Einleitung

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.658 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der DAX zunächst dynamisch aufwärtsschieben, legte dann aber direkt den Rückwärtsgang ein. Es bis knapp an die 24.600 Punkte-Marke. Hier übernahmen die Bullen wieder. Diese schoben den DAX bis zum Mittag an das Tageshoch. Die gesamten Tagesgewinne wurden am Nachmittag wieder abgegeben. Die Bullen konnten zwar einen kleinen Tagesgewinn verbuchen, nachbörslich bröckelten die Notierungen aber weiter ab. Der DAX ging bei 24.637 Punkten aus dem Tageshandel.

DAX aktuell: Der Deutsche Aktienindex (DAX) startete gestern Morgen bei 24.658 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem dynamischen Auftakt im Xetra-Handel drehte der Index kurzfristig ins Minus, bevor die Bullen erneut das Ruder übernahmen. Zur Mittagszeit erreichte der DAX sein Tageshoch, gab jedoch am Nachmittag die Gewinne wieder ab und schloss bei 24.637 Punkten leicht im Plus.

Am Donnerstag, dem 09.10.2025, lagen 22 DAX-Aktien im Plus, während 18 Werte Verluste verzeichneten. Die stärksten Gewinner waren Heidelberg Materials (+2,92 %), Bayer (+2,77 %) und Deutsche Telekom (+1,66 %). Am Ende der Liste standen Zalando (-2,60 %), Hannover Rück (-2,16 %) und Rheinmetall (-1,52 %).

📈 Chartanalyse & DAX Prognose im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025.

Der DAX notierte über der SMA20 (24.668 Punkte) und der SMA50 (24.618 Punkte), welche zunächst als solide Unterstützungen fungierten. Zwar fiel der Index zeitweise unter die SMA20, konnte sich aber im Bereich dieser Linie stabilisieren.

Die kurzfristige DAX Prognose bleibt bullisch, solange der Index oberhalb der SMA20 notiert. Gelingt der Ausbruch nach oben, sind neue Allzeithochs im Bereich 24.895–25.050 Punkte möglich.

Fällt der DAX dagegen per Stundenschluss unter die SMA20, droht eine Korrektur in Richtung SMA50, die als Schlüsselunterstützung fungiert.

Kurzfristige Einschätzung: bullisch

Prognose: Aufwärtstendenz bei Stabilisierung oberhalb 24.650 Punkten.

⏱️ DAX Prognose im 4h-Chart – mittelfristige Perspektive

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein bullischer Grundton. Nach einer Seitwärtsphase zwischen SMA50 (24.377 Punkte) und SMA20 (24.559 Punkte) gelang dem DAX zuletzt der nachhaltige Ausbruch über die SMA20.

Solange der Index über dieser Durchschnittslinie bleibt, ist die DAX Prognose positiv. Mögliche Anlaufziele liegen zwischen 24.900 und 25.050 Punkten. Rücksetzer bis zur SMA20 gelten als gesund und bieten potenzielle Einstiegsgelegenheiten.

Mittelfristige Einschätzung: bullisch

Chartbild: stabiler Aufwärtstrend mit Konsolidierungspotenzial.

🎯 Tagesausblick & Handelsmarken

DAX aktuell vorbörslich: 24.667 Punkte

Damit liegt der Index leicht über dem Vortagesschluss.

Bullisches Szenario (Long-Setup):

Ein Anstieg über 24.667 Punkte eröffnet Potenzial bis 24.775 / 24.792 / 24.835 Punkte. Oberhalb von 24.900 Punkten sind Anschlusskäufe bis 24.995 Punkte möglich.

Bärisches Szenario (Short-Setup):

Ein Rückfall unter 24.667 Punkte könnte den DAX in Richtung 24.580 / 24.494 / 24.377 Punkte drücken. Erst unterhalb von 24.300 Punkten wäre die bullische Struktur gefährdet.

DAX-Widerstände: 24.668 / 24.835 / 24.911 / 25.010

DAX-Unterstützungen: 24.559 / 24.377 / 24.294 / 24.135

📊 Markterwartung & Tagesrange

Basierend auf dem heutigen Setup erwarten wir einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange: 24.758 – 24.497 Punkte

Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss (22:00 Uhr) im Vergleich zum Vortag.

🌍 Stimmung der internationalen Anleger (Greed/Fear Index)

Der Greed/Fear Index lag zuletzt bei 49 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung. Vor einer Woche lag der Wert bei 53, vor einem Monat bei 51. Vor einem Jahr hingegen zeigte der Index mit 71 Punkten („Greed“) eine überkaufte Marktphase.

Der Indikator fasst sieben Faktoren zusammen, darunter Marktvolatilität, Put/Call-Verhältnis und Junk-Bond-Spreads. Werte über 70 deuten auf übermäßige Gier, Werte unter 30 auf übertriebene Angst hin – beides potenzielle Umkehrsignale.

Quelle: CNN Business

🔍 Fazit zur DAX Prognose

Die aktuelle DAX Prognose für den 10.10.2025 bleibt leicht bullisch, mit Chancen auf einen weiteren Anstieg Richtung 24.900 Punkte. Rücksetzer bis 24.550 Punkte gelten als unbedenklich, solange die Unterstützungszonen halten.

👉 DAX aktuell: Stabilisierung oberhalb 24.650 Punkte

👉 Prognose: Fortsetzung des Aufwärtstrends möglich

