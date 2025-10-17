DAX Prognose für Freitag, 17.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX mit schwachem Momentum – Bären übernehmen Kontrolle

Technische DAX Analyse: Schwäche unterhalb wichtiger Marken

Stimmung & Ausblick: Angst dominiert die Märkte

Einleitung Die DAX Analyse für den heutigen Freitag zeigt, dass der deutsche Leitindex weiter unter Druck steht. Nach einem volatilen Handelstag konnte sich der DAX zwar zwischenzeitlich stabilisieren, doch die Abwärtsbewegung setzte sich bis in den Abend hinein fort. Im Fokus steht nun die Frage: Kann sich der DAX auf aktuellem Niveau fangen – oder droht eine Fortsetzung der Korrektur? ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📊 DAX mit schwachem Momentum – Bären übernehmen Kontrolle Der DAX schloss am Donnerstag bei 24.093 Punkten , nachdem er zwischenzeitlich bis 24.383 Punkte angestiegen war.

Trotz eines kurzfristigen Aufschwungs fehlte der Bewegung die Substanz – die Bären setzten sich im Tagesverlauf wieder durch.

25 Aktien notierten im Plus, 15 im Minus – Spitzenreiter war Continental (+5,83 %), während Merck (-3,97 %) das Schlusslicht bildete. 📉 Technische DAX Analyse: Schwäche unterhalb wichtiger Marken Der DAX notiert unterhalb der SMA20 und SMA50 , was auf eine fortgesetzte Korrektur hindeutet.

Solange der Index unter 24.100 Punkten bleibt, besteht das Risiko eines Rückgangs bis 23.890 / 23.600 Punkte .

Eine Erholung wäre erst über 24.190 Punkte nachhaltig – bislang fehlt dafür das nötige Momentum. 🌍 Stimmung & Ausblick: Angst dominiert die Märkte Der Fear & Greed Index fiel zuletzt auf 23 Punkte (Extreme Fear) – das tiefste Niveau seit Monaten.

Internationale Investoren bleiben vorsichtig, belastet durch schwache US-Daten und geopolitische Unsicherheiten.

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

