DAX Prognose & DAX aktuell: Deutsche Aktien starten verhalten – Brenntag & ArcelorMittal im Fokus

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten den Handel mit leichten Gewinnen. Besonders in Frankreich sorgten Hoffnungen auf eine Entspannung der politischen Lage für eine leicht positive Stimmung. DAX aktuell: Der deutsche Leitindex (DE40) bewegt sich um die Marke von 24.750 Punkten und testet auf dem 1-Stunden-Chart (H1) die 50-Perioden-EMA (orange Linie). Diese Zone wird zusätzlich durch Kursreaktionen aus Anfang Juli gestützt.

Die Volatilität dürfte im Tagesverlauf zunehmen, vor allem gegen 16:00 Uhr, wenn die US-Daten zur Verbraucherstimmung und Inflationserwartung der Universität Michigan veröffentlicht werden.

Die aktivsten Aktien im deutschen DAX. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

Brenntag: Kursziel gesenkt – Ausblick eingetrübt

Die UBS hat Brenntag von „Neutral“ auf „Sell“ herabgestuft und das Kursziel von 56 € auf 45 € gesenkt. Die Analystin Nicole Manion sieht eine Verschlechterung der Branchenperspektive: Eine schwache Endmarktnachfrage und Überkapazitäten in der Chemieindustrie dürften das Geschäft bis mindestens zur ersten Jahreshälfte 2026 belasten.

Die Gewinnprognosen für 2025–2027 wurden deutlich unter den Marktkonsens gesenkt. UBS geht von einem längeren Abschwungzyklus aus, als derzeit im Markt eingepreist ist. Entsprechend verlor die Aktie heute rund 4 %.

Auf dem Tageschart (D1) notiert der Brenntag-Kurs auf Niveaus, die zuletzt im August 2020 gesehen wurden – trotz weiterhin hoher Bewertungskennzahlen (KGV im hohen zweistelligen Bereich).

ArcelorMittal: Kursrückgang nach Goldman-Sachs-Downgrade

Goldman Sachs hat ArcelorMittal (MT) von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft, das Kursziel aber leicht von 29 € auf 30 € angehoben. Die Aktie verliert aktuell über 2 % und setzt damit die Korrektur nach einem starken Anstieg fort.

Laut Goldman Sachs sei die positive Story weitgehend eingepreist: Sinkende Rohstoffkosten hatten die Margen gestützt, während EU-Schutzmaßnahmen für zusätzlichen Optimismus sorgten. Nach einem Kursanstieg von rund 55 % seit der Aufnahme auf die Buy-Liste sieht GS nun ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Verhältnis.

Zu den Risiken zählen:

steigende Energiepreise oder Rohstoffkosten,

mögliche Abschwächung der EU-Schutzzölle,

Unsicherheiten bei Indien-Joint-Venture-Projekten.

Fazit: DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch

Die DAX Prognose für die kommenden Tage bleibt vorsichtig optimistisch. Zwar stützen technische Faktoren den deutschen Leitindex kurzfristig, doch die geopolitischen Unsicherheiten und Unternehmensmeldungen könnten weiter für Schwankungen sorgen. Anleger sollten vor allem die US-Daten am Nachmittag sowie Unternehmensberichte aus der Chemie- und Stahlbranche im Blick behalten.

