DAX Prognose & Analyse für die neue Woche, KW 40/2025 📊

Die wichtigsten Punkte

Aus dem DAX Tageschart kann herausgelesen werden, dass es übergeordnet in einer engen Box seitwärts ging. Diese Seitwärtsphase hat mittlerweile einen ausgeprägten Charakter. Der Index hat es aber zum Wochenschluss vermocht, wieder in den Bereich der SMA20 zu laufen und einen Wochenschluss über dieser Durchschnittslinie zu markieren. Damit haben die Bullen eine kleine Duftmarke gesetzt. Damit daraus aber mehr wird, ist es zwingend, dass es zu Wochenbeginn der Tagesschluss von Freitag bestätigt wird. Kommen die Bullen dieser Forderung nach, so würde sich eine weitere grüne Tageskerze anschließen, die Wahrscheinlichkeit würde steigen, dass es weiter aufwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 23.973 Punkten) gehen könnte.

DAX WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 28.09.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen

Der viel beachtete US-PCE-Preisindex für August fiel wie erwartet aus – sowohl in der Gesamtrate als auch im Kern. Für Anleger bedeutet das: Erleichterung, da Inflationsängste durch US-Zölle etwas abgemildert wurden. Eine weitere US-Zinssenkung in diesem Jahr gilt als wahrscheinlich.

Auch persönliche Einnahmen und Ausgaben stiegen stärker als prognostiziert – ein Signal für die Robustheit der US-Wirtschaft. In der Folge konnten sich die US-Indizes und auch der DAX aufwärts bewegen.

Parallel spitzt sich jedoch der US-Haushaltsstreit zu. Ein drohender Government Shutdown könnte viele Behörden lahmlegen, wenn keine Einigung erfolgt. Historisch hatten solche Ereignisse oft starke Marktfolgen.



🔙 DAX Rückblick (22.–26.09.2025)

Wochenstart: 23.635 Punkte

Wochenschluss: 23.763 Punkte

Wochenhoch: Freitag, im Bereich des Widerstands

Wochentief: über Vorwoche

👉 Nach einem Verlust in der Vorwoche konnte der DAX einen kleinen Wochengewinn von rund 0,4% verbuchen. Die Range blieb unterdurchschnittlich.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Das Setup der Vorwoche wurde exakt erfüllt:

Über 23.757/59 Punkten erreichte der DAX unser Ziel bei 23.775/77 Punkten .

Rücksetzer führten bis knapp unter die erwarteten Marken bei 23.394/92 Punkten.

DAX Performance: Woche, Monat, Jahresbeginn, 5 Jahre



Stand 28.09.2025, Referenz ist der DE40Cash CFD, Kassa-basiert



📐💹⏳Für aktive Daytrader, Widerstände & Unterstützungen DAX

Widerstände:

23.781 · 23.827/66 · 23.906/25/73 · 24.029 · 24.100/48 · 24.205/15 · 24.311/49

Unterstützungen:

23.744/09 · 23.681/64/50/37/28/16 · 23.592/88/44 · 23.481/22 · 23.327 · 23.270/31 · 23.150

Unterstützungen und Widerstände verstehen!

Das YouTube Video-Tutorial für Anfänger

📈 DAX Chartanalyse

Daily-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX unter SMA20 (23.681 Punkte) → neutrale Seitwärtsphase

Wochenschluss knapp über SMA20 → kleine Chance für Bullen

Bestätigung zu Wochenbeginn nötig, sonst droht erneute Schwäche

Erst über SMA50 (23.973 Punkte) und 24.280 Punkten → bullisches Signal

Risiko bei Rücksetzern: Test des 23,6%-Retracements oder SMA200 bei 22.852 Punkten

👉 DAX Prognose Daily: neutral

4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX seitwärts im Bereich von SMA20 (23.628) und SMA50 (23.588)

Zum Wochenschluss über SMA20 → Chartbild aufgehellt

Nächste Hürde: SMA200 (23.906 Punkte)

Verbindlich bullisch erst oberhalb dieser Marke

Rücksetzer bis SMA20/50 möglich, darunter Gefahr neuer Schwäche

👉 DAX Analyse 4h: neutral



DAX Prognose KW 40/2025 – Fazit

Übergeordnete Tendenz: seitwärts / aufwärts

Bullisches Szenario: 60 % Wahrscheinlichkeit

Bärisches Szenario: 40 % Wahrscheinlichkeit

Short Cut: Erst ein bestätigter Tagesschluss über der SMA50 und 24.280 Punkten bringt echte Aufwärtssignale. Unter der SMA20 könnte die Schwäche zurückkehren.



DAX Trading Setups

🟢 Long Setup, Bull-Szenario:

Über 23.763 Punkten → Potenzial bis 24.011–24.309 Punkte.

🔴 Short Setup, Bear-Szenario:

Unter 23.763 Punkten → Abwärtsrisiko bis 23.394–23.149 Punkte.



✅ Zusammenfassung / Fazit:

Die aktuelle DAX Prognose KW 40/2025 zeigt ein neutrales Bild mit leicht bullischer Tendenz. Die DAX Analyse verdeutlicht: Erst oberhalb der SMA200 entstehen echte Chancen auf eine Trendwende. Bis dahin bleibt das Umfeld anfällig für Rücksetzer.

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema

❓ FAQ zur DAX Prognose & Analyse KW 40/2025

1) Wie lautet die aktuelle DAX Prognose für KW 40/2025?

Die DAX Prognose für KW 40/2025 ist seitwärts bis aufwärts. Solange der Index über der SMA20 notiert, haben die Bullen leichte Vorteile. Erst oberhalb von 24.280 Punkten entstehen echte bullische Signale.

2) Hat der DAX in der Vorwoche Gewinne oder Verluste verzeichnet?

Der DAX schloss die Woche vom 22.–26.09.2025 bei 23.763 Punkten und verbuchte damit einen kleinen Wochengewinn.

3) Welche Widerstände und Unterstützungen sind aktuell wichtig?

Widerstände: 23.781 · 23.827/66 · 23.906/25/73 · 24.029 · 24.100 Punkte

Unterstützungen: 23.744 · 23.681 · 23.592 · 23.481 · 23.327 Punkte

4) Wie lautet die DAX Analyse im Daily-Chart?

Im Daily-Chart bewegt sich der DAX seitwärts. Ein bestätigter Tagesschluss über SMA50 (23.973) und 24.280 Punkten würde das Chartbild bullisch aufhellen. Unterhalb der SMA20 könnte sich die Schwäche fortsetzen.

5) Was zeigt die kurzfristige DAX Analyse im 4h-Chart?

Im 4h-Chart notiert der DAX knapp über der SMA20. Das Chartbild hat sich aufgehellt, echte bullische Signale entstehen jedoch erst oberhalb der SMA200 (23.906 Punkte).

6) Welche Szenarien gibt es für die neue Handelswoche?

Long-Szenario: Stabilisierung über 23.763 Punkten → Potenzial bis 24.011–24.309 Punkte.

Short-Szenario: Unter 23.763 Punkten → Rücksetzer bis 23.394–23.149 Punkte möglich.

7) Ist die übergeordnete DAX Prognose positiv oder negativ?

Übergeordnet ist die DAX Prognose seitwärts/aufwärts mit 60 % Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario und 40 % für das bärische Szenario.