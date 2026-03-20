DAX Prognose für Freitag, 20.03.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze Schwacher Trend

Bärische Struktur

Wichtige Marken

Der DAX aktuell zeigt sich weiterhin angeschlagen und konnte auch zuletzt keine nachhaltige Erholung einleiten. Nach einem schwachen Handelstag bleibt der deutsche Leitindex unter wichtigen technischen Marken und sendet damit klare Warnsignale an Anleger. Im Fokus der heutigen DAX Prognose stehen insbesondere technische Unterstützungen sowie mögliche Erholungsbewegungen. Entscheidend wird sein, ob sich der Index stabilisieren kann oder ob weitere Abgaben drohen. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ⚡ Key Takeaways 📉 Schwacher Trend: DAX schließt unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20).

📊 Bärische Struktur: Chartbild bleibt kurzfristig negativ.

🎯 Wichtige Marken: Unterstützung bei ~22.800 Punkten, Widerstand bei ~23.500 Punkten. 📊 DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag Der DAX aktuell startete bei rund 23.097 Punkten in den Handel und zeigte im Tagesverlauf deutliche Schwäche: 📉 Tagesverlauf überwiegend abwärtsgerichtet

🔻 Schlusskurs bei rund 22.992 Punkten

📊 Nur 4 von 40 Aktien im Plus Besonders schwach präsentierten sich: 🏢 Vonovia (-11,27 %)

🚗 Continental (-5,90 %)

💻 Infineon (-4,91 %) Die Marktbreite zeigt klar: Der Verkaufsdruck war breit gestreut. 📉 Technische Analyse: DAX Prognose bleibt bärisch 📊 1-Stunden-Chart DAX unter der SMA20 (~22.951 Punkte)

kurzfristige Erholungen bleiben schwach

Rückfall unter wichtige Retracements 👉 Fazit: Kurzfristig bleibt die DAX Prognose im Stundenchart bärisch. DAX Prognose – Analyse im 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 4-Stunden-Chart Rückfall unter SMA20 und SMA50

Aufwärtsbewegungen scheitern regelmäßig an Widerständen

Trendstruktur klar negativ 👉 Solange der Index unter diesen Marken bleibt, überwiegt das Abwärtsrisiko. 📈 DAX Prognose: Wichtige Marken im Überblick 🔼 Widerstände 23.156 Punkte

23.325 – 23.405 Punkte

23.510 Punkte (SMA50/200 Bereich) 🔽 Unterstützungen 22.951 Punkte

22.789 Punkte

22.596 Punkte Diese Marken sind entscheidend für die kurzfristige Entwicklung im DAX aktuell. ⚖️ Trading-Szenarien für den heutigen Handel 🟢 Long-Szenario Stabilisierung über 22.956 Punkte

mögliche Erholung in Richtung 23.200 – 23.500 Punkte 🔴 Short-Szenario Bruch unter 22.956 Punkte

weitere Abgaben bis 22.500 Punkte möglich Die aktuelle DAX Prognose sieht ein leicht bullisches Szenario mit 55 % Wahrscheinlichkeit, allerdings bei weiterhin hoher Unsicherheit. 😨 Marktstimmung: Extreme Angst dominiert Ein wichtiger Faktor im DAX aktuell ist die Anlegerstimmung: 😨 Fear & Greed Index bei 17 (Extreme Fear) Historisch betrachtet können solche Werte auf mögliche Gegenbewegungen hindeuten – allerdings bleibt die kurzfristige Lage angespannt. 📅 Wichtige Termine für den DAX heute Der heutige Handel wird zusätzlich durch wichtige Termine beeinflusst: Erzeugerpreise Deutschland

Handelsbilanz Eurozone

CBI Industrieindex

⚠️ Großer Verfallstag an Terminbörsen Diese Ereignisse könnten für erhöhte Volatilität im DAX aktuell sorgen. YouTube Trading Videos 🧾 Fazit: DAX aktuell bleibt unter Druck Der DAX aktuell zeigt weiterhin ein angeschlagenes Bild und bleibt unter wichtigen technischen Marken. Die DAX Prognose deutet kurzfristig auf eine Fortsetzung der Schwäche hin, auch wenn technische Gegenbewegungen jederzeit möglich sind. Für Anleger bleibt entscheidend, ob der Index wichtige Unterstützungen verteidigen kann – andernfalls drohen weitere Abgaben. DAX Prognose – Analyse im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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