DAX Prognose & DAX Aktuell – Analyse & Ausblick für Freitag, 07.11.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.072 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde mit Aufnahme des vorbörslichen Handels formatiert. Der DAX gab in der ersten Xetra Stunde zunächst nach, konnte sich dann stabilisieren und moderat erholen. Die Notierungen bröckelten bereits am frühen Nachmittag ab, im weiteren Handelsverlauf verstärkte sich der Abgabedruck weiter. Der Index konnte sich erst im Bereich der 23.700 Punkte-Marke stabilisieren, aber auch nachbörslich nicht wesentlich erholen. Der DAX ging bei 24.746 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

📉 Kurzfristig bärische Tendenz:

Der DAX bleibt unterhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA20 & SMA50) und zeigt damit weiterhin Schwäche – erst über 23.900 Punkten verbessert sich das Chartbild spürbar.

📊 Seitwärts / leicht aufwärts erwartet:

Für den heutigen Handelstag wird eine Range zwischen 23.577 und 23.942 Punkten erwartet. Leichte Erholungen sind möglich, solange die Marke von 23.785 Punkten hält.

😟 Anlegerstimmung im „Extreme Fear“-Bereich:

Der Fear & Greed Index notiert bei 24 Punkten, was auf eine überverkaufte Marktlage hinweist – kurzfristig könnten Gegenbewegungen einsetzen.

Der DAX startete am Donnerstag bei 24.072 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte sein Tageshoch direkt zum Handelsbeginn. Anschließend gab der Index nach, stabilisierte sich kurzzeitig, bevor der Abgabedruck am Nachmittag wieder zunahm. Erst im Bereich von 23.700 Punkten konnte sich der DAX fangen, blieb aber auch nachbörslich schwach und schloss bei 23.746 Punkten.

Damit setzt sich die aktuelle DAX Schwäche fort – ein wichtiger Faktor für die heutige DAX Prognose.

DAX Aktuell: Marktüberblick

Am Xetra-Schluss (06.11.2025) notierten 30 Aktien im Plus, während 10 Werte Verluste verzeichneten.

Die stärksten Gewinner waren:

Deutsche Post / DHL (+8,63 %)

Zalando (+6,58 %)

RWE (+1,24 %)

Die größten Verlierer:

Heidelberg Materials (-4,95 %)

SAP (-4,39 %)

Deutsche Börse (-4,14 %)

Range: 421 Punkte (08:00–22:00 Uhr)

Chartanalyse & Technische DAX Prognose

1-Stunden-Chart (Kurzfristige Prognose: bärisch)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern im Bereich der SMA20 (23.793 Punkte), fiel jedoch früh darunter. Am Nachmittag wurde auch die SMA50 (23.912 Punkte) nach unten durchbrochen – ein klares Signal für Schwäche.

Solange der Index unterhalb der SMA20 bleibt, ist das kurzfristige Chartbild bärisch.

Mögliche Kursziele:

Unterseite: 23.595–23.475 Punkte

Erholungspotenzial: bis SMA20 / SMA50 / SMA200 (24.071 Punkte)

4-Stunden-Chart (Mittelfristige Prognose: bärisch)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In den letzten Handelstagen konnte sich der DAX mehrfach an der SMA200 (24.139 Punkte) stabilisieren, fiel aber erneut darunter. Ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 (23.895) wäre für ein bullisches Signal nötig.

Fazit: Erst über der SMA20 verbessert sich das Chartbild – bis dahin überwiegt die Abwärtsgefahr in Richtung des 23,6%-Retracements.

DAX Ausblick für Freitag, 07.11.2025

Der DAX eröffnete heute bei 23.785 Punkten und notiert damit rund 287 Punkte unter dem gestrigen Vortagsniveau.

Die heutige DAX Prognose geht von einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung aus.

Long-Szenario:

Wichtige Marken: 23.785 , 23.921 , 24.050 , 24.071 Punkte

Überwindet der DAX die SMA20, sind Anstiege bis 24.195 Punkte denkbar.

Short-Szenario:

Unterhalb von 23.785 Punkten droht ein Rückfall in Richtung 23.561 und tiefer bis 23.366 Punkte.

Wahrscheinlichkeiten (auf Tagesbasis):

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange: 23.868 / 23.942 bis 23.696 / 23.577 Punkte.

Marktstimmung & Anlegerverhalten

Der Fear & Greed Index notiert derzeit bei 24 Punkten – das signalisiert „Extreme Fear“.

Zum Vergleich:

Vor einer Woche: 36 (Fear)

Vor einem Monat: 56 (Neutral)

Vor einem Jahr: 44 (Fear)

Extreme Angstphasen am Markt deuten oft auf eine mögliche kurzfristige Gegenbewegung hin. Eine Erholung des DAX wäre daher technisch und stimmungsbasiert nicht überraschend.

🔍 Fazit – DAX Prognose Freitag, 07.11.2025

Der DAX bleibt kurzfristig bärisch, zeigt aber leichte Erholungstendenzen. Ein Anstieg über die SMA20 könnte den Index in Richtung 24.100 Punkte führen.

Solange der DAX jedoch unter 23.800 Punkten notiert, bleibt Vorsicht angebracht.

