Das Wichtigste in Kürze DAX aktuell: Zweiter Xetra-Gewinn in dieser Woche

DAX Prognose im 1h-Chart: SMA200 als Schlüsselzone

4h-Chart: Neutral bis bullish – Unterstützung im Fokus

DAX aktuell stabil über 24.000 Punkten – DAX Prognose leicht bullish zum Wochenschluss Der DAX aktuell zeigt sich zum Wochenschluss freundlich und setzt die Erholung der letzten Handelstage fort. Nach einem frühen Tagestief am Donnerstag übernahmen die Käufer das Ruder und trieben den Index bis über die Marke von 24.200 Punkten.

In dieser DAX Prognose analysieren wir die aktuelle Marktlage, die technische Situation im 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart sowie die wichtigsten Kursmarken für den heutigen Handelstag. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash 🚀 Key Takeaways 📈 1. DAX aktuell: Zweiter Xetra-Gewinn in dieser Woche Der DAX startete gestern bei 23.964 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte dort direkt das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung ein, die am Nachmittag deutlich an Dynamik gewann. Xetra-Schluss: 24.197 Punkte

Tagesschluss: 24.167 Punkte

32 Aktien im Plus, nur 8 im Minus Auf der Gewinnerseite überzeugten erneut Siemens Energy (+3,58 %), Airbus (+2,61 %) und Deutsche Bank (+2,45 %).

Schwächer zeigten sich Brenntag (–0,70 %), Mercedes-Benz Group (–0,67 %) und BASF (–0,62 %). Der breite Markt spricht damit klar für eine stabile DAX-Struktur zum Wochenschluss. ⏱️ 2. DAX Prognose im 1h-Chart: SMA200 als Schlüsselzone Im Stundenchart hat sich das technische Bild spürbar aufgehellt: Dynamischer Anstieg über die SMA50 (24.073 Punkte)

Direkter Durchbruch über die SMA200 (24.162 Punkte)

Etablierung oberhalb dieser Linie im Abendhandel Im Frühhandel kam es zwar zu einem Rücksetzer an die SMA200, doch genau diese Zone fungiert nun als zentrale Entscheidungsmarke. 🔼 Bullisches Szenario: Stundenschluss über 24.350 Punkten

Aufhellung des Stundencharts 🔽 Bärisches Szenario: Bruch unter SMA20

Abgabenpotenzial bis zur SMA50 und zum gestrigen Tagestief Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch / neutral. 📊 3. 4h-Chart: Neutral bis bullish – Unterstützung im Fokus Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein konstruktives Bild: Rückeroberung der SMA20 (24.099 Punkte)

Dynamische Bewegung über die SMA50 (24.173 Punkte)

Aktuell Rücklauf an diese Zone Solange sich der DAX im Bereich der SMA50 stabilisieren kann, besteht die Chance auf einen erneuten Anlauf nach oben.

Ein nachhaltiger Bruch unter die SMA20 würde hingegen das Risiko einer Bewegung in Richtung SMA200 (23.855 Punkte) erhöhen. Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral / bullish. Chartanalyse 1-Stunden-Chart – DAX Prognose im kurzfristigen Kontext Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: DAX aktuell stabil – DAX Prognose leicht positiv Der DAX aktuell zeigt sich technisch stabil und profitiert von einer breiten Marktunterstützung. Die Rückeroberung zentraler gleitender Durchschnitte verbessert das kurzfristige Chartbild spürbar. 🟢 Chancen Stabilisierung über der SMA200 im Stundenchart

Breite Marktteilnahme auf der Oberseite

Potenzial für einen positiven Wochenschluss 🔴 Risiken Rückfall unter SMA20 im Stundenchart

Erhöhte Volatilität durch Konjunkturdaten

Gewinnmitnahmen zum Wochenschluss Fazit:

Die aktuelle DAX Prognose bleibt vorsichtig optimistisch. Solange sich der Index oberhalb der Schlüsselmarken hält, überwiegen die Chancen auf einen seitwärts- bis aufwärtsgerichteten Handelstag. Chartanalyse 4-Stunden-Chart – DAX Prognose im übergeordneten Kontext Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

