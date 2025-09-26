KEY TAKEAWAYS

Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich der Index per Stundenschluss sowohl über die SMA200 als auch über die SMA50 (aktuell bei 23.615 Punkten) schieben. Beide Durchschnittslinien liegen eng zusammen, ein Überwinden bedarf Dynamik und Momentum.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

DAX aktuell – Rückblick vom 25.09.2025

Der DAX startete gestern bei 23.726 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte sofort das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra-Handels fiel der Index dynamisch zurück und erreichte am frühen Nachmittag fast die Marke von 23.400 Punkten. Dort setzte eine Stabilisierung und Erholung ein. Der Xetra-Schlusskurs lag bei 23.535 Punkten, während der nachbörsliche Handel den DAX wieder über 23.500 Punkte brachte – Schlussstand: 23.586 Punkte.

Von den 40 DAX-Werten konnten 14 im Plus schließen, 26 notierten im Minus. Spitzenreiter war E.ON (+1,40 %), gefolgt von Hannover Rück (+1,38 %) und Allianz (+1,18 %). Am Ende der Liste standen Siemens Healthineers (-3,64 %), adidas (-2,57 %) und Daimler Truck Holding (-2,44 %).

DAX Prognose – Charttechnik im Überblick

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart ist klar erkennbar, dass der DAX unter wichtige Durchschnittslinien gefallen ist. Die Erholung am Nachmittag führte zurück an die SMA20 (23.555 Punkte), doch diese konnte im regulären Handel nicht überwunden werden. Erst im Frühhandel gelang ein erneuter Anlauf.

Um bullische Perspektiven zu eröffnen, müsste der DAX per Stundenschluss über die SMA200 (23.595) und SMA50 (23.615) steigen. Erst oberhalb von 23.880 Punkten würden sich Chancen auf einen Anstieg in Richtung 24.025/45 und 24.185/205 Punkte eröffnen. Auf der Unterseite drohen bei einem Bruch der SMA20 Abgaben bis 23.210/190 oder sogar 23.060/45 Punkte.

Einschätzung Stundenchart: neutral bis bärisch.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart bleibt die Lage ähnlich angespannt: Trotz mehrfacher Anläufe konnte sich der DAX nicht nachhaltig über der SMA50 (23.580) etablieren. Ein Anstieg über diese Marke könnte das Chartbild aufhellen und eine Bewegung bis zur SMA200 (23.910) ermöglichen. Unterhalb der SMA20/50 bleibt das Risiko eines Rücksetzers bis zum Monatstief bestehen.

Einschätzung 4h-Chart: bärisch bis neutral.

DAX Prognose für Freitag, den 26.09.2025

Der DAX eröffnete heute bei 23.581 Punkten und liegt damit leicht unter dem gestrigen Schluss.

Long-Szenario:

Kann sich der Index über 23.581 Punkten behaupten, sind kurzfristige Ziele bei 23.607/09, 23.624/26 und 23.642/44 Punkten möglich. Oberhalb von 23.788/90 Punkten eröffnen sich Chancen auf 24.025/27 bis 24.059/61 Punkte.

Short-Szenario:

Fällt der DAX unter 23.581 Punkte, rücken 23.553/51, 23.532/30 sowie 23.492/90 Punkte in den Fokus. Unter 23.341 Punkten drohen weitere Abgaben bis in den Bereich von 23.195/93 bis 23.089/87 Punkten.

DAX-Widerstände: 23.595 | 23.612/15/50/71 | 23.709/44/81 | 23.910/25/69 | 24.008/18/30 | 24.169

DAX-Unterstützungen: 23.580/55/48 | 23.481/22 | 23.361/27 | 23.270/31 | 23.150 | 23.063

Unsere heutige DAX Prognose: seitwärts bis leicht aufwärts.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Anlegerstimmung & Greed/Fear Index

Der Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 52 Punkten und signalisiert eine neutrale Stimmung der internationalen Anleger. Vor einer Woche stand er bei 61 (Gier), vor einem Monat bei 58 und vor einem Jahr bei 65. Damit zeigt sich aktuell eine abwartende Haltung im Marktumfeld.

👉 Mit dieser täglichen Analyse halten wir Sie über den DAX aktuell informiert und liefern eine fundierte DAX Prognose für Trader und Anleger.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren