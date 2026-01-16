DAX Prognose für Freitag, 16.01.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell unter zentralen Widerständen

Charttechnik: SMA20 und SMA50 im Fokus

Tagesausblick: Seitwärts bis leicht aufwärts erwartet

Der DAX aktuell zeigt sich zum Wochenschluss in einer sensiblen Phase. Nach dem gestrigen Handelstag mit moderatem Xetra-Gewinn, aber einem schwächeren Tagesschluss unterhalb von 25.300 Punkten, steht der deutsche Leitindex vor einer kurzfristigen Richtungsentscheidung. Technisch ringen Bullen und Bären um die wichtigen gleitenden Durchschnitte. Die heutige DAX Prognose bleibt daher vorsichtig – mit leicht positiven Tendenzen, aber erhöhtem Rückschlagsrisiko. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 Key Takeaways zur DAX Prognose 📉 1. DAX aktuell unter zentralen Widerständen Der gestrige Handel verdeutlicht die aktuelle Unsicherheit: 📌 Xetra-Schluss: 25.315 Punkte

⏱️ Tagesschluss: 25.275 Punkte (unter 25.300)

📉 Nachbörsliche Schwäche trotz Tagesgewinn

⚖️ Marktbreite ausgeglichen: 24 Gewinner vs. 16 Verlierer Technisch fehlt dem DAX aktuell das Momentum, um sich nachhaltig nach oben abzusetzen. 📐 2. Charttechnik: SMA20 und SMA50 im Fokus Aus technischer Sicht bleibt die Lage gemischt: 📊 SMA20 (1h): ca. 25.316 Punkte – aktuell umkämpft

📉 SMA50 (1h): ca. 25.339 Punkte – bislang Widerstand

🔽 Unterhalb droht ein Test der SMA200 bei 25.222 Punkten

🔼 Aufhellung erst bei Stundenschluss über 25.420 Punkten Solange sich der Index nicht klar über die SMA50 schieben kann, bleibt die DAX Prognose neutral bis leicht bullisch 📈 3. Tagesausblick: Seitwärts bis leicht aufwärts erwartet Für den heutigen Handel ergibt sich folgendes Bild: 🔄 Erwartete Tagesrange: 25.377 – 25.214 Punkte

📊 Bull-Szenario-Wahrscheinlichkeit: 55 %

📉 Bear-Szenario-Wahrscheinlichkeit: 45 %

🧠 Fear & Greed Index: 62 („Greed“) Kurzfristig rechnen die Analysten mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt, solange die Unterstützungen halten. YouTube Trading Videos 1h-Chart: DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: DAX Prognose – DAX aktuell in der Warteschleife Der DAX aktuell befindet sich weiterhin in einer Phase der Konsolidierung nach den jüngsten Allzeithochs. Technisch entscheidend bleibt, ob es den Bullen gelingt, den Index nachhaltig über der SMA20 und SMA50 zu etablieren. Gelingt dies, könnte ein erneuter Angriff auf das Rekordhoch folgen. Andernfalls drohen Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200. 🟢 Chancen Stabilisierung oberhalb wichtiger Unterstützungen

Überwiegend positive Marktstimmung

Potenzial für erneuten Hochlauf bei Momentum 🔴 Risiken Schwäche unterhalb der SMA20

Fehlende Dynamik auf der Oberseite

Überkaufte Stimmung laut Fear-&-Greed-Indikator Fazit:

Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

