DAX Prognose & DAX aktuell für den 14.11.2025 – Analyse & Ausblick

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.469 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde gestern bereits vorbörslich festgestellt. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels sukzessive und teilweise dynamisch abwärts. Der DAX konnte sich erst am Abend stabilisieren und kurz vor Handelsschluss moderat erholen. Der DAX ging bei 24.092 Punkten aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandel konsolidierte der Index den Rücksetzer, konnte sich aber über der 24.050 Punkte-Marke festsetzen.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

✅ Drei Key Takeaways

DAX unter Druck – aber stabil über SMA200:

Trotz deutlicher Abgaben bleibt der DAX über der wichtigen SMA200-Unterstützung, was kurzfristig Stabilisierungschancen eröffnet.

Charttechnik zeigt weiter Schwäche:

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart überwiegt ein neutral bis bärisches Bild. Erst oberhalb von SMA20 und SMA50 entstehen wieder bullische Signale.

Tagesausblick leicht positiv:

Das Setup favorisiert ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario mit einer Bull-Probability von 60 %, sofern der DAX über 24.128 Punkten bleibt.

Der DAX eröffnete den gestrigen vorbörslichen Handel bei 24.469 Punkten. Das Tageshoch wurde ebenfalls vorbörslich markiert, bevor der Index mit Start des Xetra-Handels zunehmend nachgab. Erst am Abend stabilisierte sich der Markt und erholte sich moderat. Der DAX ging schließlich bei 24.092 Punkten aus dem Handel.

Im frühen Handel des heutigen Tages konsolidierte der Index weiter, konnte sich jedoch oberhalb der 24.050 Punkte behaupten – ein wichtiges Niveau für die kurzfristige Entwicklung.

DAX aktuell: Gewinner & Verlierer

Gewinner:

Merck +5,49 %

Bayer +2,59 %

Porsche Automobilholding +1,29 %

Verlierer:

Siemens –8,93 %

Siemens Healthineers –4,11 %

Siemens Energy –3,97 %

DAX Prognose: Chartanalyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen zunächst über der SMA20 (24.109 Punkte), fiel jedoch früh unter sowohl SMA20 als auch SMA50. Erst an der SMA200 (24.027 Punkte) gelang die Stabilisierung. Zum Handelsschluss konnte der Index wieder leicht über die SMA200 ansteigen.

Bullisches Szenario (1h-Chart)

Rückeroberung der SMA20 ist der erste wichtige Schritt.

Eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung SMA50 wäre idealkonform.

Erst ein Stundenschluss über der SMA50 macht das Chartbild wieder klar bullisch.

Nächstes Ziel für Bullen: Bewegung Richtung 25.350/400 Punkte.

Bärisches Szenario (1h-Chart)

Rückfall unter die SMA200 wäre ein klares Schwächesignal.

Gefahr weiterer Abgaben Richtung Monatstief.

Kurzfristige Bewertung (1h): bärisch / neutral

DAX Prognose: 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index konnte sich zunächst über die SMA200 (24.205 Punkte) im 4h-Chart schieben. Die gestrigen Gewinnmitnahmen hatten allerdings deutlichen Einfluss: SMA20 und SMA200 wurden wieder abgegeben, erst an der SMA50 (24.023 Punkte) setzte eine Stabilisierung ein.

Bullisches Szenario (4h-Chart)

Erholung bis zur Zone SMA200 / SMA20 möglich.

Bullen brauchen Momentum, um sich darüber festzusetzen.

Erst dann wäre der Chart wieder bullisch zu interpretieren.

Bärisches Szenario (4h-Chart)

Aufgabe der SMA50 würde das Chartbild weiter eintrüben.

Besonders kritisch: ein Wochenschluss unter der SMA50.

Kurzfristige Bewertung (4h): neutral / bärisch

DAX Prognose für heute (14.11.2025)

Der DAX startete heute Morgen bei 24.128 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt er 341 Punkte unter der gestrigen Eröffnung, aber 36 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario (Bullen)

Hält sich der DAX über 24.128 Punkten, lauten die nächsten Ziele:

24.141/43 → 24.159/61 → 24.185/87 → 24.207/09 → 24.226/28 → 24.245/47 → 24.261/63

Darüber weitere Anlaufmarken:

24.278/80 → 24.293/95 → 24.317/19 → 24.333/35 → 24.352/54 → 24.370/72 → 24.391/93 → 24.409/11 → 24.428/30 → 24.449/51

Short-Szenario (Bären)

Unter 24.128 Punkten liegen die Abwärtsziele bei:

24.111/09 → 24.095/93 → 24.080/78 → 24.061/59 → 24.044/42 → 24.025/23 → 24.010/08 → 23.995/93 → 23.978/76 → 23.959/57 → 23.940/38 → 23.925/23

Darunter wären erreichbar:

23.908/06 → 23.888/86 → 23.869/67 → 23.850/48 → 23.831/29 → 23.813/11 → 23.795/93 → 23.777/75 → 23.754/52 → 23.738/36

DAX-Widerstände

24.137/56/88

24.205/23/77/79

24.327/66

24.428/88

24.533/94

24.606

DAX-Unterstützungen

24.109

24.033/27/22

23.927

23.875

23.776/37

23.626

23.594/15

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

24.209 / 24.354 bis 24.008 / 23.923 Punkte

Wir erwarten heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr).

Bull-Szenario: 60 %

Bear-Szenario: 40 %

Stimmung der internationalen Anleger – Greed & Fear Index

Der Fear-&-Greed-Index steht aktuell bei 24 und befindet sich damit im Bereich Extreme Fear.

Vor einer Woche: 24 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 31 (Fear)

Vor einem Jahr: 60 (Greed)

Extreme Werte deuten häufig auf bevorstehende Umkehrbewegungen hin – ein wichtiger Faktor für die heutige DAX Prognose.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren