und 23.942 Punkten erwartet. Leichte Erholungen sind möglich, solange die Marke von 23.785 Punkten hält.
-
😟 Anlegerstimmung im „Extreme Fear“-Bereich:
Der Fear & Greed Index notiert bei 24 Punkten, was auf eine überverkaufte Marktlage hinweist – kurzfristig könnten Gegenbewegungen einsetzen.
Der DAX startete am Donnerstag bei 24.072 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte sein Tageshoch direkt zum Handelsbeginn. Anschließend gab der Index nach, stabilisierte sich kurzzeitig, bevor der Abgabedruck am Nachmittag wieder zunahm. Erst im Bereich von 23.700 Punkten konnte sich der DAX fangen, blieb aber auch nachbörslich schwach und schloss bei 23.746 Punkten.
Damit setzt sich die aktuelle DAX Schwäche fort – ein wichtiger Faktor für die heutige DAX Prognose.
DAX Aktuell: Marktüberblick
Am Xetra-Schluss (06.11.2025) notierten 30 Aktien im Plus, während 10 Werte Verluste verzeichneten.
Die stärksten Gewinner waren:
-
Deutsche Post / DHL (+8,63 %)
-
Zalando (+6,58 %)
-
RWE (+1,24 %)
Die größten Verlierer:
-
Heidelberg Materials (-4,95 %)
-
SAP (-4,39 %)
-
Deutsche Börse (-4,14 %)
Range: 421 Punkte (08:00–22:00 Uhr)
Chartanalyse & Technische DAX Prognose
1-Stunden-Chart (Kurzfristige Prognose: bärisch)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern im Bereich der SMA20 (23.793 Punkte), fiel jedoch früh darunter. Am Nachmittag wurde auch die SMA50 (23.912 Punkte) nach unten durchbrochen – ein klares Signal für Schwäche.
Solange der Index unterhalb der SMA20 bleibt, ist das kurzfristige Chartbild bärisch.
Mögliche Kursziele:
-
Unterseite: 23.595–23.475 Punkte
-
Erholungspotenzial: bis SMA20 / SMA50 / SMA200 (24.071 Punkte)
4-Stunden-Chart (Mittelfristige Prognose: bärisch)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In den letzten Handelstagen konnte sich der DAX mehrfach an der SMA200 (24.139 Punkte) stabilisieren, fiel aber erneut darunter. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 (23.895) wäre für ein bullisches Signal nötig.
Fazit: Erst über der SMA20 verbessert sich das Chartbild – bis dahin überwiegt die Abwärtsgefahr in Richtung des 23,6%-Retracements.
DAX Ausblick für Freitag, 07.11.2025
Der DAX eröffnete heute bei 23.785 Punkten und notiert damit rund 287 Punkte unter dem gestrigen Vortagsniveau.
Die heutige DAX Prognose geht von einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung aus.
Long-Szenario:
-
Wichtige Marken: 23.785, 23.921, 24.050, 24.071 Punkte
-
Überwindet der DAX die SMA20, sind Anstiege bis 24.195 Punkte denkbar.
Short-Szenario:
-
Unterhalb von 23.785 Punkten droht ein Rückfall in Richtung 23.561 und tiefer bis 23.366 Punkte.
Wahrscheinlichkeiten (auf Tagesbasis):
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange: 23.868 / 23.942 bis 23.696 / 23.577 Punkte.
Marktstimmung & Anlegerverhalten
Der Fear & Greed Index notiert derzeit bei 24 Punkten – das signalisiert „Extreme Fear“.
Zum Vergleich:
-
Vor einer Woche: 36 (Fear)
-
Vor einem Monat: 56 (Neutral)
-
Vor einem Jahr: 44 (Fear)
Extreme Angstphasen am Markt deuten oft auf eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hin. Eine Erholung des DAX wäre daher technisch und stimmungsbasiert nicht überraschend.
🔍 Fazit – DAX Prognose Freitag, 07.11.2025
Der DAX bleibt kurzfristig bärisch, zeigt aber leichte Erholungstendenzen. Ein Anstieg über die SMA20 könnte den Index in Richtung 24.100 Punkte führen.
Solange der DAX jedoch unter 23.800 Punkten notiert, bleibt Vorsicht angebracht.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
BÖRSE HEUTE : Wall Street startet stark in die Woche (10.11.2025)
Börse heute: USDCHF fällt nach Handelsdeal-News
US Börsenstart: Wall Street startet mit kräftiger Erholung nach Ende des Shutdowns (10.11.2025)
TRADINGIDEE des Tages 🔴 S&P 500 (10.11.25)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.