DAX Prognose für Freitag (27.03.2026): DAX Aktuell zwischen Widerstand und Erholung

Das Wichtigste in Kürze Entscheidungszone im DAX aktuell

DAX Prognose bleibt verhalten

Sentiment als möglicher Treiber

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.764 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Notierungen zunächst nach. Am frühen Nachmittag gelang eine Stabilisierung; der Index konnte sich wieder deutlicher erholen, gab die Gewinne am Nachmittag bis zum Abend aber wieder vollständig ab. Gestern wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst in einer engen Box seitwärts. Kurz vor Handelsschluss stellte sich ein Spike bis an die 22.883 Punkte ein. Die Notierung gaben nachfolgend wieder nach. Der DAX ging bei 22.618 Punkten aus dem Tageshandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ⚡ Key Takeaways Entscheidungszone im DAX aktuell: Der Bereich um 22.650–22.800 Punkte ist richtungsentscheidend. Oberhalb steigt die Chance auf Erholung, darunter droht weitere Schwäche.

Der Bereich um 22.650–22.800 Punkte ist richtungsentscheidend. Oberhalb steigt die Chance auf Erholung, darunter droht weitere Schwäche. DAX Prognose bleibt verhalten: Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bärisches Bild, erst über 23.000 Punkten entsteht ein klar bullisches Signal.

Kurzfristig überwiegt ein neutrales bis leicht bärisches Bild, erst über 23.000 Punkten entsteht ein klar bullisches Signal. Sentiment als möglicher Treiber: Extreme Angst am Markt (Fear & Greed Index bei 18) könnte kurzfristig eine technische Gegenbewegung im DAX begünstigen. Der DAX startete gestern bei 22.764 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst Schwäche zum Xetra-Start. Im Tagesverlauf konnte sich der Index zeitweise stabilisieren, gab die Gewinne jedoch bis zum Abend vollständig wieder ab. Nachbörslich bewegte sich der DAX zunächst seitwärts, bevor ein kurzfristiger Spike bis 22.883 Punkte einsetzte. Dieser wurde jedoch wieder abverkauft. Der Handel endete schließlich bei 22.618 Punkten. Die Marktbreite zeigte sich schwach: Nur 10 Werte schlossen im Plus, während 30 Aktien Verluste verzeichneten. Zu den Gewinnern gehörten Brenntag, Fresenius Medical Care und BASF. Auf der Verliererseite standen Siemens Energy, Zalando und Rheinmetall. DAX Prognose: Technische Analyse im Überblick 1h Chart – kurzfristige DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX bewegt sich weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten: SMA50: 22.783 Punkte

SMA20: 22.649 Punkte Mehrere Versuche, die SMA50 zu überwinden, sind gescheitert. Auch der jüngste Spike wurde direkt wieder verkauft. Bullisches Szenario: Stundenschluss über der SMA50

Kursziel: SMA200 (22.962 Punkte) und 38,2 % Retracement

Nachhaltig bullisch erst über 23.000 Punkten Bärisches Szenario: Bruch der SMA20 per Stundenschluss

Weitere Schwäche bis 22.350 / 22.330 Punkte möglich

Zielzone: 50,0 % Retracement Kurzfristige Einschätzung: neutral YouTube Trading Videos 4h Chart – mittelfristige DAX Prognose Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im übergeordneten Zeitfenster bleibt das Bild angeschlagen: Widerstand: SMA50 + 38,2 % Retracement bei ca. 22.880 Punkten

Unterstützung: Bereich um SMA20 (22.744 Punkte) Der DAX konnte sich zwar kurzfristig stabilisieren, scheiterte jedoch erneut an den Widerständen. Wichtig: Unterhalb der SMA50 bleibt der Druck bestehen

Erholung nur bei dynamischem Ausbruch nach oben Kurzfristige Einschätzung: neutral bis bärisch DAX aktuell: Ausblick für den Handel am Freitag Der DAX startet heute bei 22.664 Punkten in den vorbörslichen Handel und liegt damit leicht über dem gestrigen Schluss. Long-Szenario (bullisch) Kann sich der DAX über 22.664 Punkten halten, sind folgende Ziele möglich: 22.682 → 22.731 → 22.782

22.817 → 22.864 → 22.911

darüber: 22.938 bis über 23.000 Punkte Short-Szenario (bärisch) Fällt der DAX unter 22.664 Punkte: 22.578 → 22.533 → 22.492

darunter: 22.455 → 22.415 → 22.345

Erweiterung bis 22.225 Punkte möglich Wichtige Marken im DAX aktuell Widerstände: 22.744 / 22.783

22.822 – 22.881

22.945 – 22.989

23.035 / 23.117 / 23.258 Unterstützungen: 22.649

22.514

22.442

22.332

22.248 DAX Prognose: Erwartete Tagesrange und Szenarien Erwartete Range: 22.552 bis 23.022 Punkte

22.552 bis 23.022 Punkte Marktrichtung: seitwärts bis leicht aufwärts Wahrscheinlichkeiten: Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 % Sentiment: Anlegerstimmung bleibt angespannt Der Fear & Greed Index liegt aktuell bei 18 und signalisiert weiterhin „Extreme Fear“. Vor einer Woche: 17 (ebenfalls extreme Angst)

Vor einem Monat: 42 (Angst) Extrem niedrige Werte deuten häufig auf überverkaufte Märkte hin und können kurzfristige Gegenbewegungen auslösen. Fazit: DAX aktuell mit Entscheidung an Schlüsselmarken Die DAX Prognose für heute zeigt ein fragiles Gleichgewicht. Entscheidend bleibt: Oberhalb von 22.783 Punkten: Erholung möglich

Unterhalb von 22.649 Punkten: weiteres Abwärtspotenzial Der Bereich um 22.800 Punkte fungiert aktuell als zentrale Entscheidungszone für den weiteren Trend im DAX. DER DEUTSCHE INDEX Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

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