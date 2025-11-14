DAX Prognose & DAX aktuell für den 14.11.2025 – Analyse & Ausblick

- DAX unter Druck – aber stabil über SMA200
- Charttechnik zeigt weiter Schwäche
- Tagesausblick leicht positiv
- DAX unter Druck – aber stabil über SMA200
- Charttechnik zeigt weiter Schwäche
- Tagesausblick leicht positiv
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.469 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das Tageshoch wurde gestern bereits vorbörslich festgestellt. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels sukzessive und teilweise dynamisch abwärts. Der DAX konnte sich erst am Abend stabilisieren und kurz vor Handelsschluss moderat erholen. Der DAX ging bei 24.092 Punkten aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandel konsolidierte der Index den Rücksetzer, konnte sich aber über der 24.050 Punkte-Marke festsetzen.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
DAX unter Druck – aber stabil über SMA200:
Trotz deutlicher Abgaben bleibt der DAX über der wichtigen SMA200-Unterstützung, was kurzfristig Stabilisierungschancen eröffnet.
-
Charttechnik zeigt weiter Schwäche:
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart überwiegt ein neutral bis bärisches Bild. Erst oberhalb von SMA20 und SMA50 entstehen wieder bullische Signale.
-
Tagesausblick leicht positiv:
Das Setup favorisiert ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario mit einer Bull-Probability von 60 %, sofern der DAX über 24.128 Punkten bleibt.
Der DAX eröffnete den gestrigen vorbörslichen Handel bei 24.469 Punkten. Das Tageshoch wurde ebenfalls vorbörslich markiert, bevor der Index mit Start des Xetra-Handels zunehmend nachgab. Erst am Abend stabilisierte sich der Markt und erholte sich moderat. Der DAX ging schließlich bei 24.092 Punkten aus dem Handel.
Im frühen Handel des heutigen Tages konsolidierte der Index weiter, konnte sich jedoch oberhalb der 24.050 Punkte behaupten – ein wichtiges Niveau für die kurzfristige Entwicklung.
DAX aktuell: Gewinner & Verlierer
Gewinner:
-
Merck +5,49 %
-
Bayer +2,59 %
-
Porsche Automobilholding +1,29 %
Verlierer:
-
Siemens –8,93 %
-
Siemens Healthineers –4,11 %
-
Siemens Energy –3,97 %
DAX Prognose: Chartanalyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX notierte gestern Morgen zunächst über der SMA20 (24.109 Punkte), fiel jedoch früh unter sowohl SMA20 als auch SMA50. Erst an der SMA200 (24.027 Punkte) gelang die Stabilisierung. Zum Handelsschluss konnte der Index wieder leicht über die SMA200 ansteigen.
Bullisches Szenario (1h-Chart)
-
Rückeroberung der SMA20 ist der erste wichtige Schritt.
-
Eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung SMA50 wäre idealkonform.
-
Erst ein Stundenschluss über der SMA50 macht das Chartbild wieder klar bullisch.
-
Nächstes Ziel für Bullen: Bewegung Richtung 25.350/400 Punkte.
Bärisches Szenario (1h-Chart)
-
Rückfall unter die SMA200 wäre ein klares Schwächesignal.
-
Gefahr weiterer Abgaben Richtung Monatstief.
Kurzfristige Bewertung (1h): bärisch / neutral
DAX Prognose: 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Index konnte sich zunächst über die SMA200 (24.205 Punkte) im 4h-Chart schieben. Die gestrigen Gewinnmitnahmen hatten allerdings deutlichen Einfluss: SMA20 und SMA200 wurden wieder abgegeben, erst an der SMA50 (24.023 Punkte) setzte eine Stabilisierung ein.
Bullisches Szenario (4h-Chart)
-
Erholung bis zur Zone SMA200 / SMA20 möglich.
-
Bullen brauchen Momentum, um sich darüber festzusetzen.
-
Erst dann wäre der Chart wieder bullisch zu interpretieren.
Bärisches Szenario (4h-Chart)
-
Aufgabe der SMA50 würde das Chartbild weiter eintrüben.
-
Besonders kritisch: ein Wochenschluss unter der SMA50.
Kurzfristige Bewertung (4h): neutral / bärisch
DAX Prognose für heute (14.11.2025)
Der DAX startete heute Morgen bei 24.128 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit liegt er 341 Punkte unter der gestrigen Eröffnung, aber 36 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.
Long-Szenario (Bullen)
Hält sich der DAX über 24.128 Punkten, lauten die nächsten Ziele:
24.141/43 → 24.159/61 → 24.185/87 → 24.207/09 → 24.226/28 → 24.245/47 → 24.261/63
Darüber weitere Anlaufmarken:
24.278/80 → 24.293/95 → 24.317/19 → 24.333/35 → 24.352/54 → 24.370/72 → 24.391/93 → 24.409/11 → 24.428/30 → 24.449/51
Short-Szenario (Bären)
Unter 24.128 Punkten liegen die Abwärtsziele bei:
24.111/09 → 24.095/93 → 24.080/78 → 24.061/59 → 24.044/42 → 24.025/23 → 24.010/08 → 23.995/93 → 23.978/76 → 23.959/57 → 23.940/38 → 23.925/23
Darunter wären erreichbar:
23.908/06 → 23.888/86 → 23.869/67 → 23.850/48 → 23.831/29 → 23.813/11 → 23.795/93 → 23.777/75 → 23.754/52 → 23.738/36
DAX-Widerstände
24.137/56/88
24.205/23/77/79
24.327/66
24.428/88
24.533/94
24.606
DAX-Unterstützungen
24.109
24.033/27/22
23.927
23.875
23.776/37
23.626
23.594/15
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
24.209 / 24.354 bis 24.008 / 23.923 Punkte
Wir erwarten heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr).
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Stimmung der internationalen Anleger – Greed & Fear Index
Der Fear-&-Greed-Index steht aktuell bei 24 und befindet sich damit im Bereich Extreme Fear.
-
Vor einer Woche: 24 (Extreme Fear)
-
Vor einem Monat: 31 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 60 (Greed)
Extreme Werte deuten häufig auf bevorstehende Umkehrbewegungen hin – ein wichtiger Faktor für die heutige DAX Prognose.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
DAX Prognose für Dienstag, 18.11.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: US-Märkte unter Druck nach nervösem Wochenauftakt (18.11.25)
BÖRSE HEUTE: Tech-Schwäche, starker Dollar & Kryptos fallen (17.11.2025)
Sojabohnen-Futures steigen kräftig: 15-Monats-Hoch durch China-Handel & Brasilien-Wetter
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.