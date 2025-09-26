KEY TAKEAWAYS
Um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, muss sich der Index per Stundenschluss sowohl über die SMA200 als auch über die SMA50 (aktuell bei 23.615 Punkten) schieben. Beide Durchschnittslinien liegen eng zusammen, ein Überwinden bedarf Dynamik und Momentum.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
DAX aktuell – Rückblick vom 25.09.2025
Der DAX startete gestern bei 23.726 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte sofort das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra-Handels fiel der Index dynamisch zurück und erreichte am frühen Nachmittag fast die Marke von 23.400 Punkten. Dort setzte eine Stabilisierung und Erholung ein. Der Xetra-Schlusskurs lag bei 23.535 Punkten, während der nachbörsliche Handel den DAX wieder über 23.500 Punkte brachte – Schlussstand: 23.586 Punkte.
Von den 40 DAX-Werten konnten 14 im Plus schließen, 26 notierten im Minus. Spitzenreiter war E.ON (+1,40 %), gefolgt von Hannover Rück (+1,38 %) und Allianz (+1,18 %). Am Ende der Liste standen Siemens Healthineers (-3,64 %), adidas (-2,57 %) und Daimler Truck Holding (-2,44 %).
DAX Prognose – Charttechnik im Überblick
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart ist klar erkennbar, dass der DAX unter wichtige Durchschnittslinien gefallen ist. Die Erholung am Nachmittag führte zurück an die SMA20 (23.555 Punkte), doch diese konnte im regulären Handel nicht überwunden werden. Erst im Frühhandel gelang ein erneuter Anlauf.
Um bullische Perspektiven zu eröffnen, müsste der DAX per Stundenschluss über die SMA200 (23.595) und SMA50 (23.615) steigen. Erst oberhalb von 23.880 Punkten würden sich Chancen auf einen Anstieg in Richtung 24.025/45 und 24.185/205 Punkte eröffnen. Auf der Unterseite drohen bei einem Bruch der SMA20 Abgaben bis 23.210/190 oder sogar 23.060/45 Punkte.
Einschätzung Stundenchart: neutral bis bärisch.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart bleibt die Lage ähnlich angespannt: Trotz mehrfacher Anläufe konnte sich der DAX nicht nachhaltig über der SMA50 (23.580) etablieren. Ein Anstieg über diese Marke könnte das Chartbild aufhellen und eine Bewegung bis zur SMA200 (23.910) ermöglichen. Unterhalb der SMA20/50 bleibt das Risiko eines Rücksetzers bis zum Monatstief bestehen.
Einschätzung 4h-Chart: bärisch bis neutral.
DAX Prognose für Freitag, den 26.09.2025
Der DAX eröffnete heute bei 23.581 Punkten und liegt damit leicht unter dem gestrigen Schluss.
Long-Szenario:
Kann sich der Index über 23.581 Punkten behaupten, sind kurzfristige Ziele bei 23.607/09, 23.624/26 und 23.642/44 Punkten möglich. Oberhalb von 23.788/90 Punkten eröffnen sich Chancen auf 24.025/27 bis 24.059/61 Punkte.
Short-Szenario:
Fällt der DAX unter 23.581 Punkte, rücken 23.553/51, 23.532/30 sowie 23.492/90 Punkte in den Fokus. Unter 23.341 Punkten drohen weitere Abgaben bis in den Bereich von 23.195/93 bis 23.089/87 Punkten.
DAX-Widerstände: 23.595 | 23.612/15/50/71 | 23.709/44/81 | 23.910/25/69 | 24.008/18/30 | 24.169
DAX-Unterstützungen: 23.580/55/48 | 23.481/22 | 23.361/27 | 23.270/31 | 23.150 | 23.063
Unsere heutige DAX Prognose: seitwärts bis leicht aufwärts.
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %
Anlegerstimmung & Greed/Fear Index
Der Greed/Fear Index notierte zuletzt bei 52 Punkten und signalisiert eine neutrale Stimmung der internationalen Anleger. Vor einer Woche stand er bei 61 (Gier), vor einem Monat bei 58 und vor einem Jahr bei 65. Damit zeigt sich aktuell eine abwartende Haltung im Marktumfeld.
👉 Mit dieser täglichen Analyse halten wir Sie über den DAX aktuell informiert und liefern eine fundierte DAX Prognose für Trader und Anleger.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.