DAX Prognose für Freitag, 31.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze DAX bleibt technisch angeschlagen – SMA20 als Hürde

4h-Chart zeigt Stabilisierung an der SMA200

Marktstimmung bleibt angespannt – „Fear“-Zone im Anleger-Sentiment

Der deutsche Leitindex zeigt sich weiterhin schwankungsanfällig: Trotz mehrerer Erholungsversuche konnte sich der DAX gestern nicht über wichtigen gleitenden Durchschnitten etablieren. Die Marktteilnehmer agieren vorsichtig, da die jüngsten US-Daten und geopolitischen Risiken das Sentiment belasten. Wie sieht die DAX Prognose für heute aus – und wo liegen die entscheidenden Marken für Trader? ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 📉 DAX bleibt technisch angeschlagen – SMA20 als Hürde Der DAX scheiterte erneut an der SMA20 bei 24.122 Punkten , was ein Hinweis auf eine anhaltende Schwächephase ist.

Solange der Index unter der SMA20 notiert, besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung 24.015 / 23.955 Punkte .

Erst ein Stundenschluss über der SMA50 bei 24.172 Punkten könnte das Chartbild kurzfristig aufhellen. 2️⃣ 📊 4h-Chart zeigt Stabilisierung an der SMA200 Der Index fand Unterstützung an der SMA200 bei 24.080 Punkten , die bisher als wichtige Haltelinie dient.

Gelingt es, diese Zone zu verteidigen, könnte der DAX einen neuen Anlauf auf die 24.230/50-Punkte-Zone unternehmen.

Ein Ausbruch über 24.430 Punkte wäre ein bullisches Signal – andernfalls droht der Bruch der SMA200 mit Zielen Richtung 23.870 Punkte. 3️⃣ ⚠️ Marktstimmung bleibt angespannt – „Fear“-Zone im Anleger-Sentiment Der Greed & Fear Index notiert aktuell bei 37 Punkten , was auf eine deutliche Risikoaversion hindeutet.

Vor einer Woche lag der Wert bei 28 (ebenfalls „Fear“) – vor einem Monat noch bei 51 („Neutral“).

Diese Stimmung spricht dafür, dass Anleger kurzfristig eher defensiv agieren, was die DAX Prognose für heute dämpft. DAX Chartanalyse 1-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: DAX aktuell unter Druck – Erholung bleibt fragil Die DAX Prognose bleibt kurzfristig bärisch, auch wenn die SMA200 bei rund 24.080 Punkten bislang Halt bietet. Erst ein klarer Anstieg über 24.200 Punkte könnte neues Momentum freisetzen.

Die aktuelle Seitwärtsbewegung dürfte sich fortsetzen, solange die geopolitische Lage und die Zinserwartungen keine positiven Impulse liefern. Trader sollten den Bereich 23.950–24.250 Punkte im Blick behalten und mit volatilen Bewegungen rechnen. DAX Chartanalyse 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Technische Chartanalyse – Grundlagen

→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.

Was ist der DAX?

→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.

DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel

→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs

DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus

→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.